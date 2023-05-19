«Платини сказал: «Good game!» Десять лет назад Россия выиграла юношеский Евро

Думаете, почти все парни уже закончили с футболом? Это так, но в основном у соперника.

Тогда эта победа прошла не особо замеченной. Совсем молодые пацаны в турнире до 17 лет в Словакии кого-то победили. Да, несколько раз. И добрались до финала. Там даже хлопнули Италию. И что?

На следующий день, 18 мая 2013-го, ЦСКА играл чемпионский матч с «Локомотивом». Победил и взял титул – вот повод для обсуждения! Ведь оставили на втором месте «Зенит»! На этом фоне успех юношей потух. Хотя сейчас всё это видится иначе – сборная России, международные турниры, решающие матчи, Италия – кайф!

Времена изменились. Зашёл почитать комментарии под новостями с того финала. Самые популярные – в духе «чего вы их хвалите». Мол, посмотрим, что будет через 3-4 года, половина же закончат, остальные пропадут в низших лигах. Удивительное умение радоваться за парней, для которых тот успех в моменте был точно главным событием в жизни. Блеск.

Вот кстати протокол того финала. В составе России найдёте много знакомых фамилий.

Любопытно, что закончили с футболом всего двое из тех, кто играл с Италией – Владислав Паршиков и Алексей Гасилин. Но последний точно продолжает реализацию, правда, в Медиалиге. Да и на карьеру ему точно нет поводов жаловаться – поиграл в Европе и РПЛ. Так что всё сложилось красиво.

Некоторые играют в Первой лиге, а про Головина, Баринова, Жемалетдинова, Макарова, Шейдаева, Зуева, Митрюшкина вы и так знаете. Большая часть состава реализовалась. И на очень высоком для себя уровне. Хороший ответ всем, кто не верил. Доказали.

А теперь давайте посмотрим, что в Италии. В нашем сознании же европейский футбол устроен абсолютно иначе. Уж там-то взлетело точно минимум 90 процентов. Играют в топовых клубах и на отличном счету.

Вратарь Симоне Скуффет почти стал героем финала, ведь игра дошла до пенальти. Но Митрюшкин оказался чуть лучше. А Скуффет вскоре стал не нужен Серии А. Зато теперь он – в основе румынского «Клужа». Неплохой рост. И это не ирония на фоне происходящего с остальными. Потому что почти все участники финального матча от Италии либо закончили, либо играют в низших лигах.

Есть только два явных исключения с реальным развитием – оба защитники. Давиде Калабрия играет в «Милане», а Федерико Димарко основной в «Интере». Остальных футболистов вы вряд ли даже узнаете. Если только не являетесь фанатом низших дивизионов либо «Салернитаны»: Федерико Бонаццоли – третий футболист из состава той сборной, выступающий в элитном дивизионе.

Получается, в Европе тоже не всё здорово с переходом из юношеского во взрослый футбол. Это видно на примере такой статусной сборной, как Италия, которая была одной из лучших на турнире в Словакии, но проиграла России.

Россия — Италия Фото: РФС

А теперь – ещё минута ностальгии. Призы игрокам сборной вручали на тот момент президент УЕФА Мишель Платини и президент РФС Николай Толстых. А вот цитата Антона Митрюшкина – тогда ещё талантливого голкипера «Спартака». После серии пенальти его моментально стали отправлять в основу команды Валерия Карпина. Однако до этой роли он так и не добрался.

Антон Митрюшкин вратарь юношеской сборной России «Спрашиваете, что сказал мне Платини? «Good game» (Хорошая игра. — Прим. «Чемпионата»), поздравил с победой, ничего особенного». УЕФА признал меня игроком матча? Все ребята молодцы, все бились до конца, заслужили эту победу. Моя задача — спасать команду и отбивать пенальти. Но без остальных этой победы бы не было!»

А Толстых дипломатично добавил, что нельзя позволить футболистам этого поколения потеряться на спортивном пути. И с этой задачей РФС справился лучше, чем Федерация футбола Италии.