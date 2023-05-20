Абаскаль или Федотов — кто больше доверяет российским игрокам? Удивительные цифры сезона

Перед дерби «Спартака» с ЦСКА главных тренеров команд Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова будут сравнивать по разным результатам их работы.

В чём-то лучше окажется испанец, в чём-то отечественный специалист. Но за что точно стоит похвалить Абаскаля, так это за доверие российским игрокам. Некоторые из них получили и продолжают получать шансы в «Спартаке» при тренере-иностранце. Молодые ошибаются – Гильермо прощает.

А насколько доверяет российским футболистам Федотов в сравнении с Абаскалем? Изучили статистику игрового времени по линиям в ЦСКА и «Спартаке». Разумеется, вратарей брать не имеет смысла, поскольку из-за лимита на этой позиции фактически никто не использует легионеров.

В командах по восемь иностранцев, так что ситуация для российских игроков примерно одинаковая. У «Спартака» это Дуарте, Тавареш, Рыбус, Мартинс, Мозес, Бальде, Промес и Николсон. У ЦСКА – Зайнутдинов (пусть защитник сборной Казахстана официально и не записан в легионеры), Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес, Медина и Карраскаль. Впрочем, спартаковским россиянам было чуть полегче. В первой части сезона Бальде отбывал дисквалификацию, Мозес лечил тяжёлую травму, а Дуарте и Тавареша ещё не подписали. Два легионера заменили зимой одного – Мевлю. У ЦСКА же в команде находились ещё и Фукс с Гайчем.

Защитники

«Спартак»: Денисов (2028 минут/24 матча в основе), Хлусевич (1746/20), Джикия (1605/19), Чернов (1160/14), Маслов (746/6), Классен (306/2), Рассказов (12/0).

ЦСКА: Набабкин (1479/16), Дивеев (1469/17), Щенников (175/2), Носков (138/1), Агапов (90/1), Лукин (90/1).

В нынешнем сезоне мы не единожды видели чисто российскую линию обороны у «Спартака». В результате защитники с паспортом РФ довольно много сыграли за красно-белых. У приведённых в этом списке в общей сложности 85 появлений в основе и 7603 сыгранные минуты. Правда, одного из футболистов уже нет в команде: Рассказов в зимнее трансферное окно перешёл в «Крылья Советов».

Российские защитники из ЦСКА с этой точки зрения отстают от спартаковских. Шесть человек набрали суммарно 38 выходов в старте и 3441 минуту. То есть в два с лишним раза меньше! Подписанный армейцами в зимнее трансферное окно новичок Агапов из «Пари НН» пока только однажды сыграл с первых минут.

Полузащитники

«Спартак»: Зобнин (2282/25), Литвинов (1660/19), Пруцев (1462/16), Игнатов (1033/15), Зиньковский (987/8), Умяров (823/10), Зорин (45/0), Шитов (5/0).

ЦСКА: Обляков (1617/19), Мухин (801/9), Кучаев (732/9), Ермаков (430/0), Ушаков (130/1), Глебов (105/1).

Похожая история и с российскими полузащитниками. У «Спартака» группа наших хавбеков набрала 93 матча в основе и 8297 сыгранных минут. Конечно, нужно помнить, что некоторые футболисты меняли позиции: например, Литвинов появлялся в центре обороны, а Денисов, напротив, становился полузащитником. Но в целом ситуацию это не меняет – соотношение будет приблизительно тем же.

У ЦСКА хавбеки с паспортом РФ провели на поле значительно меньше. Общая статистика российских игроков в РПЛ – 39 матчей в стартовом составе и 3815 минут. Жаль, что Мухин, который всем так нравился, когда выступал за «Локомотив», потерялся в ЦСКА. На его позиции в центре поля конкуренцию выигрывают легионеры.

Максим Мухин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающие

«Спартак»: Соболев (1965/22), Мелёшин (80/0).

ЦСКА: Чалов (2050/26), Заболотный (877/9), Яковлев (53/0).

Только линия нападения у ЦСКА «более российская», нежели у «Спартака». Центрфорвард сборной Соболев борется за место в составе с иностранцами, а молодой Мелёшин скорее получит шанс в Кубке страны, а не в чемпионате. У Павла в РПЛ и полного матча в общей сумме не наберётся. Статистика спартаковцев: 22 игры в основе и 2045 минут.

В распоряжении Федотова есть Чалов и Заболотный, которые из конкурентов превратились в напарников после ухода Фёдора на позицию инсайда. Осенью был ещё Яковлев, но его отпустили в «Пари НН». Армейские форварды набрали на троих 35 матчей в старте и 2980 минут. К слову, если брать командные голы, то у ЦСКА преимущество: россияне забили в РПЛ 34 мяча, тогда как у «Спартака» – 29.

Перед второй частью сезона Абаскаль, ещё не ожидая спада, говорил в интервью для Relevo: «В «Спартаке» идеальное сочетание опытных и молодых игроков, я чувствую себя частью проекта, в клубе меня поддерживают, я могу расти вместе с этими игроками».

Глядя, сколько времени получают россияне в «Спартаке» в сравнении с ЦСКА или «Зенитом», можно было бы объяснить этим отставание команды Абаскаля от лидеров. Если бы не одно «но». «Ростов» Валерия Карпина идёт вровень как раз со «Спартаком», но играет почти без иностранцев.