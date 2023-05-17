От «Сити», который был до Гвардиолы, остался один Де Брёйне. Эволюция команды Пепа

Сегодня «Манчестер Сити» будет биться за второй в истории финал Лиги чемпионов. Для Пепа Гвардиолы это ещё один большой вызов в карьере. Ведь с «Сити» ему покорилось всё – кроме кубка европейских чемпионов.

Гвардиола пришёл в «Манчестер Сити» в 2016 году, и с тех пор он полностью пересобрал команду, сделав из неё чудо: отлаженную и отточенную, работающую с почти безупречной механической синхронностью, ­– в общем, почти совершенную. Этот сезон показал, что «Сити» противостоять можно, но очень сложно: Пепу удалось вывести игроков на почти недосягаемый уровень психологического, физического и тактического превосходства. После матча с «Арсеналом» это признали многие английские медиа: да, лондонский клуб правда был хорош на протяжении всего сезона, но в решающий момент дал осечку и всё же оказался неспособным сделать чемпионскую гонку реальностью, а не иллюзией.

Конечно, Пеп не всегда был единолично первым, но в семи сезонах, что он у руля «Сити», клуб четыре раза становился чемпионом, дважды вырывая лидерство во второй части сезона (сейчас будет третий). Он хорошо разбирается в вопросах взаимодействия с игроками и знает, когда их контролировать, а когда – давать нужный объём свободы. Гвардиолу называют не только тактическим, но и психологическим мастером, и это одно из важнейших составляющих в фундаменте «Сити». Фундаменте, который он заложил, когда пришёл в клуб…

Нет смысла спорить, что успеху «Сити» способствовали ресурсы клуба – как в долгосрочной перспективе, так и, что более важно, в сезонах, когда усталость и травмы дают о себе знать. Глубина состава позволяет производить ротацию, а это, в свою очередь, помогает не выпадать из гонки за золотом. Гвардиола не пытается отрицать реальность, в которой у него есть все ресурсы, чтобы подбирать лучших для себя игроков. «У нас есть много денег, чтобы покупать невероятных футболистов, — говорил он. – Без хороших игроков мы не сможем побеждать. Но, честно говоря, «Манчестер Юнайтед» тоже тратит деньги, и «Челси» тоже тратит деньги. «Барселона» много тратит, «Реал» – тратит. Во всех больших клубах, которые добились невероятного успеха — во всех командах в Южной Америке, в Европе, в больших клубах — это связано с качеством игроков, менталитетом».

Когда Пеп пришёл в «Сити», средний возраст команды был больше 29 лет – ни у одного клуба в АПЛ не было такого возрастного состава. Сейчас от команды, что была до него, остался только Кевин Де Брёйне, которого «Сити» приобрёл за £ 55 млн (за год до прихода Гвардиолы).

Ещё до приезда Пепа в Манчестер начали появляться списки тех, кто первым пойдёт на выход, а кого Гвардиола возьмёт в свой дебютный сезон. И Гвардиола медлить не стал – первые трансферы случились уже через пару дней после официального объявления о новом главном тренере. К команде в итоге присоединились девять игроков, среди которых Илкай Гюндоган за £ 20 млн, Джон Стоунз за £ 47,5 млн, Лерой Зане за £ 54,8 млн и Александр Зинченко (меньше чем за £ 2 млн). Все требования нового тренера были удовлетворены, и команда начала мощно – со стартовых шести побед подряд в АПЛ. Однако уже к зиме «Сити» отстал от «Челси», прыгая с третьего на пятое место. Гвардиола терял образ гения, которому дали лучших игроков и деньги на трансферы – не помогали ни новые идеи в тактике (всего он использовал восемь различных схем в 38 матчах), ни его прошлые победы. Его критиковали, но и он сам критиковал себя: зимой сказал, что ожидания от него были слишком завышенными и, может, он всё же не так хорош для «Сити»; весной – что старается адаптироваться к английскому футболу, но пока у него не получается.

В конце сезона Гвардиола впервые в своей карьере остался без единого трофея: чемпионом стал «Челси» («Сити» занял третье место), в Кубке Англии «Сити» вылетел на стадии полуфинала от «Арсенала», Кубок лиги закончился для Пепа на четвёртой стадии (дальше прошёл «МЮ»), Лига чемпионов – на стадии 1/8 (6:6 с «Монако», французы вышли в 1/4 благодаря правилу выездного гола). «Если я провалюсь ещё раз, в клубе меня казнят», — сказал Гвардиола после окончания сезона.

Тем не менее улучшения всё равно были: команда Пепа забила больше (80) и пропустила меньше (39), чем команда Пеллегрини (71-41). Но это было недостаточно.

Пеп Гвардиола. Весна 2017 года Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Лето 2017-го выдалось напряжённым, потому что Пеп решил провести массовые изменения в обороне и вратарской линии. Для него было важно найти голкипера, который мог бы играть ногами. Ни Джо Харт, ни Вилли Кабальеро, ни Клаудио Браво, который в итоге стал настоящей катастрофой для «Сити» в первом сезоне, не вписывались в эту философию. Подписание тем летом малоизвестного Эдерсона за £ 34,7 млн из «Бенфики» было риском (и первое время он действительно грубо и странно ошибался), но в итоге бразилец стал первым номером новой команды Гвардиолы. И является им до сих пор.

Ещё тем летом клуб инвестировал в двух крайних защитников, дважды побив трансферный рекорд по выплатам за игроков этой позиции в течение недели: «Сити» взял Кайла Уолкера из «Тоттенхэма» за £ 45 млн, а потом потратил ещё £ 52 млн на левого защитника «Монако» Бенжамена Менди. За £ 26,5 млн из «Реала» подписали центрального защитника Данило, который впоследствии также стал одним из важнейших активов оборонительной линии. Тем же летом ушла «старая гвардия» в лице Александара Коларова, Гаэля Клиши, Бакари Санья и Пабло Сабалеты. Заодно избавились от Нолито, которого прошлым летом купили за £ 13,8 млн.

После массовой перестановки в составе (а это была самая большая закупка за всё время при Гвардиоле) «Сити» выиграл первое чемпионство с Пепом, набрав 100 очков в Премьер-лиге. Следующей целью была Лига чемпионов, с которой в том сезоне не сложилось – «Сити» не смог пройти дальше четвертьфинала, вылетев от «Ливерпуля». С тех пор у Пепа на полке с трофеями появилось ещё 10 кубков, но одного до сих пор так и не хватает – в финале 2021-го «ушастый» трофей ушёл «Челси», оставив Гвардиолу и «Сити» снова с мечтой.

Всего с момента прихода Гвардиолы в «Сити» команду пополнили 47 футболистов – на трансферы было потрачено £ 1,1 млрд. Больше за этого время среди топ-6 клубов АПЛ потратил только «Челси». Но при этом по чистым расходам (разница между затратами и доходами) «МС» на втором месте после «Ливерпуля» (-£ 455,1 млн и -£ 219,75 млн соответственно). Это говорит о том, что при всех огромных затратах клуб всё же зарабатывает: либо перепродавая не вписавшихся в команду футболистов, либо отдавая молодых. При этом тот же «Манчестер Юнайтед» с покупками на £ 1,078 млрд остался в минусе на £ 825,65 – и это точно не самый лучший пример работы спортивного отдела.

«Сити» редко ошибается с игроками. Большую роль в успехе играет спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн, который до 2012 года работал в «Барселоне», а после переехал в Манчестер. Огромная заслуга в том, что у Гвардиолы получилось построить такую команду, принадлежит ему. Они очень близки и, кстати, вместе смотрят на Йохана Круиффа как на божество.

«Как человек – он на высоте, а в футболе их не так много, – рассказывал источник The Athletic. – Одна из его самых сильных сторон – анализировать ситуацию и вносить правильные изменения, будь то для команды или окружающих. Он знает, что нужно тренеру, каких игроков им следует подписать».

Бегиристайн смотрит огромное количество матчей и находится в постоянном контакте с помощниками Гвардиолы, которые составляют списки интересующих футболистов, ориентируясь на данные, которые выявляют сильные и слабые стороны существующих игроков «Сити». Он часто принимает то, о чём его просят, и обычно его мнения и мнения Гвардиолы почти не расходятся. «Если вы разговариваете с Чики, вы, по сути, разговариваете с Пепом», – говорил один из руководителей «Сити».

Чики Бегиристайн и Пеп Гвардиола Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Конечно, легко заманить футболистов в клуб, где работает один из лучших тактиков мира, где готовы платить и гарантировать успех – это привлекательно для каждого профессионала. Но, как говорил сам Гвардиола, позволить купить себе игроков могут многие гиганты АПЛ – и график выше показывает, что не только «Сити» вбухивал в трансферы огромные деньги. Уникальность перестройки, которую провёл Гвардиола, в другом – в его комплексном подходе к работе на разных уровнях. Кроме того, он не боится инноваций – например, для аналитической работы с данными пригласил человека с образованием в области астрофизики.