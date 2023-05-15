«Бавария» ещё рискует потерять титул. Борьба за золото в Германии — это восторг! Расклады

Немецкая Бундеслига – единственный из топ-5 чемпионатов, в котором до сих пор жива борьба за золото (в АПЛ «Арсенал» сопротивляется, но, кажется, всё предрешено). Редкий случай для Германии, когда «Бавария» ощущает конкуренцию в концовке. Мюнхенцы действительно могут упустить победу? И когда «Бавария» последний раз оставалась без «салатницы»?

Турнирная таблица Бундеслиги

За два тура до конца команда Томаса Тухеля опережает на одно очко дортмундскую «Боруссию». «Шмели» должны были опережать «Баварию», но у судьи матча дортмундцев с «Бохумом» (1:1) Саши Штегемана были другие планы. Он не поставил в пользу «Боруссии» чистый пенальти в игре 30-го тура после фола на Кариме Адейеми.

Позже Штегеман признал вину: «Я пересмотрел эпизод. Момент с Адейеми – это пенальти в пользу «Боруссии». Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник «Бохума» двигался на высокой скорости, я был уверен, что Адейеми первым поставил ногу. Конечно, видеоассистент пересматривал эпизод и дал ему оценку. Он посчитал, что я не допустил явную ошибку, поэтому рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил. Оглядываясь назад, могу сказать: был бы счастлив, если бы посмотрел повтор».

В итоге «Боруссия» после 32 туров заработала 67 очков, «Бавария» – 68.

Матч «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Фото: DeFodi Images via Getty Images

В решающих двух турах у мюнхенцев есть один топ-соперник – «Лейпциг» (дома, 20 мая). А в последнем туре команда Томаса Тухеля сыграет в гостях с «Кёльном» (27). У «Боруссии» календарь попроще: выезд к «Аугсбургу» (21 мая) и домашняя встреча с «Майнцем» (27). Дортмундцы надеются на осечку «Баварии» и собственный успешный результат. А когда вообще в последний раз мюнхенцы не выигрывали Бундеслигу?

Игроки «Боруссии» с трофеем Бундеслиги, 2012 год Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

В сезоне-2011/2012 чемпионом Германии стала как раз «Боруссия». Под руководством Юргена Клоппа команда оторвалась на восемь очков от «Баварии», забрав титул второй год подряд. В первый сезон чемпионства «Боруссии» мюнхенцев тренировал Луи ван Гал, во второй – Юпп Хайнкес. Он же затем вернул титул «Баварии» в розыгрыше-2012/2013. И после этого команда не расстаётся с ним уже 11 лет. За это время «Бавария» редко сталкивалась с конкуренцией. Спорадические попытки совершали как раз дортмундцы и «Лейпциг», но на дистанции клубы выдыхались в борьбе с гигантом.

Игроки «Баварии» с трофеем Бундеслиги, 2022 год Фото: Boris Streubel/Getty Images

В сезоне-2022/2023 сама «Бавария» испытывает ряд проблем. Мюнхенцы лидировали почти весь чемпионат, но по ходу кампании внутри команды произошло несколько конфликтов (Юлиан Нагельсман и капитан Мануэль Нойер поссорились из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича; затем спортивный директор Хасан Салихамиджич открыто критиковал тренера и игру команды; вингер Серж Гнабри ездил на Неделю моды после матчей).

В итоге козлом отпущения сделали Нагельсмана: его уволили и заменили на Томаса Тухеля, хотя клуб на тот момент ещё находился в плей-офф ЛЧ, боролся за Кубок Германии и отставал в от лидировавшей в Бундеслиге «Боруссии» всего на очко. Да, «Бавария» пропустила дортмундцев вперёд, но ситуация не выглядела критично. В первом матче под руководством Тухеля мюнхенцы обыграли конкурента и вернулись на первую строчку. Однако затем вылетели из Кубка от «Фрайбурга» и из ЛЧ от «Манчестер Сити». Стоило ли увольнять Нагельсмана – вопрос риторический.

«Боруссия» стартовала в сезоне не очень удачно. К январю команда шла лишь пятой и отставала от «Баварии» на девять очков. Но осечки мюнхенцев и крутая форма помогли совершить спринт в таблице. В конце февраля «Боруссия» сравнялась по очкам с «Баварией», а уже в марте вышла в лидеры. Если бы не ошибка судьи в матче с «Бохумом», то «шмели» до сих пор бы располагались на первом месте.

Однако у Дортмунда ещё есть шансы на титул. 11-летняя победная серия «Баварии» в Бундеслиге под угрозой до самого конца сезона. Тем сильнее ожидается встреча лидера с «Лейпцигом».