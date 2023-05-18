Клубы Кокорина и Лунёва могут выиграть еврокубки. Получат ли наши игроки медали за трофей?

Еврокубковая неделя продолжится ответными полуфиналами Лиги Европы и Лиги конференций. В первом из этих турниров «Байер» сыграет с «Ромой», а «Севилья» с «Ювентусом». Во втором – «Базель» с «Фиорентиной», а «АЗ Алкмар» с «Вест Хэмом». На два трофея претендуют восемь команд из шести стран.

Что объединяет итальянскую «Фиорентину» с немецким «Байером»? Как минимум один факт, интересный для нас: обоим клубам принадлежат российские футболисты. У «фиалок» на контракте до лета 2024 года нападающий Александр Кокорин, выступающий сейчас на правах аренды за кипрский «Арис». В составе «фармацевтов» числится голкипер Андрей Лунёв, чей договор с Леверкузеном действует до лета 2023-го. Поэтому российские болельщики могут задаться вопросом: получат ли медали наши легионеры, если «Фиорентина» и «Байер» выиграют еврокубки?

Вообще, надо признать, что шансы «Фиорентины» и «Байера» на победу в международных турнирах снизились после первых полуфиналов. Итальянцы неожиданно проиграли дома «Базелю» со счётом 1:2, хотя забили первыми и вели до 70-й минуты. К слову, автором их гола стал конкурент Кокорина – нападающий Артур Кабрал. Года полтора назад этим бразильцем, выступавшим в то время как раз за «Базель», интересовался «Зенит», но в итоге Кабрал, в отличие от Кокорина и Лунёва, не доехал до Санкт-Петербурга. Теперь «Фиорентине» нужно выигрывать в Швейцарии как минимум в один мяч, чтобы потом надеяться на победу в серии пенальти.

«Байер» уступил «Роме» в Риме – 0:1. «Старый лис» Жозе Моуринью перехитрил одного из самых многообещающих молодых тренеров Европы Хаби Алонсо и победил со своим любимым счётом. В Леверкузене «фармацевтам» тоже необходимо забить за 90 минут хотя бы на один гол больше соперника.

Тем не менее даже в случае успехов «Фиорентины» и «Байера» Кокорину с Лунёвым вряд ли стоит ждать медалей. Всё дело в том, что российские легионеры ни разу не попадали в заявку своих команд на матчи этих турниров. Нападающий уехал из Флоренции ещё 31 августа. К тому времени «фиалки» даже не стартовали на групповом этапе ЛК, а сыграли только в квалификации с «Твенте». Но Александра не включали в заявку на встречи с голландцами. Всем в «Фиорентине» было понятно, что Кокорин – лишняя фигура для тренера Винченцо Итальяно.

Андрей Лунёв Фото: picture alliance/ТАСС

У Лунёва – другая история. В первой части сезона «Байер» выступал на групповом этапе Лиги чемпионов, и российский голкипер был участником турнира. Первые два тура пропустил из-за повреждения, но после выздоровления четыре раза попадал в заявку на матчи, правда, оставался на скамейке запасных. Однако в январе 2023-го Андрей получил новую травму, от которой восстанавливается до сих пор. По этой причине «Байер» исключил его из заявки на еврокубки. В зимнее трансферное окно немецкий клуб подписал нового вратаря – австрийца Патрика Пенца из «Реймса», который занял место Лунёва. Правда, недавно Пенц тоже получил травму, так что и австриец пропускает полуфиналы с «Ромой».

Представитель Лунёва, агент Антон Смирнов, комментируя в январе подписание Леверкузеном Пенца, признавался: «Приобретение «Байером» нового вратаря изменило ситуацию на 180 градусов». Российский голкипер готов был сменить клуб в зимнее окно, если бы был здоров. Повреждение отложило трансфер Лунёва до лета 2023-го.

Лунёв максимум может рассчитывать на красивую строчку в профайле – победитель Лиги Европы. А вот другой экс-игрок РПЛ точно получит медаль в случае еврокубкового успеха «Байера». Речь про Сердара Азмуна. Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» также мог уехать из Леверкузена зимой. У иранца сорвался трансфер в «Марсель», кроме того, он, по слухам, имел предложения от «Зенита» и ещё пары российских клубов. Но Азмун остался в «Байере» и прибавил, тренируясь под руководством Хаби Алонсо. Забил четыре гола в Бундеслиге – «Фрайбургу», «Герте», «Шальке» и «Айнтрахту». Сделал голевые передачи в матчах с «Майнцем» и бельгийским «Юнионом» в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, Сердар по-прежнему чаще выходит на замену, чем в основе: в первом полуфинале с «Ромой» провёл на поле 20 минут.

А Лунёв и Кокорин посмотрят сегодня матчи клубов, которым всё ещё принадлежат как простые болельщики.