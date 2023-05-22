Новые футбольные формы клубов на сезон-2023/2024. Фото и детали комплектов

«Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Ман Сити» уже представили обновление. Изучаем футбольную моду на будущий сезон.

В прежние времена футбольные клубы представляли комплекты новых форм летом или вообще ближе к старту чемпионата. Теперь всё чаще обновление гардероба проводят на финише сезона. Так можно не только сделать презентацию, но и уже в последних турах «продефилировать» в новых комплектах.

Ожидается, что в этом году снова в моде будут ретро и различные переосмысления комплектов из прошлого. «Бавария» и «Манчестер Сити» пошли именно по такому пути. Но ждём и много экспериментальных моделей. Как, например, у «Ювентуса».

В этом материале мы будем собирать фото и детали всех интересных релизов новых джерси футбольных команд. Для удобства много фотографий объединяем в альбом. Оценить комплекты вы можете с помощью лайков и дизлайков, а также обсудить понравившиеся в комментариях.

Для известных клубов мы сделали быстрый доступ к фото — если хотите увидеть только их, нажмите «Только важные».