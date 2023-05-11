Мем «Акрона» и продуктивный футболист «Алании». Кто зажигал в «Лучшей лиге мира» в апреле

«Лучшая лига мира» выходит на финишную прямую. До конца чемпионата осталось всего несколько туров. Апрель уже позади, поэтому самое время подвести итоги прошедшего месяца.
В нынешнем сезоне «Чемпионат» ввёл рубрики, в которых выбирает самых ярких представителей Первой лиги. Ниже — номинанты за апрель.
Номинация №1: Красавчик
В первой части сезона эта рубрика называлась «Гений», но теперь лучший футболист месяца в Первой лиге по версии нашей редакции — Красавчик. В апреле таким стал Батраз Гурциев.
Номинация №2: Мем
Мем месяца — самый курьёзный или смешной момент. И здесь отметился «Акрон». Клуб Первой лиги знатно пошумел в Кубке России, но выиграл номинацию не по этой причине.
Номинация №3: Блестящий игрок
Отдельно уделяем внимание лучшему молодому футболисту месяца в Первой лиге. В марте прекрасно себя проявил полузащитник «Краснодара-2» Давид Кокоев.
Номинация №4: Перезапуск
Рубрика, посвящённая возрастным футболистам, которые снова нашли себя и затыкают всех, кто думал, что их карьера подошла к концу. В апреле нас поразил опытный полузащитник «Нефтехимика» Вагиз Галиулин.
- 11 мая 2023
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