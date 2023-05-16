7 топ-матчей среды: полуфиналы в Кубке России и ЛЧ, четвертьфиналы в теннисном Риме

Что смотреть завтра, 17 мая: Джокович или Руне, «Краснодар» или «Урал», Канада или Казахстан, «Ман Сити» или «Реал»?

Все события 17 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏀 3:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА — плей-офф, финал Западной конференции, первый матч

Интрига: начнёт ли «Денвер» серию с победы, вспоминая 2020 год?

Официально — рематч финала Западной конференции 2020 года. Тогда коллективы встретились в знаменитом «пузыре» из-за коронавирусной инфекции и ограничений. В этом же году ситуация стандартная: команды играют перед своими болельщиками, правда, составы нынешние отличаются от трёхлетней давности. Зато есть Никола Йокич, Джамал Маррей, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис!

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾12:00: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7), WTA-1000, Рим — 1/4 финала

Интрига: прервёт ли Свёнтек неприятную серию с чемпионкой Уимблдона?

Ига Свёнтек уже больше года доминирует в женском туре. А вот в матчах с Еленой Рыбакиной у польской теннисистки всё складывается не лучшим образом. Началось всё с коммерческого турнира. Мировая теннисная лига, на котором Елена разгромила первую ракетку – 6:3, 6:1. Но и следующие два поединка Ига уступила в двух сетах – на Australian Open и в полуфинале Индиан-Уэллса. Сумеет ли Свёнтек прервать неприятную для себя тенденцию в новом сражении с чемпионкой Уимблдона?

Елена Рыбакина Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 14:00: Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 7), ATP Masters 1000, Рим — 1/4 финала

Интрига: возьмёт ли Джокович реванш за Париж?

Новак Джокович набирает обороты на «Мастерсе» в Риме. 22-кратный чемпион «Шлемов» добрался уже до 1/4 финала и всё ближе и ближе подходит к защите титула. Следующий соперник звёздного серба – юный датчанин Хольгер Руне, который уже наносил чувствительное поражение Джоковичу в финале Парижа-2022. Удастся ли Новаку взять реванш?

Новак Джокович Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🏒 16:20: сборная Латвии — сборная Норвегии, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 17 мая 2023, среда. 16:20 МСК Латвия Не начался Норвегия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли команда Харийса Витолиньша побеждать?

Сборная Латвии, проиграв на старте турнира Канаде и Словакии, в 3-м туре преподнесла невероятную сенсацию и впервые в истории обыграла Чехию. Сегодня они могут продолжить победную волну, тем более играть предстоит с вполне сопоставимой по уровню Норвегией, к тому же у латвийцев был день на отдых, для подопечных Тобиаса Юханссона это будет второй матч за два дня. На последних двух мировых первенствах встречи этих сборных заканчивались с разницей в одну шайбу, так что борьба ожидается суровая.

Сборная Латвии Фото: Andrea Branca/Getty Images

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Урал», Кубок России, Путь регионов, финал, второй этап

Интрига: кто сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России?

Кубок России — 2022/2023 постепенно подходит к финишу. Теперь запутанная для многих болельщиков формула не так страшна. Всё сводится к простому итогу: победитель матча «Краснодар» — «Урал» отправится к ЦСКА в Суперфинал турнира. Новая формула Кубка оправдала себя с точки зрения повышения интереса. Но ещё понадобится некоторое время, чтобы зритель привык к необычному формату.

«Краснодар» не играл в решающем матче Кубка России с сезона-2013/2014, когда уступил в серии пенальти «Ростову». «Урал» выходил в финал в 2017 и 2019 году, но дважды проигрывал «Локомотиву». Обе команды снова близки к главному матчу, в котором смогут взять первый трофей в истории.

«Краснодар» — «Урал» Фото: vk.com/fckrasnodar

🏒 20:20: сборная Канады — сборная Казахстана, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 17 мая 2023, среда. 20:20 МСК Канада Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Канада останется непобеждённой?

Сборная Канады выиграла все три своих матча и продолжает лидировать в группе В после того, как чехи неожиданно проиграли Латвии. Казахстан же вполне успешно выполняет задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе – потихоньку набирает очки и старается не терять лицо в играх с сильными соперниками. На победу с «кленовыми листьями» рассчитывать трудно, а итоговый счёт во многом будет зависеть от игры вратаря Андрея Шутова.

Сборная Канады Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Реал», Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

Интрига: Гвардиола приблизится к легендарному моменту для «Сити» или всё закончится обыденной победой «Реала»?

Нас ждёт ещё крутой матч в Лиге чемпионов. Первый полуфинал между «Реалом» и «Сити» подарил топ-футбол с двумя потрясающими голами Винисиуса и Кевина Де Брёйне. Шансы команд перед ответной встречей – 50/50. Да, «Сити» играет дома, но какая разница, если против тебя «Реал»? Мадридцам без разницы, где побеждать. Лига чемпионов – это турнир «Королевского клуба». Так что Гвардиоле и его команде в любом случае придётся трудно. Хосеп может выйти с «Сити» во второй финал Лиги чемпионов за историю. Прошлая попытка выдалась неудачной – уступили «Челси». А «Реал» находится в двух шагах от 15-го трофея ЛЧ. Безумные цифры! Тем интереснее, какой сюжет возьмёт вверх. Матч запрещено пропускать всем болельщикам!