«Манчестер Сити» против «Реала», Холанд против Бензема. Полуфинал ЛЧ! LIVE

Сегодня, 17 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Первая игра закончилась ничьей – 1:1.
Первый финалист ЛЧ уже определился – «Интер» опять обыграл «Милан» и по сумме двух встреч (2:0, 0:1) спокойно вышел в главную стадию турнира и теперь ждёт своего соперника.
Скорее всего, миланцы будут считаться аутсайдерами финальной пары, но вот вам впечатляющий факт: они сыграли на ноль в пяти из шести матчей в этом плей-офф, ни разу не уступая в счёте по ходу этих шести встреч. Так что забить команде Симоне Индзаги будет ой как непросто.
А что касается «Сити» и «Реала», то в их паре не всё так однозначно: во встрече в Мадриде команды продемонстрировали высочайший уровень игры и сопротивления. Самое время вспомнить события прошлой недели.
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