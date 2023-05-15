«ПСЖ» нужно гнать Месси. Без Лео клубу будет гораздо лучше

Двухнедельная дисквалификация Лионеля Месси – начало конца карьеры семикратного обладателя «Золотого мяча» в «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что предстоящим летом сотрудничество сторон прекратится. Последние события ускорили развязку, которую многие предсказывали. Месси улетел в Саудовскую Аравию, что само по себе не слишком удивительно: Лео является послом этой страны и получает от саудитов приличные суммы за развитие местного туризма. А президент «Барсы» Лапорта заявляет, что клуб сделает всё, чтобы вернуть аргентинца в Каталонию.

Саботаж тренировки

Контракт Месси с «Парижем» позволяет ему подписывать любые спонсорские сделки, но есть одна проблема – вместо экскурсии на Аравийский полуостров Лео должен был работать на клубной базе с командой. План тренировок «ПСЖ» на неделю опубликовали вечером 30 апреля – всем было предписано приехать уже на следующий день, в понедельник.

Вся Франция отдыхала, отмечая национальный праздник, но футболистов обязали явиться в расположение клуба для анализа обидного поражения – накануне «ПСЖ» со счётом 1:3 слил «Лорьяну» в домашнем матче. Парижане доигрывали матч в меньшинстве, но и в этих условиях Месси по классике лениво фланировал по полю, даже когда команда оборонялась вдесятером. На следующий день Лео улетел, хотя должен был явиться на тренировку – особого разрешения на прогул у аргентинца не было.

Месси спланировал поездку ещё до матча с «Лорьяном» и рассчитывал на два дня отдыха, анонсированные функционерами клуба. К тому же он дважды откладывал визит и решил, что тянуть дальше невозможно, – но у боссов «Парижа» оказалось своё мнение на этот счёт. Клуб не стал искать компромиссы и смягчать приговор – Лео получил двухнедельный запрет на участие в тренировках и матчах, наказание затронуло и его оклад.

Никто не может быть выше клуба — даже Месси

Позиция «ПСЖ» в том, что решение Месси отправиться в Саудовскую Аравию без согласования – проявление явного неуважения к клубу. Отстранением звезды такого масштаба французские функционеры дают понять: в команде нет исключений даже для лучшего игрока поколения, а участие в чужом рекламном мероприятии в рабочий день недопустимо. Главный поинт – никто не может быть выше клуба.

И это правильное решение, хотя в каком-то смысле у «ПСЖ» просто не было выбора. Форма клуба в 2023 году – просто ад: девять поражений во всех соревнованиях, за весь 2022-й команда проиграла вдвое меньше матчей. После вылета из Лиги чемпионов парижане мощно сдали, и даже титул чемпионов Франции не кажется таким лёгким.

Лионель Месси Фото: Alex Grimm/Getty Images

Коллектив растерял мотивацию и желание бороться, это особенно бросалось в глаза по ходу матча с «Лорьяном». Позволить ключевому игроку остаться безнаказанным за пропуск тренировки после очередного позорного поражения – значит потворствовать этой культуре равнодушия и подрывать остатки авторитета главного тренера Кристофа Галтье. А у раздевалки команды в последние годы и так было слишком много влияния.

Проблема с Лео — системная

Даже сейчас клуб строится вокруг Килиана Мбаппе. «ПСЖ» хочет, чтобы капитан сборной Франции был в центре проекта, собирая вокруг себя лучших французских талантов. Ключевые решения уже принимаются совместно с форвардом: по информации The Athletic, назначения спортивного директора Луиша Кампуша и коуча Галтье были связаны с переговорами по контракту Мбаппе прошлым летом.

В связи с историей прогула Месси возникает вопрос, относились ли бы к Мбаппе в подобной ситуации так же? Трибуны, мягко говоря, любят аргентинца не так сильно, а ещё он пиарил Саудовскую Аравию, хотя его клуб, финансируемый Катаром (региональным соперником аравийцев), ожидал его на тренировке. Несмотря ни на что, ответ должен быть положительным – если сага с Месси хоть чему-то научила боссов «Парижа». Иначе «ПСЖ» снова совершит те же ошибки.

Решение о дисквалификации Месси меняет многое – оно создаёт прецедент. Приход Лео летом 2021 года кажется чем-то очень далёким. 35-летний футболист не пользуется большой любовью среди болельщиков на «Парк де Пренс» – в прошлом месяце его имя освистывали две игры подряд. Фанам не нравятся неопределённость с будущим аргентинца и стойкое ощущение, что за «ПСЖ» он выкладывается даже меньше, чем делал это за «Барсу».

Трудно представить, что эти отношения могут быть восстановлены, как и возвращение сторон за стол переговоров по новому контракту – текущая сделка Месси истекает летом, и это кажется концом их совместной с «Парижем» истории. Но это вовсе не катастрофа, будущее без Лео может оказаться не худшим сценарием для клуба.

Расставание с Месси — ключ к успешному будущему

Да, они потеряют уникального игрока, но «ПСЖ» постоянно идёт на компромиссы, чтобы подстроиться под аргентинца. Система Галтье работает так, чтобы извлечь максимум из скиллов Месси, – иногда в ущерб другим игрокам вроде полузащитников Витиньи и Карлоса Солера. В долгосрочной перспективе отказ от Лео придаст команде баланс и позволит избежать ситуаций вроде той, что случилась с «Лорьяном»: два игрока забили на оборонительную работу, хотя команда играет в меньшинстве.

Лионель Месси Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Форма Месси приблизила команду к титулу – на него точно нельзя повесить вину за неудачи в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, а 15 голов и 15 ассистов Лео позволяют «ПСЖ» сохранять отрыв во главе Лиги 1. Его влияние будет нелегко заменить, уход чемпиона мира не поможет изменить культуру равнодушия в раздевалке или обеспечить Галтье большую глубину состава.

Но для долгосрочного блага клуба «ПСЖ» нужно сделать правильный шаг. Если «Париж» хочет изменить менталитет в раздевалке и добиться успеха, на котором можно будет строить новые победы, Месси пора отпустить. Клуб избавится от пагубной зависимости и сделает первый шаг к здоровой командной культуре.