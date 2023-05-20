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Локомотив — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
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«Локомотив» — «Факел», «Оренбург» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция 28-го тура РПЛ, видео, 20 мая 2023 года

Евсеев встретится с «Локо», Талалаева ждёт важная игра в Грозном. Онлайн 28-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Онлайн 28-го тура РПЛ
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А «Динамо» проведёт первый матч после увольнения Йокановича.

Всем привет, друзья! Сегодня, 20 мая, стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 «Локомотив» встретится на своём поле с «Факелом». Воронежский клуб после прихода Вадима Евсеева на пост главного тренера одержал две победы подряд и покинул зону стыковых матчей. Впереди встреча с клубом, за который он играл и с которым становился чемпионом России.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 начнутся сразу два матча. «Зенит» приедет в Оренбург в статусе победителя РПЛ в сезоне-2022/2023, а команда Марцела Лички попробует прервать серию из двух поражений.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно будут рубиться два столичных клуба — «Торпедо» и «Динамо». Чёрно-белые уже вылетели из РПЛ, а бело-голубые проведут первую игру после увольнения Славиши Йокановича.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч игрового дня пройдёт в Грозном, куда приедут «Химки». Андрей Талалаев против бывшего клуба — это будет очень интересно!

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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