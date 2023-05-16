«Интер» против «Милана» — второй раунд битвы в полуфинале Лиги чемпионов! LIVE

Сегодня, 16 мая, на «Сан-Сиро» состоится ответная игра полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом». В первой встрече победа осталась за сегодняшними номинальными хозяевами.
Неделю назад «Милан» без Рафаэла Леау всухую проиграл «Интеру» – команда Симоне Индзаги забила два мяча за три минуты, счёт 2:0 зафиксировали уже после 11-й минуты встречи! Отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.
К ответной встрече «Интер» подходит фаворитом абсолютно во всём: он уверенно победил в первом матче, его болельщиков из-за хозяйской квоты на стадионе будет больше, из-за травмы отсутствует только один футболист (Милан Шкриньяр). А вот «Милану» не позавидуешь: лишились ключевого опорника Исмаэля Беннасера (колено), вылетел защитник Алессандро Флоренци, проблемы у Раде Крунича и Жуниора Мессьяса. Зато вернулся Рафаэл Леау – и это вселяет оптимизм!
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