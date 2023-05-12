«Лион» тащат молодые мегаталанты. Топ-клубам — приготовиться!

На неделе грянула новость: Жан-Мишель Оляс, по ощущениям вечный президент «Лиона», покидает клуб после почти 36 лет правления. Сначала об этом сообщили французские L'Equipe и RMC, а позже клуб выпустил официальное заявление. Оляс теперь станет почётным президентом, сохранит долю акций и место в совете директоров.

За время его работы «Лион» стал постоянно играть в Лиге 1 и достиг исторического пика в нулевые — семь раз подряд становился чемпионом. Сейчас это и гранд, который борется за самые высокие места в чемпионате, и топовая академия, которая растит талантов не только для себя, но и для всей Европы. При Олясе это происходило с особой заботой, в первую очередь к игрокам.

Жан-Мишель Оляс президент «Лиона» — Кариму Бензема во время трансфера в «Реал» «Манчестер Юнайтед» предлагает нам больше, но если ты хочешь в «Реал» – я позволю тебе перейти в «Реал».

Но этот материал — не воспоминания прошлого, а про настоящее и будущее. У «Лиона» снова собралась мощная банда талантливых юношей, даже несмотря на провальный сезон: смена тренера, продажа ключевых игроков, аномально низкая позиция в чемпионате. Познакомимся?

Кастелло Люкеба — центральный защитник, 20 лет

Этот юноша — известный талант. Сиял уже в прошлом сезоне и даже вошёл в номинанты на Golden Boy. 184 см, очень ловкий и прыгучий. «Ведомый защитник»: любит выбрасываться вперёд и активно вступать в отбор, стелиться в подкаты. Рядом с ним должен быть кто-то более крепкий физически, кто будет вести игру всей обороны, помогать самому Люкеба не терять концентрацию. Часто забивает с угловых. За ним давно следят топ-клубы, но пока перейти на новый уровень мешает нестабильность и местами безалаберность с мячом. Нужно поднабраться опыта.

Кастелло Лукеба Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Саэль Кумбеди — правый защитник, 18 лет

Саэль в этом сезоне — супер: практически затмил Мало Гюсто, который летом уйдёт в «Челси». Впервые заявил о себе в финале Евро U17: зарешал и оформил дубль. Затем — чемодан, вокзал, Лион. Кумбеди — в пятёрке самых перспективных правых защитников по версии апрельского исследования CIES, в котором нашлось место даже россиянам…

Главное качество Саэля — сумасшедшие физические данные: рослый, широкий, крепкий, покрывает весь фланг, выигрывает любые единоборства. С мячом действует просто: или поперечная передача, или попытка обострить смещением в центр, — по флангу не ходит. В обороне сконцентрирован на оппоненте, — даже Мбаппе было тяжеловато обхитрить Саэля, чтобы убежать. Но важная зона роста — читать передачи и действовать на опережение.

Саэль Кумбеди в матче с «ПСЖ» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Райан Шерки — атакующий полузащитник, 19 лет

Шерки — главный актив «Лиона». Плеймейкер, вокруг которого Лоран Блан строит игру. По сообщениям L'Equipe, летняя трансферная цель «ПСЖ». Уже известный в широких кругах талант. Мини-Фекир.

Райан Шерки полузащитник «Лиона» – об интересе «ПСЖ» «Я прошёл через это, я не тот, кто обращает внимание на СМИ, социальные сети. Я вношу свой вклад, и, когда придёт время говорить об этом, мы поговорим».

Сезон-2022/2023 — прорыв: начинал запасным, а заканчивает как лидер. В двух подряд матчах чемпионата раздал 10 ключевых передач и повторил достижение Анхеля Ди Марии. В лидерах по среднему количеству обводок в топ-5 чемпионатов среди игроков U21.

Шерки действительно похож на Фекира: невысокий рост, схожая комплекция, любит подхватывать мяч на полуфлангах, ближе к центру поля, и тащить вперёд. В арсенале диспетчерские навыки, техника и поставленный удар издали. Освобождён от оборонительной работы, что только увеличивает влияние в атаке.

Райан Шерки Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Брэдли Баркола — форвард, 20 лет

Главное открытие сезона. Ему была суждена роль героя второго плана, но Баркола смог удивить Лорана Блана. Зимой из «Лиона» ушёл Карл Токо Экамби, на его замену взяли талантливого Амина Сарра. Пока тот адаптировался, а затем и восстанавливался после полученной травмы, игровое время получил Брэдли.

Ожидание: неуверенная блёклая игра. Реальность: огромный объём работы, горящие глаза, голы и ассисты, желание отрабатывать в обороне, даже на последних минутах. Времени на раскачку Брэдли не потребовалось: 14 матчей после зимнего трансферного окна — пять голов и шесть ассистов. Сейчас уже Амину нужно доказывать, что он лучше.

Ещё один ключ к успеху — универсализм Баркола: Блан прямо по ходу игры мог передвигать его то на левый фланг атаки, то в центр, то направо. Это особенно важный навык для команды, которая пока только в процессе постройки.

Брэдли Баркола Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Главное отличительное качество Брэдли — чувство момента: он умудряется всегда находить пространство и любит открываться за спину защитникам, на свободное пространство. В победной игре с «ПСЖ» Баркола здорово отклеился от оппонента в штрафной и забил, а в перестрелке с «Монпелье» сделал три ассиста на Ляказетта как раз после того, как сам убегал по флангам и получал пас на ход.