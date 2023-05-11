Грандиозный скандал в белорусском футболе! Чемпиона лишили титула и 30 очков

В Беларуси – «кальчополи» регионального масштаба. В последние месяцы ходили слухи о громком расследовании федерации в отношении некоторых клубов. Но едва ли кто-то мог поверить, что всё закончится настолько громко. Тронуть чемпиона последних лет и медалиста – такого в современной истории точно не было. Но теперь создан прецедент, который будут ещё очень долго обсуждать.
Вот список ключевых решений от белорусской федерации футбола:
- Действующий чемпион «Шахтёр» (брал три титула подряд) лишён последнего трофея за организацию «странных матчей» и финансовое стимулирование соперников. Также команда не получила лицензию на участие в еврокубках, которую выдаёт федерация. Плюс «Шахтёр» лишен 30 очков в нынешнем сезоне. То есть команда опустилась с четвёртого на 15-е место с балансом очков минус 13. Следующий сезон они начнут с минус 20 очками вне зависимости от дивизиона. И штраф – $ 124 тыс.
- Есть и персональные наказания – спортивный директор «Шахтёра» Владимир Нидергаус, который выступал за «Ротор» и сыграл один матч за сборную России, признан в Беларуси персоной нон грата (по сути, бан на работу до конца жизни). Бывший спортдиректор Александр Марченко дисквалифицирован на пять лет. Капитан команды Никита Корзун забанен на год.
- Но санкции распространились не только на «Шахтёр». Серебряный призёр прошлого сезона «Энергетик-БГУ» лишён наград. Им запрещено играть в Лиге конференций. И штраф — 20 очков в нынешнем сезоне. В следующем с них снимут 10 очков.
- Куратор клуба Анатолий Юревич (один из людей, близких к Минспорта и отвечающий за развитие футбола) дисквалифицирован на пять лет.
- И последнее – клуб «Белшина» также подвергся санкциям. Минус 10 очков в нынешнем сезоне, минус пять – в следующем. Футболист Дмитрий Гомза назван персоной нон грата.
Анатолий Юревич
Фото: energetikbgu.by
Интересно, что чемпионский титул и медали перераспределены не будут. То есть трофей станет ничей. Как и серебряные медали. Клуб БАТЭ теперь получил право от федерации участвовать в квалификации к Лиге чемпионов. Минское «Динамо» и «Ислочь», вероятно, сыграют в отборе к Лиге конференций.
Уже выступили несколько потенциальных участников той истории. Например, нынешний главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. Он тренировал «Шахтёр» в прошлом году, но не доработал до конца сезона, приняв предложение от нынешнего клуба.
«Могу сказать, положа руку на сердце — для меня это решение шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе. Календарь был хороший, команда взяла бы первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому. Отдам ли теперь медаль? Нет, не отдам», – сказал Ташуев «СЭ».
С официальным заявлением выступил клуб «Энергетик-БГУ»: «Друзья, не знаем, что тут можно говорить, но это, наверное, один из самых «чёрных» дней в истории команды. Но мы справимся с трудностями, будьте с нами, поддерживайте нас!»
При этом оба клуба уже сообщили, что будут подавать апелляции на решение федерации. Плюс они ждут официального решения следственных органов, на основании которого и были вынесены такие решения.
Но в любом случае можно констатировать – такого в истории белорусского футбола ещё не было.
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