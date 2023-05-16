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В 2010 году «Интер» выиграл ЛЧ, за сколько покупали игроков и где они сейчас: Санетти, Это’О, Балотелли, Снейдер

Легендарный «Интер», взявший ЛЧ в 2010-м. За сколько его собрали и что сейчас с игроками?
Кирилл Закатченко
В 2010 году «Интер» выиграл Лигу чемпионов
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Ещё не все завершили карьеру.

13 лет назад «Интер» оформил легендарный требл: выиграл чемпионат Италии, Кубок страны и взял Лигу чемпионов. Команде, которую тренировал Жозе Моуринью, не было равных в Европе. Вспоминаем героев того времени и рассказываем, в какую сумму миланцам обошёлся чемпионский состав.

Жулио Сезар, € 2,45 млн

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Скауты «Интера» отыскали вратаря на его родине. В 2005 году Сезар пополнил состав итальянского клуба, а за этот трансфер «Фламенго» получил € 2,45 млн. Бразильца сразу же отправили в аренду в «Кьево», где он провёл вторую половину сезона. Хотя слово «просидел» здесь более уместно, ведь кипер так ни разу на поле и не вышел. После неудачной аренды Сезар вернулся в «Интер» и после этого провёл за команду три сотни матчей. В сезоне-2009/2010 регулярно играл в Лиге чемпионов (провёл все 13 матчей) и пропустил девять мячей. В шести встречах, включая две — с ЦСКА, бразилец отыграл «на ноль».

Сезар покинул «Интер» в 2012-м и до конца карьеры сменил ещё несколько клубов. Поиграл в «Куинз Парк Рейнджерс», «Торонто», «Бенфике» и «Фламенго». Именно в бразильской команде завершил карьеру в 2018-м. По окончании спортивной карьеры стал послом ФИФА. К примеру, за год до ЧМ-2022 съездил в Катар, где побеседовал с организаторами турнира.

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Хавьер Санетти, € 6,5 млн

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Фланговый защитник стал легендой миланского клуба. «Интер» купил его в далёком 1995 году и заплатил аргентинскому «Банфилду» € 6,5 млн. Хавьер прочно обосновался в Италии (играл за «Интер» вплоть до завершения карьеры в 2014-м) и отбегал в футболке миланского клуба 858 матчей. В сезоне-2009/2010 Санетти всё ещё был незаменимым футболистом. Аргентинец отыграл все 13 матчей в Лиге чемпионов и каждый раз выходил на поле с капитанской повязкой.

Футболист по прозвищу Трактор завершил карьеру в 41-летнем возрасте. Неудивительно, что сразу после этого Санетти получил руководящую должность в «Интере». Летом 2014 года Хавьер стал вице-президентом и работает на этом посту до сих пор. Он постоянно мелькает во время трансляций матчей «Интера», когда операторы выхватывают ложу с VIP-персонами.

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Лусио, € 7 млн

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Пребывание Лусио в «Интере» получилось не таким продолжительным, как у Санетти или Сезара. Летом 2009-го итальянский клуб заплатил «Баварии» за 31-летнего защитника € 7 млн. Бразилец сразу получил место в основе и провёл почти все матчи в победном розыгрыше Лиги чемпионов. Лусио пропустил только первую игру с ЦСКА (1:0) из-за перебора жёлтых карточек.

Центральный защитник играл за «Интер» до 2012 года. Потом в его карьере был краткосрочный период в «Ювентусе», выступление в бразильских клубах и даже поездка в Индию (19 матчей в составе ФК «Гоа»). Лусио завершил карьеру только в 42 года! После ухода из футбола бразилец наслаждается заслуженным отдыхом и посвящает себя семье.

Вальтер Самуэль, € 16 млн

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До переезда в Милан защитник поиграл в Европе за «Рому» и «Реал». «Интер» переманил футболиста из мадридского клуба и отдал за него € 16 млн. Вальтер задержался в чёрно-синем клубе до 2014-го — отбегал 236 матчей во всех турнирах. В сезоне-2009/2010 выходил на поле в каждой игре Лиги чемпионов и отметился голом. Киевское «Динамо» пострадало от защитника в матче групповой стадии, который завершился вничью — 2:2. Именно Самуэль установил окончательный счёт и сделал это в начале второго тайма.

После ухода из «Интера» Самуэль отправился в чемпионат Швейцарии, где играл в форме «Базеля». По окончании карьеры занялся тренерской деятельностью. Сначала помогал Стефано Пиоли в «Интере», а потом — Гильермо Абаскалю в «Лугано». Летом 2018-го вошёл в тренерский штаб сборной Аргентины (работает там до сих пор), а через четыре года стал чемпионом мира.

Майкон, € 6,8 млн

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В 2004 году Майкон покинул родную Бразилию и перебрался в «Монако». Через пару лет «Интер» заплатил за флангового защитника чуть меньше € 7 млн. В миланском клубе Майкон стал сильнейшим правым защитником мира. Бразилец регулярно выходил на поле в матчах Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010 и оформил победный гол в игре с «Барселоной» (3:1). Кстати, это единственная встреча, которую Майкон отыграл не целиком — заменили на 73-й минуте по причине повреждения.

Защитник покинул «Интер» в 2012-м, после чего поиграл за «Манчестер Сити», «Рому», бразильские клубы. Последние годы карьеры провёл в очень скромных клубах. Поиграл за команду четвёртого итальянского дивизиона «Сона», а затем съездил в Сан-Марино (две игры в форме «Тре Пенне»).

Кристиан Киву, € 16 млн

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«Интер» — последний клуб в карьере румынского защитника. За переход футболиста из «Ромы» пришлось заплатить € 16 млн, хотя римляне купили его у «Аякса» за € 18 млн. В победном розыгрыше Лиги чемпионов Киву отыграл девять матчей и заработал пять жёлтых карточек. Ему пришлось пропустить обе игры 1/8 финала с «Челси» (2:1, 1:0) из-за травмы черепа. После операции румын вынужден был играть в специальном защитном шлеме.

Киву завершил карьеру в 2014 году, а потом вернулся в структуру «Интера». Он тренировал футболистов в возрастной категории до 17 и до 18 лет. Летом 2021-го получил назначение на должность главного тренера молодёжной команды. За три тура до финиша чемпионата вторая команда миланского клуба занимает восьмое место в таблице.

Эстебан Камбьяссо, свободный агент

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Первый футболист списка, за которого «Интер» ничего не заплатил. В 2004 году Камбьяссо перешёл в миланский клуб в статусе свободного агента (до этого играл за «Реал»). Стартовый матч ЛЧ в сезоне-2009/2010 с «Барсой» (0:0) провёл в запасе, а после этого регулярно выходил на поле. В плей-офф представить «Интера» без аргентинца было нельзя. Оформил победный гол в первом матче 1/8 финала с «Челси» (2:1).

Эстебан покинул «Интер» спустя 10 лет после перехода. Концовку карьеры провёл в «Лестере» и «Олимпиакосе». В 2018-м Камбьяссо входил в тренерский штаб Хосе Пекермана в сборной Колумбии. Правда, этот союз оказался недолгим — Камбьяссо ушёл через три с половиной месяца. Теперь Эстебана периодически привлекают к работе экспертом на телеканале Sky Sport Italia.

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Уэсли Снейдер, € 15 млн

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Приобретение Снейдера — одно из ключевых перед стартом триумфального для «Интера» сезона. Нидерландца вытащили из «Реала», и 2010 год оказался для игрока самым успешным в карьере. Ведь тогда Уэсли не только выиграл всё, что можно, с «Интером», но и добрался до финала ЧМ-2010. В Лиге чемпионов Снейдер отыграл 11 матчей и набил неплохую статистику (четыре гола, шесть ассистов). Именно он огорчил Игоря Акинфеева в «Лужниках», когда пробил низом со стандарта.

Снейдер ушёл из «Интера» в 2014-м, после чего поиграл за «Галатасарай», «Ниццу» и съездил в Катар. Уэсли попрощался с карьерой футболиста в 2019-м. По Сети гуляли пугающие снимки нидерландца, заметно прибавившего в весе. Снейдер попробовал себя в виноделии, а с 2020 года занял пост стратегического советника любительского клуба из Утрехта.

Самуэль Это’О, € 20 млн

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Нападающий стал частью сделки по трансферу Златана Ибрагимовича в «Барселону». На первой же пресс-конференции в «Интере» африканец отказался от сравнений со шведским форвардом. Это’О провёл все 13 матчей в Лиге чемпионов и забил два мяча, один из них — в домашней игре с «Рубином» (2:0). Именно Самуэль «похоронил» первого соперника в плей-офф. Его гол на «Стэмфорд Бридж» приговорил «Челси».

Это’О задержался в «Интере» всего на два года, после чего уехал в «Анжи». До конца карьеры он также поиграл за «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», съездил в Турцию. В конце 2021 года Самуэль занял ответственный пост — его избрали президентом Федерации футбола Камеруна.

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Диего Милито, € 28 млн

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Диего шикарно проявил себя в составе «Дженоа», и на его игру обратили внимание скауты «Интера». Чёрно-синие отвалили € 28 млн, и это вложение себя полностью оправдало. На групповой стадии Лиги чемпионов аргентинец огорчил только киевское «Динамо», а вот в плей-офф сыграл гораздо продуктивнее. Диего забил по мячу в ворота «Челси», ЦСКА и «Барселоны», а потом отгрузил «двушку» «Баварии» в финале. Кроме того, в том сезоне Милито оформил 22 гола в Серии А и два — в Кубке Италии.

В 2014-м Диего покинул «Интер» и вернулся на родину, где поиграл за «Расинг». Через пару лет аргентинский нападающий завершил карьеру. После этого переквалифицировался в менеджера и в течение полутора лет работал спортивным директором «Расинга».

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Горан Пандев, свободный агент

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Македонец перешёл в «Интер» в первые дни 2010 года, а через несколько месяцев поднял над головой сразу три трофея. Пандев достался «Интеру» бесплатно, поскольку покинул «Лацио» в статусе свободного агента. Горан отыграл шесть матчей в плей-офф Лиги чемпионов, но обошёлся без результативных действий. Пропустил лишь ответную игру с «Барселоной» (0:1), поскольку Моуринью не включил его в заявку.

Через год после победы в Лиге чемпионов Пандев сменил «Интер» на «Наполи». Сначала он играл в Неаполе на правах аренды, а потом южане выкупили права на него. В резюме македонца есть ещё такие клубы, как «Галатасарай», «Дженоа» и «Парма» (там он и завершил карьеру летом 2022-го). За год до завершения карьеры Пандев принял участие в Евро-2020, куда попал со сборной Северной Македонии.

Франческо Тольдо, € 26,5 млн

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«Интер» заплатил за вратаря приличные для начала ХХI века деньги — «Фиорентина» получила € 26,5 млн. В сезоне-2009/2010 Тольдо выполнял роль резервиста. За весь сезон он провёл всего лишь три матча в Кубке Италии. К слову, в каждом из них «Интер» одержал победу.

Тольдо завершил карьеру сразу после триумфального для «Интера» сезона. Позднее работал тренером вратарей в сборных Италии U20 и U21, приезжал в Москву на Кубок легенд.

Иван Кордоба, € 14 млн

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Этого защитника отыскали в Аргентине. В 2000 году «Интер» купил колумбийца у «Сан-Лоренсо» за € 14 млн. Кордоба играл в миланском клубе вплоть до окончания карьеры и провёл за него 455 матчей. В сезоне-2009/2010 Иван Кордоба дважды вышел на поле в матчах Лиги чемпионов: отыграл 75 минут с «Рубином» и девять — с «Барселоной».

Кордоба завершил карьеру в 2012-м, а потом в течение двух лет занимал в «Интере» должность начальника команды. С февраля 2021-го Иван стал советником правления «Венеции». Эта команда сейчас выступает в Серии В, а в её составе играет россиянин Денис Черышев.

Марко Матерацци, € 10,5 млн

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Матерацци оказался в «Интере» в 2001 году, его купили у «Перуджи» за € 10,5 млн. За время, проведённое в миланском клубе, Марко стал чемпионом мира и победил в Лиге чемпионов. В памятном розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы Матерацци трижды выходил на замену и провёл полный матч с ЦСКА на «Джузеппе Меацца».

Матерацци ушёл из «Интера» в 2011-м, а в середине прошлого десятилетия его занесло в Индию. Там Марко поработал тренером клуба «Ченнайин», но его хватило всего на 14 матчей. После этого активно ведёт себя в соцсетях.

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Деян Станкович, € 4 млн

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Ещё один футболист, который после «Лацио» оказался в «Интере». Правда, в отличие от Пандева, серб достался миланцам за € 4 млн. В сезоне-2009/2010 Станкович отыграл 12 матчей в Лиге чемпионов и забил два мяча. Он огорчил «Рубин» и киевское «Динамо».

Станкович завершил карьеру в 2013-м и сделал это в статусе футболиста «Интера». В последние годы ведёт активную тренерскую деятельность. В течение двух с половиной лет работал с «Црвеной Звездой», а затем возглавил «Сампдорию». Сейчас эта команда занимает последнее место в таблице Серии А и в следующем сезоне сыграет во втором по силе дивизионе.

Салли Мунтари, € 14 млн

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«Интер» переманил Мунтари из «Портсмута» летом 2008 года, а его трансфер обошёлся в € 14 млн. В той самой Лиге чемпионов отыграл девять матчей, но, как правило, выходил на замену.

После ухода из «Интера» поиграл за «Милан», «Сандерленд», «Депортиво», съездил в Саудовскую Аравию. Завершил карьеру летом 2022 года, последним клубом Мунтари был «Хартс оф Оук» из Ганы.

Макдональд Марига, € 10 млн

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Марига присоединился к «Интеру» за несколько месяцев до победы в Лиге чемпионов. Зимой 2010 года миланский клуб купил игрока у «Пармы» за € 10 млн. Провёл три матча в Лиге чемпионов, но вышел на поле в общей сложности всего на 10 минут. За это время умудрился заработать жёлтую карточку.

«Интер» несколько раз отправлял Маригу в аренду («Реал Сосьедад», «Парма»). Последним клубом Макдональда был испанский «Овьедо». Именно там он и завершил карьеру в 2018 году.

Марио Балотелли, € 360 тыс.

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Темнокожий итальянец оказался в «Интере» в 2006 году — его купили у «Лумеццане» за € 360 тыс. В сезоне-2009/2010 Балотелли отыграл восемь матчей в Лиге чемпионов. Особенно запомнилось, как Марио оставил команду в меньшинстве в гостевой игре с «Рубином» (1:1). Моуринью провёл с игроком серьёзный разговор в перерыве и попросил действовать осторожнее. Итог — вторая жёлтая на 60-й минуте. А вот во втором матче с «Рубином» Балотелли набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас».

После ухода из «Интера» (2010 год) Балотелли поиграл в «Манчестер Сити», «Ливерпуле», «Милане», «Ницце», «Марселе», «Монце». С лета 2022-го выступает в Швейцарии за клуб «Сьон». В этом сезоне провёл 21 матч и забил шесть мячей.

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Итог: на основной состав (речь о финале ЛЧ) «Интер» потратил € 117,75 млн. А если считать запас, то общая сумма составляет € 197,11 млн.

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