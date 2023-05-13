Теперь главная звезда «Барселоны» — вратарь. Тер Штеген бьёт вечные рекорды

«Барселона» — в шаге от первого золота в чемпионате Испании с 2019 года. Команда Хави играет не так ярко, как при Хосепе Гвардиоле или Луисе Энрике, показывая более прагматичный футбол. Если раньше по статистике и вкладу в победы выделяли игроков атаки «Барсы», то нынешней главной звездой клуба стоит назвать голкипера. Марк-Андре тер Штеген проводит уникальный сезон и вписывает своё имя в историю Примеры.

В чемпионате-2022/2023 «Барселона» провела уже 25 сухих матчей. До этого лучшее достижение команды — 24 игры без пропущенных голов в сезоне-1986/1987. Рекорд всей Примеры принадлежит «Депортиво» из Ла-Коруньи. В сезоне-1993/1994 галисийская команда не пропустила в 26 матчах. Для повторения рекорда «Барсе» достаточно сыграть «на ноль» ещё раз, а для обновления достижения – дважды. Среди оставшихся соперников каталонцев — «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта». Задача поставить новый рекорд – выполнимая. Также «Барса» и тер Штеген в 33 играх Примеры пропустили всего 11 мячей. Команда может обновить европейский рекорд. Текущее достижение принадлежит Петру Чеху и «Челси», в сезоне-2004/2005 пропустившим всего 13 голов в АПЛ.

Хави и тер Штеген Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Тер Штеген уже обновил рекорд «Барсы» по играм «на ноль» за сезон. Предыдущий лучший результат принадлежал чилийцу Клаудио Браво: 23 «сухих» матча в сезоне-2014/2015. «Я счастлив, что попал в книгу рекордов «Барсы». Сохранение ворот неприкосновенными — это цель, которую мы всегда преследуем, надеюсь, что это будет происходить как можно чаще», — прокомментировал свой рекорд немец.

Хави главный тренер «Барселоны» «Я знаю тер Штегена, потому что играл с ним. Он очень систематичный человек. Он лучший голкипер в мире прямо сейчас. Тер Штеген помогает команде ещё сильнее из-за нашего стиля игры».

Успех «Барселоны» — отличная игра тер Штегена и линии защиты, но не обходится и без доли везения. Согласно статистике Understat, команда Хави должна была пропустить на 14 голов больше – 24,91 (напомним, «Барса» пропустила 11 мячей). Для сравнения, вторая команда по оверперформансу – «Кадис» (пропустили 49, а показатель Understat – 61,87). Тер Штеген сделал многое для того, чтобы «Барса» могла похвастаться уникальными цифрами. Немец лидирует по проценту отражённых мячей среди всех топ-5 лиг Европы – 88%. Также он занимает первую строчку по количеству пропущенных голов в одном матче – 0,33 и, естественно, «сухим» играм (25). Для сравнения, второе место по количеству встреч без пропущенных голов занимает вратарь «Лацио» Иван Проведель – 19. Также тер Штеген входит в топ-10 голкиперов Европы по показателю PSxG-GA (разница между созданной соперником угрозой и пропущенными голами. Проще говоря, от какого количества голов голкипер спас команду). У немца эта цифра составляет +5,8, то есть он сохранил ворота «Барсы» от шести неминуемых забитых мячей.

Марк-Андре тер Штеген Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Внутри чемпионата Испании тер Штеген находится в топе по всем ключевым показателям. Немец первый по количеству и проценту «сухих» матчей, а также по проценту отражённых мячей и пропущенных голов на 90 минут. Марк-Андре входит в топ-3 по PSxG-GA и PSxG-GA на 90 минут. Единственный показатель, где его нет в десятке лучших – количество сейвов. Но стоит учитывать контекст: чем лучше команда – тем реже вратарь вступает в игру.

Тер Штеген проводит девятый сезон в «Барселоне». И его по праву можно назвать лучшим за карьеру немца в Испании. Предстоящая победа в Примере – большая заслуга вратаря каталонцев. Это признают даже легенды «Реала». Недавно экс-капитан мадридцев Икер Касильяс признал, что на данный момент тер Штеген лучше Тибо Куртуа. Немец прошёл путь от сменщика Клаудио Браво до одного из лучших и, что более важно, самых надёжных вратарей мира. Следующие задачи – выиграть с «Барсой» вторую Лигу чемпионов и помочь сборной Германии взять золото на домашнем Евро в 2024-м.