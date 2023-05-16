Катастрофа «Челси»: три решения выхода из кризиса

Сезон «Челси» – один огромный провал. Летняя смена владельца завершила эру Романа Абрамовича, при котором в клубе были устоявшиеся многолетние стандарты, чёткая стратегия и пути решения проблем, понятные для всех на «Стэмфорд Бридж». С приходом Тодда Боули всё посыпалось: лондонцы каким-то чудом дошли до четвертьфинала ЛЧ, но слили все внутренние турниры и уже вряд ли закончат сезон выше восьмой строчки – клуб впервые за много лет пролетит мимо еврокубков.

Даже не глядя на результаты, можно понять, что клуб жёстко лихорадит – «Челси» начал сезон с Томасом Тухелем, а завершит с Фрэнком Лэмпардом, между делом успев выкупить у «Брайтона» Грэма Поттера и уволить его. Боули поступил как типичный управленец при деньгах, слабо разбирающийся в предмете, – завалил команду дорогостоящими новичками и решил, что суммарная стоимость состава гарантирует успех. Опыт показал, что на поле выходят не мешки с баблом.

Проблемы клуба не заканчиваются за пределами поля и технической зоны. Вместе с Абрамовичем синих покинули и главные управленцы вроде Марины Грановской, которые обеспечивали успех, стабильность и статус одного из европейских грандов. Суммируя всё вместе, фанаты «Челси» получают грустную и бесперспективную картину. Выделим три основные проблемы и разберёмся, как клубу вернуться в норму.

Проблема: тотальная неопределённость

Решение: как можно скорее назначить постоянного тренера

Если поставить себя на место футболиста, легко понять, почему временщику Фрэнку Лэмпарду понадобилось шесть матчей, чтобы набрать первые очки. И коуч, и игроки понимают, что легендарный игрок «Челси» и сборной Англии всего лишь греет место на тренерской скамейке. На пресс-конференциях Лэмпс уже рассуждает о будущем месте работы и даже не допускает возможности остаться. С такими результатами это неудивительно.

С футболистами примерно та же ситуация: то, как они проявят себя в концовке сезона, скорее всего, никак не скажется на их перспективах. Какой смысл надрываться, если шансов на медали и даже квалификацию еврокубков (и полагающиеся за это зарплатные бонусы) уже не осталось, а ты даже не представляешь, как клуб будет выглядеть через пару месяцев?

Скорее всего, Фрэнк доработает краткосрочный контракт, но чем быстрее «Челси» объявит имя его преемника – тем лучше для всех. Клуб сможет планировать предсезонку и трансферную работу с учётом пожеланий будущего коуча, новый специалист начнёт знакомство с местом трудоустройства, а футболисты будут понимать: каждое удачное действие на поле добавляет им респекта в глазах нового босса.

На рынке много вариантов экстра-класса, и Боули есть из кого выбрать. Сразу после увольнения Поттера таблоиды принялись отправлять на «Стэмфорд Бридж» Юлиана Нагельсмана, Луиса Энрике и Маурисио Почеттино – аргентинский тренер в последние недели чаще всего называется наиболее вероятным сменщиком Лэмпса. У Поча не получилось в «ПСЖ», но за годы в «Тоттенхэме» он заработал репутацию крутейшего спеца, способного выжать из состава максимум. Аргентинец знаком с АПЛ и Лондоном, так что никаких проблем с адаптацией быть не должно.

Маурисио Почеттино Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Проблема: низкая результативность

Решение: обновить линию атаки

«Челси» забил всего 36 голов в 36 турах АПЛ. В Премьер-лиге только у трёх команд меньше («Вулверхэмптон» – 30, «Саутгемптон» – 31, «Эвертон» – 32), две из них плетутся в зоне вылета, а одна досрочно вылетела. Синие перепробовали множество вариантов, но ни перевод Кая Хаверца в центр нападения, ни аренда Жоау Феликса у «Атлетико» не принесли результатов.

Немца стоит опустить обратно на родную позицию и позволить заниматься прямыми обязанностями, а португальца лучше вернуть в Мадрид налаживать отношения с Диего Симеоне. Летом в Лондон вернётся из «Интера» Ромелу Лукаку, но бельгиец второй сезон выглядит собственной тенью.

Через пару дней форварду стукнет 30 лет, так что для молодой строящейся команды такой нападающий вряд ли подойдёт на долгосрочную перспективу. Ещё один статусный возрастной страйкер на контракте – Пьер-Эмерик Обамеянг. 33-летний габонец неожиданно вышел в старте на матч с «Арсеналом», но был заменён в перерыве: 45 минут оказалось достаточно, чтобы понять: нападающему комфортно на жирной зарплате и без регулярной игровой практики.

Пьер-Эрик Обамеянг Фото: Clive Mason/Getty Images

Отчасти синие уже решили проблему – летом к команде присоединится 25-летний Кристофер Нкунку из «Лейпцига». Страйкер уже несколько сезонов зажигает в Бундеслиге и ЛЧ, каждое трансферное окно провоцируя слухи о скором отъезде на повышение. По ходу текущего сезона клубы договорились о трансфере, так что минимум один топовый форвард у «Челси» будет.

Пару лет назад по тому же маршруту проследовал Тимо Вернер, и нетрудно вспомнить, чем закончилась его карьера на «Стэмфорде». Полагаться на одного игрока не стоит, так что лондонцам придётся выйти на рынок как минимум за дополнительным форвардом. Идеальный кандидат недавно принёс «Наполи» первое скудетто за три десятка лет – это Виктор Осимхен.

Основное препятствие к переходу нигерийца – президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Функционер уже заявил, что никуда не отпустит страйкера предстоящим летом, но то же самое он говорит каждый раз, когда за кем-нибудь из лидеров команды приходят клубы с туго набитым кошельком. Второй нюанс – очевидное желание футболиста выступать в Лиге чемпионов.

Проблема: раздутый состав

Решение: избавиться от балласта

Боули настолько мощно ударился в шопоголизм, что для новичков просто не хватило места в старой раздевалке. В первой команде «Челси» числятся три десятка игроков, и сезон-2022/2023 должен научить Тодда очевидному – в футболе количество редко переходит в качество.

Тодд Боули Фото: Darren Walsh/Getty Images

Эффект оказался предсказуемым: слишком многие игроки не чувствуют себя счастливыми из-за редкого появления на поле и не готовы выкладываться на тренировках, зная, что шансов на игровую практику у них критически мало. Невозможно менеджерить такой гигантский состав: ты либо нарабатываешь взаимодействия оптимального сочетания футболистов и их ближайших резервистов, либо пытаешься дать время каждому. Но это не детско-юношеский футбол, тут главное – победа, а не участие.

Ещё один стимул – ограничения финансового фэйр-плей, которые без доходов от Лиги чемпионов прижмут лондонцев ещё сильнее. За два трансферных окна клуб потратил более € 600 млн, так что для соответствия всем нормам «Челси» предстоит прилично заработать на продажах. Американский владелец по ходу сезона нашёл спортивных директоров – у Пола Уинстэнли и Лоуренса Стюарта намечается жаркое межсезонье.

Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуард Менди, Пьер-Эмерик Обамеянг, Сесар Аспиликуэта и Рубен Лофтус-Чик, скорее всего, будут в числе кандидатов на выход, учитывая их контрактную ситуацию и недостаток игрового времени. С продажи этих футболистов клуб вряд ли заработает больше € 100 млн, так что придётся расстаться и с более ценными активами.

Следующие в списке – Кепа Аррисабалага, Мэйсон Маунт, Калиду Кулибали и Матео Ковачич. «Челси» предпочёл бы сохранить этих четверых, но у Маунта и Ковачича летом-2024 заканчиваются соглашения, а Кепа и Кулибали зарабатывают несоразмерно вкладу на поле. С учётом того, что Денис Закария и Жоау Феликс почти наверняка вернутся в свои клубы, число ушедших может оказаться двузначным.