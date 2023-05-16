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«Интер» — «Милан», прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч, Лига чемпионов, 1/2 финала

«Интер» против «Милана» — второй раунд битвы в полуфинале Лиги чемпионов! LIVE
Полина Куимова Михаил Рождественский
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Браим Диас и Хакан Чалханоглу
Аудио-версия:
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Всё ли ясно после первого матча или у команды Стефано Пиоли есть шанс?

Сегодня, 16 мая, на «Сан-Сиро» состоится ответная игра полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом». В первой встрече победа осталась за сегодняшними номинальными хозяевами.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
16 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неделю назад «Милан» без Рафаэла Леау всухую проиграл «Интеру» – команда Симоне Индзаги забила два мяча за три минуты, счёт 2:0 зафиксировали уже после 11-й минуты встречи! Отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Наши эмоциональные и тактические наблюдения после первой игры:
Такой «Интер» обязан быть в финале ЛЧ! В каком-то смысле это лучшая команда Италии Такой «Интер» обязан быть в финале ЛЧ! В каком-то смысле это лучшая команда Италии
На что надеялся тренер «Милана»?! С такой тактикой против «Интера» играть нельзя На что надеялся тренер «Милана»?! С такой тактикой против «Интера» играть нельзя

К ответной встрече «Интер» подходит фаворитом абсолютно во всём: он уверенно победил в первом матче, его болельщиков из-за хозяйской квоты на стадионе будет больше, из-за травмы отсутствует только один футболист (Милан Шкриньяр). А вот «Милану» не позавидуешь: лишились ключевого опорника Исмаэля Беннасера (колено), вылетел защитник Алессандро Флоренци, проблемы у Раде Крунича и Жуниора Мессьяса. Зато вернулся Рафаэл Леау – и это вселяет оптимизм!

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