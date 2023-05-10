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«Реал» — «Манчестер Сити», полуфинал ЛЧ-2022/2023 — отца Холанда вывела со стадиона охрана за провокации фанатов «Реала»

Отец Холанда устроил скандал на игре с «Реалом» в ЛЧ: со стадиона его вывела охрана. Видео
Полина Куимова
Отец Холанда устроил скандал на игре с «Реалом»
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Пишут, что он кидался в фанатов хозяев едой и показывал им неприличные жесты.

Испанские журналисты считают, что на «Сантьяго Бернабеу» Эрлинг Холанд потерялся. Его смог нейтрализовать Рюдигер, поэтому норвежец особо ничем примечательным в матче не отличился. Зато с этой задачей отлично справился его отец Альфи, который так веселился в VIP-ложе, что покинул её в сопровождении охраны стадиона.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Винисиус Жуниор – 36'   1:1 Де Брёйне – 67'

На видео, которые появились после матча, он машет фанатам «Реала» внизу, затыкая уши. А ещё показывает им не очень приличный жест. Испанцы пишут, что это было не всё: он также кидался в болельщиков едой и оскорблял их (этого на видео, правда, нет).

Конфликт между двумя сторонами быстро потушили: пришла служба безопасности и увела эмоционального Холанда с трибуны. Испанцы так обрадовались, что сопроводили это коротким скандированием «адьёс» («до свидания»).

Сам Холанд-старший уже прокомментировал ситуацию: он написал в «Твиттере», что фанаты «Реала» не были рады его празднованиям гола Кевина Де Брёйне.

Альфи Холанд

Альфи Холанд

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Ситуация вышла не самая приятная – особенно в свете того, что «Реал» хочет приобрести Эрлинга. Испанские медиа пишут, что теперь переговоры могут усложниться, потому что мало кому понравится такая стычка отца игрока с фанатами.

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