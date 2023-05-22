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Новые футбольные формы, сезон-2023/2024, фото, football kits 23-24: представили «Барселона», «МЮ», «Реал», «Ювентус»

Новые футбольные формы клубов на сезон-2023/2024. Фото и детали комплектов
Вячеслав Опахин
Football kits 23-24
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«Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Ман Сити» уже представили обновление. Изучаем футбольную моду на будущий сезон.

В прежние времена футбольные клубы представляли комплекты новых форм летом или вообще ближе к старту чемпионата. Теперь всё чаще обновление гардероба проводят на финише сезона. Так можно не только сделать презентацию, но и уже в последних турах «продефилировать» в новых комплектах.

Ожидается, что в этом году снова в моде будут ретро и различные переосмысления комплектов из прошлого. «Бавария» и «Манчестер Сити» пошли именно по такому пути. Но ждём и много экспериментальных моделей. Как, например, у «Ювентуса».

В этом материале мы будем собирать фото и детали всех интересных релизов новых джерси футбольных команд. Для удобства много фотографий объединяем в альбом. Оценить комплекты вы можете с помощью лайков и дизлайков, а также обсудить понравившиеся в комментариях.

Для известных клубов мы сделали быстрый доступ к фото — если хотите увидеть только их, нажмите «Только важные».

«Ливерпуль» – домашняя и вратарская «Коринтианс» – домашняя и гостевая «Атлетико» – гостевая «Манчестер Сити» – домашняя «Бавария» – домашняя
Live Вячеслав Опахин

«РБ Лейпциг» – гостевая

Пока самый эффектный релиз новой формы устроил «Лейпциг», прихлопнув «Баварию» в Мюнхене и, возможно, похоронив её шансы на чемпионство. Что касается самой формы: яркий узор в красно-синих цветах, слегка напоминающий дизайн банки «Ред Булл». На вороте надпись «Ты можешь всё» (You Can Do Anything). Что ж, обыгрывать «Баварию» на выезде – точно.

«Лейпциг» побеждает в Мюнхене в новой форме.

«Лейпциг» побеждает в Мюнхене в новой форме.

Фото: Getty Images

16:45 Вячеслав Опахин

«Флуминенсе» – домашняя

Большой привет от Марсело из солнечной Бразилии. «Флу» будет играть в форме с привычным дизайном. От комплекта-2022 его отличают более тонкие полосы.

16:39 Вячеслав Опахин

«ПСВ» – гостевая

Симпатичная кремовая майка «ПСВ» для выездных матчей с необычным вырезом ворота.

16:35 Вячеслав Опахин

«Данди» – домашняя

«Данди» рвётся из шотландского Чемпионшипа в элиту, и хочет выглядеть в новом сезоне стильно. За основу, видимо, взяли набор болельщика: к чёрной футболке добавили узоры под шотландскую клетку. Не Burberry, конечно, зато своё родное.

16:17 Вячеслав Опахин

«Ливерпуль» – домашняя и вратарская

«Ливерпуль» отдаёт дань уважения команде-1973/74. Тогда Билл Шенкли отработал последний сезон как главный тренер и выиграл Кубок Англии.

Состав «Ливерпуля»-1973/74.

Состав «Ливерпуля»-1973/74.

Фото: Reddit

Играли в максимально простых красных футболках с белыми манжетами и воротом.

Форма сезона-1973/74.

Форма сезона-1973/74.

Обновку современный «Ливерпуль» уже представил в матче с «Астон Виллой».

Трент Александр-Арнольд.

Трент Александр-Арнольд.

Фото: Getty Images

Из интересных деталей: текстура, которую видно при приближении.

Текстура

Текстура

Ну и нанесение «97» как дань уважения погибшим в Трагедии на «Хиллсборо».

Вратарский комплект тоже представлен, но тут ничего особенного – шаблон Nike.

Алиссон.

Алиссон.

Фото: Getty Images

16:08 Вячеслав Опахин

«Коринтианс» – домашняя и гостевая

С точки зрения дизайна, оба комплекта «Коринтианс» максимально обычные. Совсем другое дело смысл: новая форма посвящена «Коринтианская демократии» (Democracia Corinthiana). Это важный для «Коринтианс» период с 1982 по 1984 годы, когда в клубе действовало «самоуправление». Все важные решения принимались после голосования, и голос условного массажиста был равен голосу топ-футболиста или руководителя. Так в клубе показывали свое отношение к диктаторскому режиму, правившему в Бразилии тех лет. Лидером движения был легендарный Сократес.

Комплекты сезона-2023/24 классические, а на вороте есть надпись Democracia Corinthiana. Презентация прошла в соответствующем стиле.

Детали домашнего комплекта.

Детали домашнего комплекта.

Фото: footyheadlines.com

Гостевая футболка

Гостевая футболка

Фото: footyheadlines.com

16:04 Вячеслав Опахин

«Атлетико» – гостевая

Мадридцы празнуют 120-летие со дня основания мадридского филиала «Атлетика» (Athletic Club Sucursal de Madrid). Да-да, «Атлетико» основали баскские студенты, так что и цвета формы повторялись: сине-белый. Гостевой комплект-2023/24 – ремейк той формы.

Воротник заменили на круглый вырез, пуговиц тоже нет, но в остальном отнеслись с уважением. Даже эмблема будет той самой с монограммой «CA».

Форма дальнего предка «Атлетико».

Форма дальнего предка «Атлетико».

«Атлетико»-2023.

«Атлетико»-2023.

Фото: Getty Images

Разбор легендарной эмблемы «Атлетико» тут:
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«Реал» и «Барселону» не узнать! Первая и последняя эмблемы клубов Испании
16:03 Вячеслав Опахин

«НАК Бреда» – домашняя и гостевая

Отвлечёмся от топов: можно быть скромным клубом и всё равно делать красиво. «НАК Бреда» из второго дивизиона Нидерландов сделал простые комплекты, куда изящно интегрировал силуэт Гроте-Керк или Церкви Богоматери – важного места для Дордрехта.

Гостевой комплект.

Гостевой комплект.

16:02 Вячеслав Опахин

«Ювентус» – домашняя

Туринцы официально примерили окрас зебры. Традиционные чёрно-белые полосы на футболке стилизованы под мех этого чудесного животного. И даже тренировочный комплект с монохромом под зебру. Третий цвет жёлтый, а вообще-то официально он «Насыщенный золотой». На сезон-2023/24 Турин настроен серьезно.

16:02 Вячеслав Опахин

«Манчестер Сити» – домашняя

Новый домашний комплект «горожан» посвящен стадиону «Сити оф Манчестер» – именно так назывался «Этихад» до 2011 года. В сезоне-2003/04 «Сити» впервые сыграл на новой арене. Так что внутри футболки на вороте есть логотип стадиона и индекс M11 3FF. Кроме того, майка отсылает к домашней футболке-2003/04.

Домашняя форма сезона-2003/04.

Домашняя форма сезона-2003/04.

Фото: footyheadlines.com

16:01 Вячеслав Опахин

«Бавария» – домашняя

Первый клуб, который удивил всех: «Бавария» сыграет в бело-красном! Внутри на вороте есть надпись: «Rot & Weiß ein Leben lang» («Красное и белое на всю жизнь»). Форма вдохновлена майкой из 1965 года, когда «Бавария» вышла в Бундеслигу. Да и первый чемпионский титул в Германии в 1932 году выиграли в белой форме с темно-бордовыми рукавами.

Интересно, что фанаты отнеслись к мини-революции спокойно. В 2018 году ультрас «Баварии» протестовали из-за неклассических синих трусов в домашнем комплекте. Клуб в итоге даже объявил: «В будущем домашняя форма будет красно-белой». В матче с «РБ Лейпциг» если что и возмущало мюнхенских болельщиков – это игра команды, а не форма.

«Бавария» в новой форме против «Лейпцига».

«Бавария» в новой форме против «Лейпцига».

Фото: Getty Images

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