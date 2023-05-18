«Реал» бездарно слил полуфинал Лиги чемпионов. «Сити» просто опозорил команду Анчелотти

Со счётом 0:4 «сливочные» не проигрывали 14 лет. И это ещё Холанд не забивал.

«Манчестер Сити» разнёс «Реал» на «Этихаде» и завоевал путёвку в финал Лиги чемпионов. В решающем сражении за трофей команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Интером» 10 июня в Стамбуле. «Горожане» взяли реванш у «сливочных» за прошлый сезон.

Перед ответным матчем «Реала» с «Манчестер Сити» обсуждали, сможет ли Рюдигер ещё раз сдержать Холанда. А главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти взял да и поставил против норвежца пару Милитао – Алаба. Хотя чему тут удивляться, если в четвертьфиналах с «Челси» эти двое и играли, но потом бразилец просто заработал дисквалификацию?

«Манчестер Сити» с первой минуты игры забрал мяч и территорию. При розыгрыше хозяева выстраивались 3-2-2-3, а Де Брёйне своим движением вытаскивал Крооса из его зоны. Бельгиец даже глубоко на правый фланг смещался по ситуации. «Реал» встречал пятёрку игроков «Ман Сити» верхней четвёркой. При обороне же у чемпионов Англии Родри опускался в защитную линию, но это были редкие эпизоды для испанца. Преимущество «Ман Сити» оказалось не просто большим – тотальным! И по владению (более 80% контроля мяча), и, главное, по игре. Команда Гвардиолы прижала соперника к канатам и просто лупила его. У «Реала» не получалось выйти из глубокой обороны, так как хозяева быстро возвращали себе мяч на чужой половине поля.

Возможно, Анчелотти быстро пожалел, что оставил Рюдигера на скамейке. Низкая оборона «сливочных» только способствовала доставке мяча на Холанда в штрафную, а там норвежец раз за разом переигрывал защитников «Реала». Ещё при счёте 0:0 Эрлинг сделал четыре касания в створе ворот Куртуа. Если бы не феноменальная игра бельгийского голкипера, «Реал» пропустил бы раньше. Как тащил Тибо! Куртуа классно двигался по линии, но в момент удара останавливался, поэтому не превращался в «мешок» в воротах – парировал удары Холанда головой.

Тем не менее гол в ворота действующего обладателя трофея назревал и всё же состоялся в середине первого тайма. Де Брёйне снова показал феноменальный ассистентский класс, а Бернарду Силва использовал дыру в защите «Реала»: Камавинга бросил зону, уйдя на подстраховку, а Кроос не успел закрыть её.

«Ман Сити» взял паузу на несколько минут после гола, но если давать такому сопернику, как «Реал», поднять голову, то быстро получишь ответный удар. Попади Кроос издали не в перекладину, а в цель, вечер перестал бы быть приятным для болельщиков хозяев. После этого команда Гвардиолы снова подняла линии и забила второй гол. Карвахаль сначала сделал неудачную передачу, а потом позволил Грилишу доставить мяч в штрафную на Гюндогана, за которым не добежал Вальверде. Уставший Модрич, в свою очередь, не проконтролировал подбор, и Бернарду Силва оформил дубль. К перерыву перевес «Ман Сити» по ударам был гигантским – 13:1 (в створ – 5:0).

После появления Рюдигера на исходе часа матча Камавинга окончательно превратился в центрхава. Немец вышел на замену, чтобы своей скоростью гасить контрвыпады «Ман Сити». Как Уолкер всю игру гасил скорость Винисиуса Жуниора. Звёздный бразилец из «Реала» вообще растворился на поле. К тому моменту у Вини было меньше касаний, чем у Бензема, и фактически столько же, сколько у Холанда, который в принципе редко встречается с мячом. А как Уолкер догнал убегавшего к его воротам бразильца ещё в первом тайме – фантастика! Мало кто способен угнаться за Винисиусом.

К середине второго тайма у «Ман Сити» было ноль ударов. Но разве хозяева как-то страдали от этого? В обороне команда Гвардиолы со всем справлялась. А на 73-й минуте Холанд на пару с Гюндоганом разорвали защиту «Реала», и только очередной «нечеловеческий» сейв Куртуа спас Мадрид от пропущенного мяча. Бельгийский волшебник опять отменил гол норвежца, остановив мяч ногой. Не забил «Ман Сити» – «Реал» забил себе. Срезка от Милитао после штрафного окончательно убила интригу в «досрочном финале» Лиги чемпионов. Анчелотти просил проверить момент: VAR проверил – офсайда не было.

В компенсированное время запасные «Ман Сити» соорудили четвёртый гол хозяев. Счёт стал просто позорным для «Реала» – 0:4. Забил чемпион мира Альварес.

А ведь неделю назад аргентинец даже не вышел на поле – в Мадриде Пеп не сделал замен.