Грандиозный скандал в белорусском футболе! Чемпиона лишили титула и 30 очков

В Беларуси – «кальчополи» регионального масштаба. В последние месяцы ходили слухи о громком расследовании федерации в отношении некоторых клубов. Но едва ли кто-то мог поверить, что всё закончится настолько громко. Тронуть чемпиона последних лет и медалиста – такого в современной истории точно не было. Но теперь создан прецедент, который будут ещё очень долго обсуждать.

Вот список ключевых решений от белорусской федерации футбола:

Действующий чемпион «Шахтёр» (брал три титула подряд) лишён последнего трофея за организацию «странных матчей» и финансовое стимулирование соперников. Также команда не получила лицензию на участие в еврокубках, которую выдаёт федерация. Плюс «Шахтёр» лишен 30 очков в нынешнем сезоне. То есть команда опустилась с четвёртого на 15-е место с балансом очков минус 13. Следующий сезон они начнут с минус 20 очками вне зависимости от дивизиона. И штраф – $ 124 тыс. Есть и персональные наказания – спортивный директор «Шахтёра» Владимир Нидергаус, который выступал за «Ротор» и сыграл один матч за сборную России, признан в Беларуси персоной нон грата (по сути, бан на работу до конца жизни). Бывший спортдиректор Александр Марченко дисквалифицирован на пять лет. Капитан команды Никита Корзун забанен на год. Но санкции распространились не только на «Шахтёр». Серебряный призёр прошлого сезона «Энергетик-БГУ» лишён наград. Им запрещено играть в Лиге конференций. И штраф — 20 очков в нынешнем сезоне. В следующем с них снимут 10 очков. Куратор клуба Анатолий Юревич (один из людей, близких к Минспорта и отвечающий за развитие футбола) дисквалифицирован на пять лет. И последнее – клуб «Белшина» также подвергся санкциям. Минус 10 очков в нынешнем сезоне, минус пять – в следующем. Футболист Дмитрий Гомза назван персоной нон грата.

Анатолий Юревич Фото: energetikbgu.by

Интересно, что чемпионский титул и медали перераспределены не будут. То есть трофей станет ничей. Как и серебряные медали. Клуб БАТЭ теперь получил право от федерации участвовать в квалификации к Лиге чемпионов. Минское «Динамо» и «Ислочь», вероятно, сыграют в отборе к Лиге конференций.

Уже выступили несколько потенциальных участников той истории. Например, нынешний главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. Он тренировал «Шахтёр» в прошлом году, но не доработал до конца сезона, приняв предложение от нынешнего клуба.

«Могу сказать, положа руку на сердце — для меня это решение шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе. Календарь был хороший, команда взяла бы первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому. Отдам ли теперь медаль? Нет, не отдам», – сказал Ташуев «СЭ».

С официальным заявлением выступил клуб «Энергетик-БГУ»: «Друзья, не знаем, что тут можно говорить, но это, наверное, один из самых «чёрных» дней в истории команды. Но мы справимся с трудностями, будьте с нами, поддерживайте нас!»

При этом оба клуба уже сообщили, что будут подавать апелляции на решение федерации. Плюс они ждут официального решения следственных органов, на основании которого и были вынесены такие решения.

Но в любом случае можно констатировать – такого в истории белорусского футбола ещё не было.