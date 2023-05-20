А «Динамо» проведёт первый матч после увольнения Йокановича.

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Евсеев встретится с «Локо», Талалаева ждёт важная игра в Грозном. Онлайн 28-го тура РПЛ

Всем привет, друзья! Сегодня, 20 мая, стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 «Локомотив» встретится на своём поле с «Факелом». Воронежский клуб после прихода Вадима Евсеева на пост главного тренера одержал две победы подряд и покинул зону стыковых матчей. Впереди встреча с клубом, за который он играл и с которым становился чемпионом России.

В 16:30 начнутся сразу два матча. «Зенит» приедет в Оренбург в статусе победителя РПЛ в сезоне-2022/2023, а команда Марцела Лички попробует прервать серию из двух поражений.

Параллельно будут рубиться два столичных клуба — «Торпедо» и «Динамо». Чёрно-белые уже вылетели из РПЛ, а бело-голубые проведут первую игру после увольнения Славиши Йокановича.

Заключительный матч игрового дня пройдёт в Грозном, куда приедут «Химки». Андрей Талалаев против бывшего клуба — это будет очень интересно!

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