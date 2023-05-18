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«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов — причины поражения, 17 мая 2023, мнение

Поражение в полуфинале ЛЧ для «Реала» — пустяк. Это суперклуб, а «Сити» — нет
Константин Кринский
«Манчестер Сити» обыграл «Реал»
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Дело в статусе и бэкграунде. Колонка Константина Кринского.

«Реал» на выезде уступил «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (1:1, 2:0) в главный матч турнира отправилась команда Хосепа Гвардиолы. Почему для мадридцев это поражение мало что значит – в колонке Константина Кринского.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
17 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Б. Силва – 23'   2:0 Б. Силва – 37'   3:0 Аканджи – 76'   4:0 Альварес – 90+1'

«Ман Сити» важно победить в ЛЧ. Это нужно для перехода на следующий уровень

Сколько бы денег ни вбухали шейхи в «Манчестер Сити», клубу никак не покорятся еврокубковые высоты. Та же история с «ПСЖ»: внутренние турниры перестали будоражить и заряжать. Два или три титула подряд? Как-то и неважно. Несколько Кубков Англии/Франции? Ну и ладно. А вот Лига чемпионов – это да, хочется, но не можется.

Хосеп Гвардиола вывел свой же гвардиоловский «МС» на пик: великолепная система в нынешнем сезоне вновь обрела новые черты. Главной стал Эрлинг Холанд, благодаря ему команда налегке летит к титулу в Англии и с облегчением – к финалу Лиги чемпионов. От испанского специалиста давно ждут победы в желанном турнире: потому что все его труды внутри Британии уже не цепляют. К ним просто привыкли.

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«Сити» безумно важно победить в ЛЧ – для самоидентификации это просто необходимо. Клуб давно носит приставку «топ», но никак не прыгнет выше. Туда, где пируют гегемоны, монстры и многолетняя элита Европы: «Реал», «Барселона» и «Бавария». Как же хочется туда – но без победы в ЛЧ туда не возьмут. Не хватает ачивки. А пока «Манчестер Сити» – не суперклуб. Проиграй они в ЛЧ – на любой стадии – команде это припомнят, обольют критикой и вновь найдут изъяны. Чего ещё там не хватает Гвардиоле? Каких ещё игроков ему купить и сколько времени дать?

Для «Реала» это просто полуфинал ЛЧ. Клуб ничего не потерял после проигрыша

Так чем же суперклуб отличается от топа? Его поражение в Лиге чемпионов или отсутствие титула в отдельно взятом сезоне – просто неудача. Проиграли в полуфинале ЛЧ? Ну ничего, в следующем сезоне мы эту ЛЧ выиграем. Репутация клуба, основанная на безумных заслугах прошлого, не позволяет думать иначе. Сменится тренер, обновится состав, выберут нового президента – всё это не повлияет на статус клуба и его положение в европейском футболе.

«Реал» уже проигрывал «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов – 1:2 дома и в гостях в сезоне-2019/2020. Изменило ли это как-то статус мадридского клуба? Нисколько – он взял трофей через два года, расплавив «Сити» в полуфинале (3:4, 3:1). Подтвердил реноме суперклуба, за который хотят играть, потому что там не только много платят, но и потому, что это престиж, лучшие в мире партнёры, победы в ЛЧ и принадлежность к уникальной ДНК. В прошлом году «Реал» взял 14-й Кубок чемпионов. А сколько их взял «Сити»? Загуглите.

Кстати, о формировании концепции «Реала»:
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В «Реале» больше нет «галактикос». Не хотят провалиться, как «Барселона»

Для «Реала» это просто полуфинал ЛЧ. Да, неудачный и грустный. Но не более! А для «Сити» это полуфинал жизни, который ещё на шаг приблизил их к элите. Приблизил, но не впустил туда.

Для этого нужно победить «Интер» в Стамбуле.

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