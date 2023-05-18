Денежный мешок без истории? «Сити» остался всего один матч, чтобы заткнуть хейтеров

Ошибочно думать, что «Сити» просто вышел в финал ЛЧ. Это было нечто большее. Команда, которая никогда не побеждала в этом турнире, выбила самый титулованный клуб. И не просто выбила, а вынесла без шансов – и по счёту, и по игре.

В первом тайме у «Реала» не получалось отдать даже две-три точные передачи подряд – соперник моментально накрывал. Сейчас можно начать приводить статистику по владению, ударам и остальному, но разве нужно кому-то доказывать, кто был лучше? Даже в Мадриде каждый адекватный болельщик признает превосходство «Сити».

Тот случай, когда в голове остаются не цифры, а эмоции от эпизодов. Как Уолкер догоняет и оттесняет корпусом Винисиуса. Как Грилиш прокидывает мяч между ног великому Модричу. Как Гвардиола победно сжимает кулаки на фоне прожекторов. Тренер явно заслужил. Ему вообще воздаётся за всё, что он дал футболу.

Пеп выстроил команду, на которую по-футбольному приятно смотреть. Здесь даже Фоден (проводит невнятный сезон) выдаёт гениальный ассист на Альвареса (по сути, тоже резервист). Весь матч было ощущение, что либо поле под наклоном в пользу «Сити», либо игроков «Реала» просто меньше. У гостей не было ни их традиционной реализации, ни фирменной магии в концовке. А без этого получилась лишь команда-терпила. Такая элитная боксёрская груша. Мадрид впечатлял много лет, но сейчас просто не заслужил попадания в финал.

«Манчестер Сити» выбил мадридский «Реал» из ЛЧ Фото: Michael Regan/Getty Images

«Сити» называют денежным мешком, хотя это, наверное, можно говорить про большинство богатых клубов. Но ведь эти самые мешки бывают разные. Можно купить шикарное трио Месси/Неймар/Мбаппе, но если в команде нет «химии», то она ничего не добьётся на международном уровне. Можно просто скупить кучу перспективных футболистов, но только навредить этим команде (привет лондонскому «Доджерс»). «Сити» – мешок, который функционирует по понятным принципам. Взяли Холанда, но всё равно трансферный баланс этим летом был положительный благодаря продажам Стерлинга, Жезуса и Зинченко. Да, в целом потратили много, но явно не больше всех, а получили самую мощную команду в мире.

А ещё «Сити» стебут из-за отсутствия большой истории. По ходу этого сезона над командой Гвардиолы прикалывались даже фанаты «Ноттингем Форест», которые скандировали: «Чемпионы Европы, чемпионы Европы – вы никогда такое не споёте». Сам «Форест» брал Кубок европейских чемпионов в 1979-м и в 1980-м. И вот сейчас «Сити» снова близок к тому, чтобы взять главный трофей для клуба.

Ни у кого нет монополии на историю. «Сити» её пишет, даже если Куртуа очень против. И пока все шутят, мол, с командой что-то не так, она уже в топ-5 по чемпионским титулам за всю историю чемпионатов Англии. Например, «Челси» уже давно позади по этому показателю. Чтобы всех заткнуть, «Сити» не хватает одного титула. Можно сказать, одного матча. Трудно представить, что вообще сможет противопоставить «Интер».