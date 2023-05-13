Правда или ложь? 10 вопросов об игроках, выступавших за «Спартак» и «Химки»
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Даже легенды красно-белых надевали красно-чёрную форму.
В субботу, 13 мая, «Спартак» сыграет с «Химками» в 27-м туре РПЛ. Матч первого круга завершился разгромной победой красно-белых со счётом 5:0. За последние годы множество спартаковцев приходили в «Химки» за игровой практикой, а за всю историю между клубами состоялось больше 30 переходов. Сможете без ошибок отличить верное утверждение от ложного?
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