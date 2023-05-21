«Лига чемпионов — оптимальный вариант для «Ариса». Кокорин стал чемпионом на Кипре!

«Арис» – чемпион Кипра! Это первый трофей клуба в высшей лиге, завоёванный всего спустя два сезона после возвращения в элиту. Причём чемпионство команда завоевала не на поле: после победы над «Омонией» 20 мая футболисты ждали результата в матче АПОЭЛа с «Аполлоном». Выиграли вторые, а это значило, что титул уже никуда не денется.

Важную роль в чемпионстве «Ариса» сыграл Александр Кокорин – всего за год ему удалось стать лидером команды и возглавить гонку бомбардиров.

Факты про «Арис»: бог войны, обладатель «Золотого мяча» и четвёртое место

Клуб основан в 1930 году, он – один из старейших в стране. «Арис» назвали в честь греческого бога войны Ареса, который, согласно мифам, был сыном Геры и Зевса. Но нелюбимым: отец так невзлюбил Ареса, что был готов отправить его в Тартар (это бездна, находящаяся под царством Аида). При этом Афина, дочь Зевса от Метиды (которую он поглотил, чтобы она не родила сына, свергнувшего бы его), была полной противоположностью Аресу: он олицетворял насилие, кровавую войну ради войны, а она – мудрость, военную стратегию и тактику. Между собой они воевали, но Арес никогда так и не покорил Афину. Зато покорил Афродиту – ещё одну свою сестру: богиня любви и красоты родила от Ареса семерых детей, среди которых Эрот (он же Купидон), близнецы Фобос (бог страха) и Деймос (ужас).

Кстати, из образа бога Ареса (воин в доспехах и с мечом) родился маскот «Ариса» – Aris The Mascot. Его презентовали в этом сезоне.

«Арис» – один из основателей Кипрской футбольной федерации, утверждённой в 1934 году (до этого проводились чемпионаты городов, организованные разными клубами). При этом это единственная команда-основатель, которая ни разу не становилась чемпионом Кипра до нынешнего сезона.

«Арис» один раз выходил в финал кубка страны, пять раз становился чемпионом второго дивизиона, 55 раз – играл в первом. «Арис» вернулся в высшую лигу в сезоне-2021/2022 спустя три сезона и в первый же год по итогам розыгрыша пробился в еврокубки, набрав рекордные для себя 52 очка.

Наивысшее достижение «Ариса» до нынешнего сезона – четвёртое место. Было это ещё при Олеге Блохине (единственный обладатель Золотого мяча в истории кипрского футбола) больше 30 лет назад.

Олег Блохин Фото: arisfc.com

В сезоне-2022/23 «Арис» впервые в истории принял участие в еврокубках: клуб сыграл два матча во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Пройти дальше не удалось: в первом матче победили «Нефтчи» (2:0), а вот на выезде уступили (0:3).

Как «Арис» стал топом (а потом и чемпионом): магия белорусских управленцев

В 2020-м «Арис» начал новую жизнь: владельцем и президентом клуба стал белорус Владимир Фёдоров. Клуб тогда выступал во второй по силе лиге – Дивизионе В, но быстро вернулся в топ.

Владимир Федотов Владелец «Ариса» «Футбол всегда был моей страстью, считайте это реализацией мечты детства. В нашем случае был клуб с традициями, с ядром преданных болельщиков, но со множеством проблем. Ещё два года назад «Арис» пребывал в дивизионе ниже и не имел значительных целей. Мы прониклись искренней симпатией к сообществу «Ариса»: тут дедушка передаёт свою любовь к клубу внуку, для них важнее именно семейная преданность и традиции, что бы с клубом ни случилось. Здесь проверенные люди — и ни одного глорихантера. Конечно, сперва они насторожились: что будет с клубом? Кто опять пришёл? Но мы переубедили скептиков стремительным ростом».

Тренировать новый «Арис» пришёл Александр Шпилевский, которого называют «белорусским Нагельсманном»: он работал в системе «Лейпцига», становился чемпионом Казахстана с «Кайратом» и пробовал себя во во второй Бундеслиге. После его назначения рост продолжился – команда попала в еврокубки.

Важная часть стратегии «Ариса» – трансферная политика: клуб работает по схеме «взять молодого и прокачать его». «Есть скауты, которые следят за потенциальными новичками, – рассказывал Шпилевский. – У нас всё так отстроено, что игрока сканируют полностью: судят не только по видео и статистике. Наша система скаутинга впечатляет, и не во многих клубах такое есть». Сейчас у «Ариса» одна из самых молодых команд лиги (средний возраст 25,6 лет), а по стоимости она идёт пятой в лиге (€ 14,6 млн).

Другой аспект развития «Ариса» – работа вне поля. Исторически клуб всегда проигрывал конкурентам по Лимасолу – АЕЛу и «Аполлону» – и по трофеям, и по аудитории. Несмотря на 93-летнюю историю, «Арису» почти нечем похвастаться, поэтому и ядро болельщиков у него не такое большое. Но с приходом новой команды управленцев «Арис» наращивает новую аудиторию, делая ставку в том числе и на русскоязычную часть населения. Сейчас, по оценкам клуба, на трибунах собирается около 25% представителей русскоговорящего мира: на родине они могут болеть за «Спартак», «Динамо» Киев или «БАТЭ», но на Кипре их объединяет «Арис». А для кого-то лимасольский клуб стал единственным и неповторимым.

Болельщики «Ариса» Фото: arisfc.com

Потом у нас проводятся семейные праздники. На площади в центре города есть старинная таверна Ариса, вот там ставятся столы, шашлыки, пиво, овощи и команда пьёт пиво и сморит футбол вместе с болельщиками. Было человек 300-400. Смотрели «Омония» – «МЮ», и все болельщики были поражены открытостью клуба, Саша Кокорин всем улыбался, со всеми общался, фоткался и тд., болелы его обожают, он умеет быть симпатичным, чего уж (хаха). Вот это действительно семейный клуб, поскольку мы сели за один стол и общались вместе за едой, напитками и просмотром футбола, такого нигде нет».

Сейчас общество болельщиков «Ариса» – 17 тысяч человек. В этом сезоне на матчи приходило уже в районе пяти тысяч зрителей (до приезда белорусов редко дотягивало до тысячи), и для Кипра это приличный показатель – там культура фан-айди тоже убила посещаемость. На последнем выезде в Ларнаке у «Ариса» было больше 700 человек на фанатской трибуне: болельщики раскупили все выделенные билеты еще за сутки до матча, что стало рекордом. С чемпионством и еврокубками показатели должны вырасти ещё больше – тем более, что «Арис», как чемпион, попадёт в Лигу чемпионов. Правда, начать путь ему придётся со второго квалификационного раунда.

Главная звезда «Ариса»: как Кокорин влюбил в себя народ

Кокорина приглашали под спортивные задачи – взять медали и выйти в еврокубки. Правда, Шпилевский говорил, когда футболист только приехал в «Арис», что от оптимальной формы тот был далёк, потому что команда играет в довольно энергозатратный футбол. Но по его работе с мячом тренерскому штабу было ясно, что у нападающего сумасшедшие качества, которые ему просто стоило помочь вновь проявить.

Александр Кокорин нападающий «Ариса» Что для меня чемпионство? Всё вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго, приехал. «Арис» — небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует, стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония», АПОЭЛ впервые в истории. Чемпионство — это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!

В дебютном матче Кокорин сделал ассист (впервые с 2020-го!), через игру – забил, и с тех пор закрепился в основном составе. Зимой, правда, его беспокоили болезненные ощущения, из-за чего он пропустил пару матчей – и по совпадению именно тогда у «Ариса» началась серия неудач: вылет из Кубка и отставание от лидера на 12 очков. К весне Кокорин восстановился, а там началось и больше матчей с лидерами, из-за чего выросла мотивация – пошли голы, счёт которых к концу сезона вырос до 13. Итог — премия лучшему игроку чемпионата в сезоне-2022/2023 от Ассоциации футболистов Кипра.

На поле он был свободным художником: выходил как центральный нападающий, но много смещался, глубоко опускался за мячом, начинал атаки. На него весь сезон делали ставку, как на лидера, а партнёры явно воспринимали Кокорина как авторитета. «Я впечатлён и очень доволен его игрой, – говорил Шпилевский в марте. – Перед тем как Александр перешёл к нам, мы анализировали матчи, общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно. Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос».

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

Кокорин, безусловно, стал важным активом и в плане медийной части – клуб его использует, насколько это возможно, для привлечения аудитории, потому что на Кипре большое русскоязычное коммьюнити. А подсчеты такие: население около 1,2 миллиона, а число русскоязычных в 2023 году может превысить по стране 250 тысяч вместе с отдыхающими. Наплыв приличный, и за такую аудиторию надо бороться. Тем более, что она ждёт развлечений – именно поэтому на Кипр прилетают российские артисты.

Александр Кокорин нападающий «Ариса» Без всякого высокомерия скажу: я сыграл здесь со всеми командами и понимал, что «Арис» — самая сильная. Где-то был важен момент удачи, фортуны. В декабре они были не на нашей стороне. Шесть-семь матчей не могли забить и выиграть. Но по игре в этом сезоне равных вообще не было. Секреты не буду рассказывать. Все верили. Нужно было забивать, выигрывать, что мы и начали делать. Провели 17-18 матчей без поражений, 14-15 побед — это что-то невероятное.

Кокорин почти сразу же начал светиться во всевозможных медийных активностях: сходил пару раз на прямой эфир на «Русское Радио», которое активно слушают русскоязычные жители Кипра, участвовал с другими игроками в уборке мусора на пляже после купального сезона, организованную также русскоязычной общественной организацией совместно с «Арисом». Кокорин также помогает с продвижением академии клуба, на которую очень большая ставка – там появляются группы с русскоязычными тренерами для русскоязычных детей, так как спрос есть и за последний год стал только выше. Он участвует в акциях детских благотворительных фондов, во всех женских праздниках (8 марта, День Тёщи и День Матери), после каждого матча сам подходит к трибуне и дарит майку кому-нибудь из детей – в общем, максимально близок к народу.

Будущее Кокорина на Кипре – пока загадка. Шпилевский говорил, что очень бы хотел видеть его в команде и в следующем сезоне, а также что «Арис» заинтересован в его выкупе. Инсайды разные: «РБ Спорт» писал, что «Фиорентина» не хочет возвращать Александра, поэтому попробует либо его продать, либо снова отдать в аренду; «СЭ» же сообщал, что «Арису», при всём желании, оставить футболиста мешает его высокая зарплата.

Что такое чемпионат Кипра: много легионеров, знакомые лица и регулярные еврокубки

Чемпионат Кипра – специфический. Именно так его описал Шпилевский: «Здесь нет очевидных грандов и аутсайдеров. Многие команды примерно одного уровня, действуют, скорее, в испанской манере – неплохое техническое оснащение, при этом не самые высокие скорости. Стараются играть больше в позиционной атаке. Какой-то специфической тактической организации нет».

В чемпионате Кипра самый высокий процент легионеров по Европе: согласно исследованию СIES за 2022-й, их доля составила 78,8% (в 2021-м было 78,5%). Больше всего иностранцев играет за «Пафос» (23 человека при составе из 26-ти), на втором месте как раз «Арис» (22 легионера из 29-ти). Лимита как такового в элитном дивизионе нет, но команда должна выпускать в матче как минимум двух киприотов, иначе штраф.

«Арис» Фото: arisfc.com

С 2008 года уровень чемпионата Кипра неуклонно рос: если с 2000 по 2008-й средний годовой коэффициент от участия в еврокубках равнялся 6,1 очкам. К 2022-му он вырос до 24,475. Сейчас Кипр идёт на 21-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА – выше Польши, Швеции, Венгрии и России.

Александр Кокорин нападающий «Ариса» Что для меня еврокубки? Смотря какие. Я везде участвовал. Дай бог. Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса».