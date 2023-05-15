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Чемпионат Германии — 2022/2023, кто займёт первое место, «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, расклады, календарь

«Бавария» ещё рискует потерять титул. Борьба за золото в Германии — это восторг! Расклады
Никита Паглазов
«Бавария» потеряет титул впервые за 11 лет?
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Чемпионат Германии — самый интересный из топовых на финише сезона.

Немецкая Бундеслига – единственный из топ-5 чемпионатов, в котором до сих пор жива борьба за золото (в АПЛ «Арсенал» сопротивляется, но, кажется, всё предрешено). Редкий случай для Германии, когда «Бавария» ощущает конкуренцию в концовке. Мюнхенцы действительно могут упустить победу? И когда «Бавария» последний раз оставалась без «салатницы»?

Турнирная таблица Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

За два тура до конца команда Томаса Тухеля опережает на одно очко дортмундскую «Боруссию». «Шмели» должны были опережать «Баварию», но у судьи матча дортмундцев с «Бохумом» (1:1) Саши Штегемана были другие планы. Он не поставил в пользу «Боруссии» чистый пенальти в игре 30-го тура после фола на Кариме Адейеми.

Позже Штегеман признал вину: «Я пересмотрел эпизод. Момент с Адейеми – это пенальти в пользу «Боруссии». Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник «Бохума» двигался на высокой скорости, я был уверен, что Адейеми первым поставил ногу. Конечно, видеоассистент пересматривал эпизод и дал ему оценку. Он посчитал, что я не допустил явную ошибку, поэтому рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил. Оглядываясь назад, могу сказать: был бы счастлив, если бы посмотрел повтор».

В итоге «Боруссия» после 32 туров заработала 67 очков, «Бавария» – 68.

Матч «Баварии» и дортмундской «Боруссии»

Матч «Баварии» и дортмундской «Боруссии»

Фото: DeFodi Images via Getty Images

В решающих двух турах у мюнхенцев есть один топ-соперник – «Лейпциг» (дома, 20 мая). А в последнем туре команда Томаса Тухеля сыграет в гостях с «Кёльном» (27). У «Боруссии» календарь попроще: выезд к «Аугсбургу» (21 мая) и домашняя встреча с «Майнцем» (27). Дортмундцы надеются на осечку «Баварии» и собственный успешный результат. А когда вообще в последний раз мюнхенцы не выигрывали Бундеслигу?

Игроки «Боруссии» с трофеем Бундеслиги, 2012 год

Игроки «Боруссии» с трофеем Бундеслиги, 2012 год

Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

В сезоне-2011/2012 чемпионом Германии стала как раз «Боруссия». Под руководством Юргена Клоппа команда оторвалась на восемь очков от «Баварии», забрав титул второй год подряд. В первый сезон чемпионства «Боруссии» мюнхенцев тренировал Луи ван Гал, во второй – Юпп Хайнкес. Он же затем вернул титул «Баварии» в розыгрыше-2012/2013. И после этого команда не расстаётся с ним уже 11 лет. За это время «Бавария» редко сталкивалась с конкуренцией. Спорадические попытки совершали как раз дортмундцы и «Лейпциг», но на дистанции клубы выдыхались в борьбе с гигантом.

Игроки «Баварии» с трофеем Бундеслиги, 2022 год

Игроки «Баварии» с трофеем Бундеслиги, 2022 год

Фото: Boris Streubel/Getty Images

В сезоне-2022/2023 сама «Бавария» испытывает ряд проблем. Мюнхенцы лидировали почти весь чемпионат, но по ходу кампании внутри команды произошло несколько конфликтов (Юлиан Нагельсман и капитан Мануэль Нойер поссорились из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича; затем спортивный директор Хасан Салихамиджич открыто критиковал тренера и игру команды; вингер Серж Гнабри ездил на Неделю моды после матчей).

В итоге козлом отпущения сделали Нагельсмана: его уволили и заменили на Томаса Тухеля, хотя клуб на тот момент ещё находился в плей-офф ЛЧ, боролся за Кубок Германии и отставал в от лидировавшей в Бундеслиге «Боруссии» всего на очко. Да, «Бавария» пропустила дортмундцев вперёд, но ситуация не выглядела критично. В первом матче под руководством Тухеля мюнхенцы обыграли конкурента и вернулись на первую строчку. Однако затем вылетели из Кубка от «Фрайбурга» и из ЛЧ от «Манчестер Сити». Стоило ли увольнять Нагельсмана – вопрос риторический.

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«Боруссия» стартовала в сезоне не очень удачно. К январю команда шла лишь пятой и отставала от «Баварии» на девять очков. Но осечки мюнхенцев и крутая форма помогли совершить спринт в таблице. В конце февраля «Боруссия» сравнялась по очкам с «Баварией», а уже в марте вышла в лидеры. Если бы не ошибка судьи в матче с «Бохумом», то «шмели» до сих пор бы располагались на первом месте.

Однако у Дортмунда ещё есть шансы на титул. 11-летняя победная серия «Баварии» в Бундеслиге под угрозой до самого конца сезона. Тем сильнее ожидается встреча лидера с «Лейпцигом».

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