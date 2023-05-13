10 важных матчей воскресенья: «Барса» идёт за титулом, а Головин — за ЛЧ

Все события 14 мая в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале – по Москве. Программа коротко:
- 🏒 2:00: «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз», НХЛ, 1/2 финала Запада, шестой матч
- 🏒 12:20: сборная США — сборная Венгрии, чемпионат мира по хоккею, групповой этап
- ⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — «Локомотив», РПЛ, 27-й тур
- 🎾 12:00*: Юлия Грабер (Австрия) — Дарья Касаткина (Россия, 8), WTA-1000, Рим, третий круг
- 🎾 12:00*: Анна Калинская (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7), WTA-1000, Рим, третий круг
- ⚽️ 18:05: «Монако» — «Лилль», Лига 1, 35-й тур
- ⚽️ 18:30: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 36-й тур
- ⚽️ 19:00: «Факел» — «Пари НН», РПЛ, 27-й тур
- ⚽️ 22:00: «Эспаньол» — «Барселона», Ла Лига, 34-й тур
- 🏀 22:30: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф — НБА, полуфинал Восточной конференции, седьмая игра
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🏒 2:00: «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз», НХЛ, 1/2 финала Запада, шестой матч
Интрига: «Даллас» закончит историю Золушки «Кракена»?
«Даллас» полон решимости не затягивать серию до седьмого матча и оформить выход в финал Запада на выезде. В последней игре пришёл в себя после неудачного матча вратарь Джейк Эттингер, наконец-то разыгрался Джейсон Робертсон, оформивший ассистентский хет-трик, ну а Роопе Хинц и ветеранище Джо Павелски весь плей-офф в полном порядке. Ощущение, что сказка «Сиэтла», который в первом раунде выбил действующего чемпиона «Колорадо», подходит к концу, слишком уж мощный ход в последних играх набрали «звёзды».
«Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз»
Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС
🏒 12:20: сборная США — сборная Венгрии, чемпионат мира по хоккею, групповой этап
Интрига: забросят ли американцы 10 шайб за матч?
Задорная сборная США начала турнир с убедительной победы над действующим чемпионом Финляндией, следующий соперник у неё не в пример проще. Венгры – нечастые гости элитного дивизиона и мало что смогут противопоставить команде Дэвида Куинна, вопрос в том, насколько много они пропустят. Матч стоит смотреть ещё и ради эстетического удовольствия от игры американцев.
Сборная США — сборная Венгрии
Фото: Pasi Suokko/Getty Images
⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — «Локомотив», РПЛ, 27-й тур
Интрига: продолжат ли «Крылья» падение к «стыкам» или «Локо» без Дзюбы им по силам?
«Локо» в Самаре сыграет без своей главной звезды – Артёма Дзюбы. Зато против бывших сыграют Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Мотивация у хозяев запредельная – ещё чуть-чуть, и они опустятся в зону стыковых матчей. «Локо», наоборот, уже ни за что не борется, хотя это не мешает команде Галактионова не проигрывать в РПЛ уже целый месяц. В общем, матч в Самаре – однозначно главная игра чемпионата России в воскресенье.
«Крылья Советов» — «Локомотив»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
🎾 12:00*: Юлия Грабер (Австрия) — Дарья Касаткина (Россия, 8), WTA-1000, Рим, третий круг
*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!
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Интрига: сумеет ли первая ракетка России успешно подготовиться к «Ролан Гаррос»?
Первая ракетка России Дарья Касаткина пытается набрать форму на грунте, поскольку вскоре ей защищать большие очки за прошлогодний полуфинал «Ролан Гаррос». В третьем круге Рима россиянке досталась соперница, с которой она до этого ни разу не играла. 26-летняя австрийка только сейчас начала показывать лучшие результаты в карьере. Первых побед на уровне WTA Юлия добилась лишь в 2022 году. Тогда же дошла до 1/4 финала Стамбула. В этом году Грабер дважды дошла до третьего круга грунтовых турниров – в Чарльстоне и теперь в Риме. Чем закончится эта битва, где изначально Касаткина считается безусловной фавориткой?
Дарья Касаткина
Фото: Julian Finney/Getty Images
🎾 12:00*: Анна Калинская (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7), WTA-1000, Рим, третий круг
*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!
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Интрига: сможет ли россиянка повторить успех Мадрида?
Анна и Елена уже дважды устраивали в этом году невероятные трёхсетовые битвы на «тысячниках». В Майами сильнее оказалась чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, а в Мадриде две недели назад уже первенствовала Калинская. Чем завершится третья серия их противостояния – узнаем уже в воскресенье.
Анна Калинская
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
⚽️ 18:05: «Монако» — «Лилль», Лига 1, 35-й тур
Интрига: «Монако» не бросит погоню за третьим местом?
«Монако» в апреле растерял кучу очков, и теперь попадание в ЛЧ на следующий сезон под большим вопросом. Надо догонять идущий третьим «Марсель», который на шесть очков впереди. «Лилль» же пытается догнать сам «Монако» – разница в четыре очка. Матчи концовки лиг, где всем надо побеждать, это всегда интересно. А у нас есть дополнительная мотивация посмотреть игру из-за Александра Головина – он забил красивейший гол в прошлом туре и готов сыграть и завтра.
«Монако» — «Лилль»
Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images
⚽️ 18:30: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 36-й тур
Интрига: «Брайтон» разрушит последние надежды «Арсенала» на титул?
Лондонцы по-прежнему сохраняют теоретические шансы на чемпионство – осталось дождаться осечек «Манчестер Сити». Но на финише сезона как бы самим не споткнуться – особенно когда играешь с «Брайтоном». Эта команда регулярно забивает команде Микеля Артеты (в последней встрече – два мяча). А если учесть, что в этом сезоне больше не сыграют Александр Зинченко и Вильям Салиба – важнейшие элементы обороны «Арсенала» – интрига перед матчем набирает градус. К тому же «Брайтону» очень нужны очки – южный клуб претендует на еврокубки и вряд ли готов легко от них отказаться.
«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
⚽️ 19:00: «Факел» — «Пари НН», РПЛ, 27-й тур
Интрига: кто сохранит шансы избежать стыковых матчей?
«Факел» и «Пари НН» на данный момент остаются главными претендентами на участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. «Химки» и «Торпедо», которые, как казалось ещё совсем недавно, ожили, теперь сильно отстали, а вот выше со скромным преимуществом идут «Крылья Советов». Матч в Воронеже – шанс побороться за то, чтобы остаться в РПЛ без лишних игр. И у «Факела» здесь есть небольшое преимущество: во-первых, команда Вадима Евсеева опережает «Нижний» на одно очко, а во-вторых, сыграет на своём поле. В общем, тот самый случай, когда матч аутсайдеров нельзя пропускать!
«Факел» — «Пари НН»
Фото: vk.com/fcnn_ru
⚽️ 22:00: «Эспаньол» — «Барселона», Ла Лига, 34-й тур
Интрига: «Барса» выиграет и станет чемпионом официально?
В случае победы «Барса» официально станет чемпионом Испании. Пожалуй, это главное, что нужно знать об этом матче. Мотивация – запредельная, но «Эспаньол» – принципиальный соперник. Который ещё потерял не все шансы на сохранение места в Ла Лиге. Здесь точно будет жарко.
«Эспаньол» — «Барселона»
Фото: Alex Caparros/Getty Images
🏀 22:30: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф — НБА, полуфинал Восточной конференции, седьмая игра
Интрига: станет известен ещё один финалист Восточной конференции
«Игра под номером семь!» — это, возможно, самое главное событие в любом матче плей-офф. Это показывает, что обе команды достойны оказаться в следующем этапе, но так или иначе они в равных условиях довели дело до седьмой игры. Вопросы по игре есть как к «Бостону», так и к «Филадельфии». Анализировать хронологию каждой команды и почему они затянули противостояние, нет смысла. Это слишком скучно. Всё решится в седьмой встрече.
«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
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