Отец Холанда устроил скандал на игре с «Реалом» в ЛЧ: со стадиона его вывела охрана. Видео

Испанские журналисты считают, что на «Сантьяго Бернабеу» Эрлинг Холанд потерялся. Его смог нейтрализовать Рюдигер, поэтому норвежец особо ничем примечательным в матче не отличился. Зато с этой задачей отлично справился его отец Альфи, который так веселился в VIP-ложе, что покинул её в сопровождении охраны стадиона.
На видео, которые появились после матча, он машет фанатам «Реала» внизу, затыкая уши. А ещё показывает им не очень приличный жест. Испанцы пишут, что это было не всё: он также кидался в болельщиков едой и оскорблял их (этого на видео, правда, нет).
Конфликт между двумя сторонами быстро потушили: пришла служба безопасности и увела эмоционального Холанда с трибуны. Испанцы так обрадовались, что сопроводили это коротким скандированием «адьёс» («до свидания»).
Сам Холанд-старший уже прокомментировал ситуацию: он написал в «Твиттере», что фанаты «Реала» не были рады его празднованиям гола Кевина Де Брёйне.
Альфи Холанд
Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images
Ситуация вышла не самая приятная – особенно в свете того, что «Реал» хочет приобрести Эрлинга. Испанские медиа пишут, что теперь переговоры могут усложниться, потому что мало кому понравится такая стычка отца игрока с фанатами.
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