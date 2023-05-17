Гвардиола сделал важную оговорку перед игрой с «Реалом». Кажется, он что-то понял

«У меня есть идея сделать кое-что иначе для подвижности в атаке», – такую фразу произнёс тренер «Сити» прямо перед ответным матчем с «Реалом». Если бы это сказал не Хосеп Гвардиола, а кто-то ещё, то никто не обратил бы внимания. А тут сразу в голове всплывают воспоминания, как тренер перемудрил, и не раз.

Самый известный случай был, пожалуй, в 2020-м. Тогда его команда в 1/4 финала вышла на матч с новой схемой и вылетела от скромного «Лиона». Благодаря людям, близким к игрокам «Сити», мы можем догадываться, что решение тренера удивило даже футболистов. С тех пор выражение «лысый шарлатан» стало популярнейшим мемом (хотя существовало и раньше).

Учитывая предысторию, журналисты сразу переспросили Гвардиолу про идею сделать кое-что иначе. И испанец сразу оговорился, что его не так поняли. Поднял ладонь и успокоил: «Там ничего особенного. Я не перемудрю, не беспокойтесь, парни». Парадоксально получается: один из лучших тренеров мира (а то и лучший, если брать турниры на длинной дистанции) вынужден едва ли не оправдываться и успокаивать журналистов из-за своих задумок.

А ведь если чуть-чуть копнуть, то можно заметить, что Гвардиола экспериментирует постоянно. Его «Сити» меняется в каждом сезоне, чтобы соперникам было сложнее подстроиться. Теперь команда выходит на поле с ярко выраженным форвардом, который хорош именно в том, чтобы делать рывки в штрафную и замыкать, а не отходить в глубину и действовать в подыгрыше (это тоже бывает, но редко).

Пеп Гвардиола Фото: Angel Martinez/Getty Images

Одна из последних фишек Гвардиолы – игра в четыре центральных защитника. Хотя это учитывая базовые позиции футболистов, а не их ситуативные роли. Просто на флангах обороны оказываются экс-центральные защитники. При этом один из них – Стоунз, который выполняет разные функции в зависимости от стадии игры. Если с мячом «Сити», то он становится опорником, позволяя Гюндогану подниматься выше. Если с мячом соперник, Стоунз опускается в линию обороны.

В этом плане Гвардиола тоже перемудрил? Нет, так не говорят. «Сити» последние месяцы выглядит великолепно и сминает соперников во всех турнирах. Четыре центральных защитника не проблема. Получается достаточно забавно. Если задумки тренера не работают, то все стебутся, мол, Гвардиола лысо шарлатанит. Если же всё удаётся, то этого словно не замечают.

Неделю назад в Мадриде «Сити» выпустил на правый фланг защиты Уолкера. Очевидно, чтобы противодействовать Винисиусу, через которого строятся молниеносные контратаки «Реала». И в целом задумка сработала. Бразилец забил, но сделал это в не свойственной себе манере – ударом издали. А что касается рывков Винисиуса по флангу, то Уолкера за весь матч никто ни разу не обвёл.

История с тем, что Гвардиолу обязательно переклинит в решающий момент – это немножечко устаревший миф. И тренер, очевидно, в курсе, что такие опасения существуют. Едва ли он снова выкинет что-то неожиданное в ключевой момент турнира. Всё-таки по уровню соперников этот ответный матч больше тянет на финал, чем на какую-то другую стадию.