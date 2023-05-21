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Александр Кокорин стал чемпионом в составе кипрского «Ариса»: что за клуб, история взлёта, будущее Кокорина

«Лига чемпионов — оптимальный вариант для «Ариса». Кокорин стал чемпионом на Кипре!
Полина Куимова
Александр Кокорин
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Большой праздник в Лимасоле.

«Арис» – чемпион Кипра! Это первый трофей клуба в высшей лиге, завоёванный всего спустя два сезона после возвращения в элиту. Причём чемпионство команда завоевала не на поле: после победы над «Омонией» 20 мая футболисты ждали результата в матче АПОЭЛа с «Аполлоном». Выиграли вторые, а это значило, что титул уже никуда не денется.

Важную роль в чемпионстве «Ариса» сыграл Александр Кокорин – всего за год ему удалось стать лидером команды и возглавить гонку бомбардиров.

Факты про «Арис»: бог войны, обладатель «Золотого мяча» и четвёртое место

  • Клуб основан в 1930 году, он – один из старейших в стране. «Арис» назвали в честь греческого бога войны Ареса, который, согласно мифам, был сыном Геры и Зевса. Но нелюбимым: отец так невзлюбил Ареса, что был готов отправить его в Тартар (это бездна, находящаяся под царством Аида). При этом Афина, дочь Зевса от Метиды (которую он поглотил, чтобы она не родила сына, свергнувшего бы его), была полной противоположностью Аресу: он олицетворял насилие, кровавую войну ради войны, а она – мудрость, военную стратегию и тактику. Между собой они воевали, но Арес никогда так и не покорил Афину. Зато покорил Афродиту – ещё одну свою сестру: богиня любви и красоты родила от Ареса семерых детей, среди которых Эрот (он же Купидон), близнецы Фобос (бог страха) и Деймос (ужас).

Кстати, из образа бога Ареса (воин в доспехах и с мечом) родился маскот «Ариса» – Aris The Mascot. Его презентовали в этом сезоне.

  • «Арис» – один из основателей Кипрской футбольной федерации, утверждённой в 1934 году (до этого проводились чемпионаты городов, организованные разными клубами). При этом это единственная команда-основатель, которая ни разу не становилась чемпионом Кипра до нынешнего сезона.
  • «Арис» один раз выходил в финал кубка страны, пять раз становился чемпионом второго дивизиона, 55 раз – играл в первом. «Арис» вернулся в высшую лигу в сезоне-2021/2022 спустя три сезона и в первый же год по итогам розыгрыша пробился в еврокубки, набрав рекордные для себя 52 очка.
  • Наивысшее достижение «Ариса» до нынешнего сезона – четвёртое место. Было это ещё при Олеге Блохине (единственный обладатель Золотого мяча в истории кипрского футбола) больше 30 лет назад.
Олег Блохин

Олег Блохин

Фото: arisfc.com

  • В сезоне-2022/23 «Арис» впервые в истории принял участие в еврокубках: клуб сыграл два матча во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Пройти дальше не удалось: в первом матче победили «Нефтчи» (2:0), а вот на выезде уступили (0:3).

Как «Арис» стал топом (а потом и чемпионом): магия белорусских управленцев

В 2020-м «Арис» начал новую жизнь: владельцем и президентом клуба стал белорус Владимир Фёдоров. Клуб тогда выступал во второй по силе лиге – Дивизионе В, но быстро вернулся в топ.

Владимир Федотов
Владимир Федотов
Владелец «Ариса»

«Футбол всегда был моей страстью, считайте это реализацией мечты детства. В нашем случае был клуб с традициями, с ядром преданных болельщиков, но со множеством проблем. Ещё два года назад «Арис» пребывал в дивизионе ниже и не имел значительных целей. Мы прониклись искренней симпатией к сообществу «Ариса»: тут дедушка передаёт свою любовь к клубу внуку, для них важнее именно семейная преданность и традиции, что бы с клубом ни случилось. Здесь проверенные люди — и ни одного глорихантера. Конечно, сперва они насторожились: что будет с клубом? Кто опять пришёл? Но мы переубедили скептиков стремительным ростом».

Тренировать новый «Арис» пришёл Александр Шпилевский, которого называют «белорусским Нагельсманном»: он работал в системе «Лейпцига», становился чемпионом Казахстана с «Кайратом» и пробовал себя во во второй Бундеслиге. После его назначения рост продолжился – команда попала в еврокубки.

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Важная часть стратегии «Ариса» – трансферная политика: клуб работает по схеме «взять молодого и прокачать его». «Есть скауты, которые следят за потенциальными новичками, – рассказывал Шпилевский. – У нас всё так отстроено, что игрока сканируют полностью: судят не только по видео и статистике. Наша система скаутинга впечатляет, и не во многих клубах такое есть». Сейчас у «Ариса» одна из самых молодых команд лиги (средний возраст 25,6 лет), а по стоимости она идёт пятой в лиге (€ 14,6 млн).

Другой аспект развития «Ариса» – работа вне поля. Исторически клуб всегда проигрывал конкурентам по Лимасолу – АЕЛу и «Аполлону» – и по трофеям, и по аудитории. Несмотря на 93-летнюю историю, «Арису» почти нечем похвастаться, поэтому и ядро болельщиков у него не такое большое. Но с приходом новой команды управленцев «Арис» наращивает новую аудиторию, делая ставку в том числе и на русскоязычную часть населения. Сейчас, по оценкам клуба, на трибунах собирается около 25% представителей русскоговорящего мира: на родине они могут болеть за «Спартак», «Динамо» Киев или «БАТЭ», но на Кипре их объединяет «Арис». А для кого-то лимасольский клуб стал единственным и неповторимым.

Болельщики «Ариса»

Болельщики «Ариса»

Фото: arisfc.com

Потом у нас проводятся семейные праздники. На площади в центре города есть старинная таверна Ариса, вот там ставятся столы, шашлыки, пиво, овощи и команда пьёт пиво и сморит футбол вместе с болельщиками. Было человек 300-400. Смотрели «Омония» – «МЮ», и все болельщики были поражены открытостью клуба, Саша Кокорин всем улыбался, со всеми общался, фоткался и тд., болелы его обожают, он умеет быть симпатичным, чего уж (хаха). Вот это действительно семейный клуб, поскольку мы сели за один стол и общались вместе за едой, напитками и просмотром футбола, такого нигде нет».

Сейчас общество болельщиков «Ариса» – 17 тысяч человек. В этом сезоне на матчи приходило уже в районе пяти тысяч зрителей (до приезда белорусов редко дотягивало до тысячи), и для Кипра это приличный показатель – там культура фан-айди тоже убила посещаемость. На последнем выезде в Ларнаке у «Ариса» было больше 700 человек на фанатской трибуне: болельщики раскупили все выделенные билеты еще за сутки до матча, что стало рекордом. С чемпионством и еврокубками показатели должны вырасти ещё больше – тем более, что «Арис», как чемпион, попадёт в Лигу чемпионов. Правда, начать путь ему придётся со второго квалификационного раунда.

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Кокорина приглашали под спортивные задачи – взять медали и выйти в еврокубки. Правда, Шпилевский говорил, когда футболист только приехал в «Арис», что от оптимальной формы тот был далёк, потому что команда играет в довольно энергозатратный футбол. Но по его работе с мячом тренерскому штабу было ясно, что у нападающего сумасшедшие качества, которые ему просто стоило помочь вновь проявить.

Александр Кокорин
Александр Кокорин
нападающий «Ариса»

Что для меня чемпионство? Всё вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго, приехал. «Арис» — небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует, стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония», АПОЭЛ впервые в истории. Чемпионство — это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!

В дебютном матче Кокорин сделал ассист (впервые с 2020-го!), через игру – забил, и с тех пор закрепился в основном составе. Зимой, правда, его беспокоили болезненные ощущения, из-за чего он пропустил пару матчей – и по совпадению именно тогда у «Ариса» началась серия неудач: вылет из Кубка и отставание от лидера на 12 очков. К весне Кокорин восстановился, а там началось и больше матчей с лидерами, из-за чего выросла мотивация – пошли голы, счёт которых к концу сезона вырос до 13. Итог — премия лучшему игроку чемпионата в сезоне-2022/2023 от Ассоциации футболистов Кипра.

На поле он был свободным художником: выходил как центральный нападающий, но много смещался, глубоко опускался за мячом, начинал атаки. На него весь сезон делали ставку, как на лидера, а партнёры явно воспринимали Кокорина как авторитета. «Я впечатлён и очень доволен его игрой, – говорил Шпилевский в марте. – Перед тем как Александр перешёл к нам, мы анализировали матчи, общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно. Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос».

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: arisfc.com

Кокорин, безусловно, стал важным активом и в плане медийной части – клуб его использует, насколько это возможно, для привлечения аудитории, потому что на Кипре большое русскоязычное коммьюнити. А подсчеты такие: население около 1,2 миллиона, а число русскоязычных в 2023 году может превысить по стране 250 тысяч вместе с отдыхающими. Наплыв приличный, и за такую аудиторию надо бороться. Тем более, что она ждёт развлечений – именно поэтому на Кипр прилетают российские артисты.

Александр Кокорин
Александр Кокорин
нападающий «Ариса»

Без всякого высокомерия скажу: я сыграл здесь со всеми командами и понимал, что «Арис» — самая сильная. Где-то был важен момент удачи, фортуны. В декабре они были не на нашей стороне. Шесть-семь матчей не могли забить и выиграть. Но по игре в этом сезоне равных вообще не было. Секреты не буду рассказывать. Все верили. Нужно было забивать, выигрывать, что мы и начали делать. Провели 17-18 матчей без поражений, 14-15 побед — это что-то невероятное.

Кокорин почти сразу же начал светиться во всевозможных медийных активностях: сходил пару раз на прямой эфир на «Русское Радио», которое активно слушают русскоязычные жители Кипра, участвовал с другими игроками в уборке мусора на пляже после купального сезона, организованную также русскоязычной общественной организацией совместно с «Арисом». Кокорин также помогает с продвижением академии клуба, на которую очень большая ставка – там появляются группы с русскоязычными тренерами для русскоязычных детей, так как спрос есть и за последний год стал только выше. Он участвует в акциях детских благотворительных фондов, во всех женских праздниках (8 марта, День Тёщи и День Матери), после каждого матча сам подходит к трибуне и дарит майку кому-нибудь из детей – в общем, максимально близок к народу.

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Будущее Кокорина на Кипре – пока загадка. Шпилевский говорил, что очень бы хотел видеть его в команде и в следующем сезоне, а также что «Арис» заинтересован в его выкупе. Инсайды разные: «РБ Спорт» писал, что «Фиорентина» не хочет возвращать Александра, поэтому попробует либо его продать, либо снова отдать в аренду; «СЭ» же сообщал, что «Арису», при всём желании, оставить футболиста мешает его высокая зарплата.

Что такое чемпионат Кипра: много легионеров, знакомые лица и регулярные еврокубки

  • Чемпионат Кипра – специфический. Именно так его описал Шпилевский: «Здесь нет очевидных грандов и аутсайдеров. Многие команды примерно одного уровня, действуют, скорее, в испанской манере – неплохое техническое оснащение, при этом не самые высокие скорости. Стараются играть больше в позиционной атаке. Какой-то специфической тактической организации нет».
  • В чемпионате Кипра самый высокий процент легионеров по Европе: согласно исследованию СIES за 2022-й, их доля составила 78,8% (в 2021-м было 78,5%). Больше всего иностранцев играет за «Пафос» (23 человека при составе из 26-ти), на втором месте как раз «Арис» (22 легионера из 29-ти). Лимита как такового в элитном дивизионе нет, но команда должна выпускать в матче как минимум двух киприотов, иначе штраф.
«Арис»

«Арис»

Фото: arisfc.com

  • С 2008 года уровень чемпионата Кипра неуклонно рос: если с 2000 по 2008-й средний годовой коэффициент от участия в еврокубках равнялся 6,1 очкам. К 2022-му он вырос до 24,475. Сейчас Кипр идёт на 21-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА – выше Польши, Швеции, Венгрии и России.
Александр Кокорин
Александр Кокорин
нападающий «Ариса»

Что для меня еврокубки? Смотря какие. Я везде участвовал. Дай бог. Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса».

  • На Кипре играет много знакомых болельщику РПЛ футболистов: Вукашин Йованович (был в «Зените»), Эзекил Хенти (экс-«Локо»), Георги Костадинов (экс-«Арсенал»), Георгий Лория (экс-«Крылья Советов» и «Анжи»), Вараздат Ароян («Урал», «Тамбов»), Томаш Губочан («Зенит», «Динамо»), и др.
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