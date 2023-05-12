10 важных матчей субботы: Медведев в Риме, финал «Локо» и УНИКСа, много футбола

Что смотреть 13 мая: российское дерби в теннисе, рубка за Лигу чемпионов в АПЛ и Казахстан на ЧМ-2023.

Все события 13 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс — «Флорида Пантерз», НХЛ — плей-офф, полуфинал — Восток, пятый матч

Интрига: команда Бобровского выйдет в финал конференции?

В предыдущей встрече «Флорида» упустила возможность закрыть серию с сухим счётом. Но даже оказавшись на грани вылета из плей-офф, «Торонто» не продемонстрировал ничего экстраординарного. Кроме того, по информации североамериканских инсайдеров, «Мэйпл Лифс» снова не смогут рассчитывать на помощь травмированного вратаря Ильи Самсонова. Голкипер «Флориды» – Сергей Бобровский, напротив, здоров и бодр и этой весной выглядит как один из главных козырей своей команды.

«Торонто Мэйпл Лифс — «Флорида Пантерз» Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», плей-офф — НБА, полуфинал Западной конференции, шестой матч

Интрига: вторая попытка для Леброна Джеймса выйти в финал Западной конференции

Возможно, предыдущий матч ни для кого не стал сюрпризом: «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке справился с «Лос-Анджелес Лейкерс» во многом благодаря индивидуальным выступления Эндрю Уиггинса и Стефена Карри, который стал автором ключевых попаданий в заключительной четверти. Стефен, кстати, готов к трудностям и сделать из «озёрников» 14-ю команду в истории, которая проиграла серию плей-офф, лидируя по ходу со счётом 3-1.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

🎾 13:30: Анастасия Потапова (Россия, 23) — Вероника Кудерметова (Россия, 11), WTA-1000, Рим, третий круг

Интрига: кто выйдет победительницей в российском дерби?

Уже в третьем круге супертурнира в Риме неумолимый жребий свёл друг с другом двух сильнейших россиянок по итогам первой части этого сезона. Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова провели не одну серьёзную очную битву, в том числе и в 2023-м. Кто окажется сильнее на этот раз — узнаем совсем скоро.

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, плей-офф — Единая лига ВТБ, финальная серия, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Локомотив-Кубань» уравнять баланс побед и поражений в финальной серии?

УНИКС второй матч подряд умудряется вырвать победу в уже проигранном матче. «Локомотив-Кубань» моложе, свежее, быстрее. Но всё-таки согласимся с тем фактом, что в финале важен ещё и опыт. Важнейший момент для парней Александра Секулича: либо они сравнивают счёт в четвёртом матче, либо встают на край пропасти, проигрывая 1-3.

«Локомотив-Кубань» — УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

🏒 16:20: сборная Норвегии — сборная Казахстана, ЧМ-2023, Группа В

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК Норвегия Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько пропустит сборная Казахстана?

Впервые за 17 лет сборная Казахстана приехала на чемпионат мира без натурализованных игроков и обосновалась в нише главных аутсайдеров турнира. В рамках подготовки к ЧМ казахстанцы разгромно уступили белорусам (0:6), и теперь кажется, что любые надежды на сохранение прописки в элитном дивизионе иллюзорны. Если Казахстан всё же хочет избежать вылета, то выкладываться нужно с самого начала: после Норвегии сборную ждут чехи, швейцарцы и канадцы.

Сборная Норвегии — Сборная Казахстана Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Краснодар», Российская Премьер-Лига, 27-й тур

Интрига: «Краснодар» испортит праздник «Зениту»?

«Зенит» уже оформил победу в текущем сезоне РПЛ, обыграв в предыдущем туре «Спартак». После матча с «Краснодаром» команде Сергея Семака вручат чемпионский трофей. В Санкт-Петербурге готовятся масштабные мероприятия, связанные с 10-м золотом «Зенита» в истории. Сине-бело-голубые обязаны не оконфузиться в ответственный день. Но у «Краснодара» свои задачи и амбиции. Команда Владимира Ивича, без сомнений, захочет отобрать очки у чемпиона. «Краснодар» может подпортить настроение «Зениту» перед торжественной церемонией.

«Зенит» — «Краснодар» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

🎾 17:00: Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия, 3), «Мастерс», Рим, второй круг

Интрига: одержит ли Медведев первую победу в Риме?

Даниил Медведев успел побывать первой ракеткой мира, выиграл «Шлем» и ещё более десятка крупных турниров. А в столице Италии как отрезало. Ни разу россиянин тут не одержал ни одной победы. Получится ли в 2023-м?

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 36-й тур

Интрига: «МЮ» оживит интригу в борьбе за место в топ-4?

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом уступил «Брайтону» и «Вест Хэму» в последних двух встречах АПЛ. И на горизонте сразу замаячил давний соперник – «Ливерпуль». Мерсисайдцы уступают в таблице всего четыре очка (по потерянным) команде Эрика тен Хага. «МЮ» больше нельзя ошибаться. Иначе наступят печальные последствия. «Вулверхэмптон» — не самый простой соперник, но «Юнайтед» не могут позволить себе терять очки с «волками» дома. Ждём исправления ситуации от тен Хага. Иначе «МЮ» начнёт расшатывать нервную систему своих болельщиков. А им для этого уже хватило игры Магуайра. «Юнайтед», побереги здоровье фанатов!

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» Фото: Naomi Baker/Getty Images

⚽️ 17:00: «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 36-й тур

Интрига: последний шанс для клубов зацепиться за Лигу Европы

«Тоттенхэм» и «Вилла» подходят к концу сезона в разном настроении. Если бы бирмингемцам сказали, что они поборются за еврокубки в начале чемпионата, то они посчитали бы это сумасшествием. Но приход Унаи Эмери изменил статус команды, взлетевшей в турнирной таблице. «Тоттенхэм», наоборот, обязан бороться за место в топ-4. Но на выходе скромно обитает около зоны Лиги Европы/Лиги конференций. Предстоящий матч – последний шанс для команд зацепиться за место в ЛЕ. По потерянным очкам их и так обходит «Брайтон». Проигравший почти на 100% теряет шансы на попадание в Лигу Европы. Для Эмери игра в Лиге Европы – святое дело, для «Тоттенхэма» — дополнительная прибыль Дэниелу Леви.

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур» Фото: Eddie Keogh/Getty Images

⚽️ 19:30: «Боруссия Д» — «Боруссия М», Бундеслига, 32-й тур

Интрига: команда из Мёнхенгладбаха лишит одноклубников шансов на титул?

Битва двух «Боруссий» может предопределить итоги сезона в Германии. Дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» на одно очко за три тура до финиша. Любая потеря станет фатальной для команды Эдина Терзича. Гладбахцы же не борются ни за что, спокойно завершая сезон в серединке. На команду не давит ничего, она получает удовольствие от игры. Что возьмёт вверх: амбиции в борьбе за «салатницу» или расслабленность? Одно известно точно: Мёнхенгладбах поддержат фанаты «Баварии», Дортмунд – все остальные клубы Бундеслиги.