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Тест об игроках, выступавших за «Спартак» и «Химки»: Тихонов, Мирзов, Титов, Глушенков, Погребняк, Ломая, Данишевский

Правда или ложь? 10 вопросов об игроках, выступавших за «Спартак» и «Химки»
Павел Прохоров
Тест об игроках, игравших за «Спартак» и «Химки»
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Даже легенды красно-белых надевали красно-чёрную форму.

В субботу, 13 мая, «Спартак» сыграет с «Химками» в 27-м туре РПЛ. Матч первого круга завершился разгромной победой красно-белых со счётом 5:0. За последние годы множество спартаковцев приходили в «Химки» за игровой практикой, а за всю историю между клубами состоялось больше 30 переходов. Сможете без ошибок отличить верное утверждение от ложного?

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