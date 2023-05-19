Звезду ЦСКА подозревают в участии в договорном матче. Что может грозить Мойзесу в России

Защитник ЦСКА Мойзес подозревается в махинациях со ставками – об этом сообщает O Globo. Игрок стал участником расследования бразильских властей – якобы он и ещё около 40 футболистов замешаны в договорных матчах.

В чём подозревают Мойзеса?

Во время выступления за «Интернасьонал» Мойзес в матче с «Сан-Паулу» должен был получить жёлтую карточку – и получил её: во время споров с арбитром по поводу фола на самом игроке. Согласно распечаткам разговоров, Ромариньо — один из игроков, которому собираются выдвинуть обвинения — отправил Мойзесу фотографию кошелька с деньгами и сказал, что передаст деньги за услугу. После игры футболист отправил беттеру сообщение о том, что сделка выполнена.

Мойзес в «Интернасьонале» Фото: Silvio Avila/Getty Images

Звучит это всё странно и даже нелепо, но после игры Мойзес отправил сообщение о том, что «сделка была выполнена». Защитник всё ещё принадлежит «Интернасьоналу», клуб от комментариев отказался. Зато не отказался агент игрока Луис Фернандо Гарсия. «Мне нечего ответить на эту информацию. Будем ли разбираться? Это серьёзное обвинение, Мойзесу придётся защищать свои интересы», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Что грозит Мойзесу?

Ситуацию для «Чемпионата» прокомментировал спортивный юрист Михаил Прокопец:

«От УЕФА точно не может быть наказания, потому что они тут ни при чём. Мойзес даже не играл под эгидой УЕФА. Но наказание Мойзесу может последовать. Как показывает недавняя практика в Англии, Айван Тони был дисквалифицирован на восемь месяцев. Есть такая фишка, что в случае серьёзных нарушений в дисциплинарном регламенте дисквалификация распространяется до мирового масштаба, в том числе на нарушения, направленные на подкупы и ставки.

Должно пройти расследование, вынесено решение, а затем Бразильская футбольная федерация может попросить ФИФА распространить санкции до мирового масштаба. Но тут интересная история.

ЦСКА никак не мог обезопасить себя от этого. ЦСКА в этой ситуации сможет приостановить контракт, оштрафовать или не платить зарплату футболисту. Потому что во всех контрактах есть положение, что при трудоустройстве футболист должен уведомить о подобных проблемах. Соответственно, футболист не уведомил клуб — получается, что у ЦСКА есть возможность как минимум не платить зарплату.

Однако сейчас всё это фантазии. Мы пока не знаем, виновен Мойзес или нет. Скриншоты переписки в наше время можно спокойно подделать. К тому же мы не знаем регламентов Бразильской федерации футбола — возможно, там вообще нет запрета у футболистов играть на ставках или это наказывается более легко.

Игорь Акинфеев и Мойзес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы должны подождать, что сделает Бразильская футбольная федерация. Затем посмотрим, распространится ли наказание на международный масштаб. Только после всего этого мы поймём, будет ли Мойзес дисквалифицирован в России».