«Динамо» раздавлено «Ахматом». Йоканович окончательно потерял команду?

Ещё один ужасный матч «Динамо» по качеству игры. Но теперь и результат соответствует показанному футболу – москвичи разгромлены «Ахматом».

С первых минут «Ахмат» был лучше. Команда Сергея Ташуева в этом сезоне входит в топ-3 РПЛ по количеству очков, набранных на выезде, наряду с «Зенитом» и «Ростовом». Поэтому неудивительно, что южане и против бело-голубых играли с позиции силы.

«Ахмат» высоко прессинговал, комбинировал на чужой половине поля и быстро возвращал себе мяч, забирая подборы. Центральных защитников хозяев здорово напрягал центрфорвард гостей Конате. Особенно страдал в борьбе с ним и другими игроками группы атаки грозненцев Сазонов. Саба быстро «присел» на карточку, а потом получил повреждение и был заменён. Вместо него вышел полузащитник Норманн, а в оборону ушёл Кутицкий.

Полчаса команда Славиши Йокановича пыталась отыскать свою игру и не находила. Ответные атаки у «Динамо» не получались, нападающий хозяев Смолов бегал без мяча. Только когда футболисты «Ахмата» подустали из-за предложенной ими же самими серьёзной интенсивности, бело-голубые сумели закрепиться в средней линии, перевести игру на чужую треть поля. Впрочем, из этого короткого отрезка с преимуществом динамовцы ничего не выжали.

Но потом «Ахмат» снова «взорвался» после паузы и забил на 38-й минуте. Удивительно, что подачу с углового превратил в гол невысокий Гбамбле. С ивуарийцем ужасно сыграл Даса. Израильтянин держал руками Гбамбле в своей вратарской, тем не менее дал оппоненту повернуть корпус и пробить головой. Как ни странно, это был лишь первый удар в створ на двоих, хотя точно не первый голевой момент (ранее Шунин спас при выходе Конате один на один). И, конечно же, классно подал со стандарта Тодорович. А «Динамо» вдобавок к очередному пропущенному со стандарта мячу потеряло перед перерывом и второго центрбека – Майсторовича, тоже из-за травмы. Вот так невезение!

Во втором тайме Конате играл против пары центральных защитников Кутицкий – Маричал. Ивуарийцу потребовалось всего три минуты, чтобы забить, но в том эпизоде новый динамовский дуэт сработал безупречно: нападающего поймали в офсайд. Тем не менее вскоре гол Конате состоялся. Сумасшедший отрезок выдали соперники!

Сначала сам ивуариец обрезал полкоманды неточным пасом, и «Динамо» организовало опаснейший контрвыпад. Однако Смолов не забил (это было лишь третье его касание в штрафной «Ахмата»), после чего герой матча Богосавац совершил проход в стиле отсутствовавших Бериши и Садулаева. Кутицкий с Норманном исполнили роли зрителей, разве что не аплодировали сербу. Маричал же создал глубину для Конате. Было ли положение вне игры в момент паса – другой вопрос. Так или иначе судьи засчитали гол.

«Ахмат» продолжал играть в собственном стиле, либо встречая динамовцев высоко, либо улетая в контратаки. Богосавац выдавал же просто феноменальную игру! Ещё один рывок серба закончился тем, что Конате попал в штангу. А в середине второго тайма Богосавац, подобрав почти потерянный Гбамбле мяч, соорудил третий гол команды Ташуева. Арендованный «Ахматом» как раз у «Динамо» Карапузов прострелил вдоль ворот – Ильин выскочил из-за спины зазевавшегося Нгамалё.

Возможность сохранить лицо и забить гол-два «Динамо» получило бы, если бы центрбек Быстров был удалён с поля за то, что, сыграв рукой, сорвал потенциальный выход один на один. Судья Москалёв о-о-очень долго смотрел повтор после подсказки VAR, но, кажется, так и не понял, как трактовать эпизод. Поэтому оставил в силе своё решение, принятое в игре. А 11 на 11 «Ахмат» был сильнее – ничего не давал сделать бело-голубым. Победив, грозненцы оторвались на четыре очка от «Динамо» в борьбе за пятое место. И, между прочим, сократили до четырёх очков отставание от «Спартака».