Такой «Интер» обязан быть в финале ЛЧ! В каком-то смысле это лучшая команда Италии

«Интер» – лучшая команда Италии в этом сезоне. Звучит как абсолютная глупость, но это не совсем так. Да, у «Наполи» отрыв в 17 очков от второго места и в 20 – от «Интера». Примерно все поздравляют неаполитанцев с заслуженным чемпионством. И всё же по игре «Интер» котируется незаслуженно низко.

Есть такая штука, как xPoints, которая основывается на ожидаемых голах (xG). Мы уже писали, почему над этой метрикой не стоит смеяться. У неё есть погрешность, но на длинной дистанции она весьма показательна. И 34 тура Серии А – вполне подходящий отрезок, чтобы делать какие-то выводы.

Так вот по xPoints «Интер» и «Наполи» значительно опережают остальные клубы чемпионата Италии по состоянию на сегодня. Причём у миланской команды ожидаемых очков на капельку больше по данным UnderStat – 71,38, в то время как у «Наполи» – 71,36. Если что, на третьем месте «Рома» с 65,05 ожидаемого очка.

Главная беда «Интера» – реализация. Команда в этом сезоне Серии А нанесла больше всех ударов (574), но лишь 31% из них пришёлся в створ – это хуже, чем у «Наполи», «Лацио», «Ювентуса», «Ромы» и «Милана». То есть сама игра у «Интера» выстроена хорошо, а реализация во многом дело случая, и, как правило, она выравнивается со временем. Первый полуфинальный матч между «Миланом» и «Интером» показал, кто действительно хорош в этом сезоне. И пускай никого не вводит в заблуждение, что две миланские команды в таблице чемпионата находятся вплотную друг к другу.

«Милан» — «Интер» Фото: Alex Grimm/Getty Images

По каким-то мистическим причинам Лукаку выглядит невзрачно в Англии, но на итальянской земле этот громила не только цепляется за мяч, но хорош ещё и в дриблинге, и в обостряющих передачах. По крайней мере, во второй части сезона, когда набрал форму. В полуфинале ему было достаточно 20 минут, чтобы показать себя. Димарко проводит лучший сезон в карьере. Онана ещё даже до этого полуфинала был лидером и по «сухим» матчам, и по количеству сейвов в этом сезоне ЛЧ. Теперь же он только укрепил первое место по этой статистике.

Ну а что касается «Милана», то команда слишком сильно зависит от одного футболиста. Впрочем, даже будь Рафаэл Леау на поле, вряд ли победа досталась бы номинальным хозяевам. А без португальца выход «Интера» в финал уже почти осуществился. Да, с 0:2 после первой встречи вполне реально отыграться, но задел уже приличный. И опять же по игре пока нет тенденции к тому, чтобы «Милан» превзошёл соперника.