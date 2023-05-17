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«Манчестер Сити» — «Реал», прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч, Лига чемпионов, 1/2 финала

«Манчестер Сити» против «Реала», Холанд против Бензема. Полуфинал ЛЧ! LIVE
Полина Куимова Михаил Рождественский
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Карим Бензема в окружении Эдерсона и Рубена Диаша
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Победитель встретится с «Интером» в Стамбуле.

Сегодня, 17 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Первая игра закончилась ничьей – 1:1.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
17 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый финалист ЛЧ уже определился – «Интер» опять обыграл «Милан» и по сумме двух встреч (2:0, 0:1) спокойно вышел в главную стадию турнира и теперь ждёт своего соперника.

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Скорее всего, миланцы будут считаться аутсайдерами финальной пары, но вот вам впечатляющий факт: они сыграли на ноль в пяти из шести матчей в этом плей-офф, ни разу не уступая в счёте по ходу этих шести встреч. Так что забить команде Симоне Индзаги будет ой как непросто.

А что касается «Сити» и «Реала», то в их паре не всё так однозначно: во встрече в Мадриде команды продемонстрировали высочайший уровень игры и сопротивления. Самое время вспомнить события прошлой недели.

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