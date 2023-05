Новые футбольные формы клубов на сезон-2023/2024. Фото и детали комплектов

«РБ Лейпциг» – гостевая

Пока самый эффектный релиз новой формы устроил «Лейпциг», прихлопнув «Баварию» в Мюнхене и, возможно, похоронив её шансы на чемпионство. Что касается самой формы: яркий узор в красно-синих цветах, слегка напоминающий дизайн банки «Ред Булл». На вороте надпись «Ты можешь всё» (You Can Do Anything). Что ж, обыгрывать «Баварию» на выезде – точно.