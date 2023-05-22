Новые футбольные формы клубов на сезон-2023/2024. Фото и детали комплектов

В прежние времена футбольные клубы представляли комплекты новых форм летом или вообще ближе к старту чемпионата. Теперь всё чаще обновление гардероба проводят на финише сезона. Так можно не только сделать презентацию, но и уже в последних турах «продефилировать» в новых комплектах.
Ожидается, что в этом году снова в моде будут ретро и различные переосмысления комплектов из прошлого. «Бавария» и «Манчестер Сити» пошли именно по такому пути. Но ждём и много экспериментальных моделей. Как, например, у «Ювентуса».
В этом материале мы будем собирать фото и детали всех интересных релизов новых джерси футбольных команд. Для удобства много фотографий объединяем в альбом. Оценить комплекты вы можете с помощью лайков и дизлайков, а также обсудить понравившиеся в комментариях.
Для известных клубов мы сделали быстрый доступ к фото — если хотите увидеть только их, нажмите «Только важные».
«РБ Лейпциг» – гостевая
Пока самый эффектный релиз новой формы устроил «Лейпциг», прихлопнув «Баварию» в Мюнхене и, возможно, похоронив её шансы на чемпионство. Что касается самой формы: яркий узор в красно-синих цветах, слегка напоминающий дизайн банки «Ред Булл». На вороте надпись «Ты можешь всё» (You Can Do Anything). Что ж, обыгрывать «Баварию» на выезде – точно.
«Лейпциг» побеждает в Мюнхене в новой форме.
Фото: Getty Images
«Флуминенсе» – домашняя
Большой привет от Марсело из солнечной Бразилии. «Флу» будет играть в форме с привычным дизайном. От комплекта-2022 его отличают более тонкие полосы.
«ПСВ» – гостевая
Симпатичная кремовая майка «ПСВ» для выездных матчей с необычным вырезом ворота.
«Данди» – домашняя
«Данди» рвётся из шотландского Чемпионшипа в элиту, и хочет выглядеть в новом сезоне стильно. За основу, видимо, взяли набор болельщика: к чёрной футболке добавили узоры под шотландскую клетку. Не Burberry, конечно, зато своё родное.
«Ливерпуль» – домашняя и вратарская
«Ливерпуль» отдаёт дань уважения команде-1973/74. Тогда Билл Шенкли отработал последний сезон как главный тренер и выиграл Кубок Англии.
Состав «Ливерпуля»-1973/74.
Фото: Reddit
Играли в максимально простых красных футболках с белыми манжетами и воротом.
Форма сезона-1973/74.
Обновку современный «Ливерпуль» уже представил в матче с «Астон Виллой».
Трент Александр-Арнольд.
Фото: Getty Images
Из интересных деталей: текстура, которую видно при приближении.
Текстура
Ну и нанесение «97» как дань уважения погибшим в Трагедии на «Хиллсборо».
Вратарский комплект тоже представлен, но тут ничего особенного – шаблон Nike.
Алиссон.
Фото: Getty Images
«Коринтианс» – домашняя и гостевая
С точки зрения дизайна, оба комплекта «Коринтианс» максимально обычные. Совсем другое дело смысл: новая форма посвящена «Коринтианская демократии» (Democracia Corinthiana). Это важный для «Коринтианс» период с 1982 по 1984 годы, когда в клубе действовало «самоуправление». Все важные решения принимались после голосования, и голос условного массажиста был равен голосу топ-футболиста или руководителя. Так в клубе показывали свое отношение к диктаторскому режиму, правившему в Бразилии тех лет. Лидером движения был легендарный Сократес.
Комплекты сезона-2023/24 классические, а на вороте есть надпись Democracia Corinthiana. Презентация прошла в соответствующем стиле.
Детали домашнего комплекта.
Фото: footyheadlines.com
Гостевая футболка
Фото: footyheadlines.com
«Атлетико» – гостевая
Мадридцы празнуют 120-летие со дня основания мадридского филиала «Атлетика» (Athletic Club Sucursal de Madrid). Да-да, «Атлетико» основали баскские студенты, так что и цвета формы повторялись: сине-белый. Гостевой комплект-2023/24 – ремейк той формы.
Воротник заменили на круглый вырез, пуговиц тоже нет, но в остальном отнеслись с уважением. Даже эмблема будет той самой с монограммой «CA».
Форма дальнего предка «Атлетико».
«Атлетико»-2023.
Фото: Getty Images
«НАК Бреда» – домашняя и гостевая
Отвлечёмся от топов: можно быть скромным клубом и всё равно делать красиво. «НАК Бреда» из второго дивизиона Нидерландов сделал простые комплекты, куда изящно интегрировал силуэт Гроте-Керк или Церкви Богоматери – важного места для Дордрехта.
Гостевой комплект.
«Ювентус» – домашняя
Туринцы официально примерили окрас зебры. Традиционные чёрно-белые полосы на футболке стилизованы под мех этого чудесного животного. И даже тренировочный комплект с монохромом под зебру. Третий цвет жёлтый, а вообще-то официально он «Насыщенный золотой». На сезон-2023/24 Турин настроен серьезно.
«Манчестер Сити» – домашняя
Новый домашний комплект «горожан» посвящен стадиону «Сити оф Манчестер» – именно так назывался «Этихад» до 2011 года. В сезоне-2003/04 «Сити» впервые сыграл на новой арене. Так что внутри футболки на вороте есть логотип стадиона и индекс M11 3FF. Кроме того, майка отсылает к домашней футболке-2003/04.
Домашняя форма сезона-2003/04.
Фото: footyheadlines.com
«Бавария» – домашняя
Первый клуб, который удивил всех: «Бавария» сыграет в бело-красном! Внутри на вороте есть надпись: «Rot & Weiß ein Leben lang» («Красное и белое на всю жизнь»). Форма вдохновлена майкой из 1965 года, когда «Бавария» вышла в Бундеслигу. Да и первый чемпионский титул в Германии в 1932 году выиграли в белой форме с темно-бордовыми рукавами.
Интересно, что фанаты отнеслись к мини-революции спокойно. В 2018 году ультрас «Баварии» протестовали из-за неклассических синих трусов в домашнем комплекте. Клуб в итоге даже объявил: «В будущем домашняя форма будет красно-белой». В матче с «РБ Лейпциг» если что и возмущало мюнхенских болельщиков – это игра команды, а не форма.
«Бавария» в новой форме против «Лейпцига».
Фото: Getty Images
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