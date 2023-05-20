«Балтика» празднует выход в РПЛ. Но сегодня туда может вернуться и «Рубин». LIVE

Здравствуйте, друзья! 20 мая в Калининграде состоится центральный матч 32-го тура Первой лиги — «Балтика» против «Рубина». Хозяева отпразднуют возвращение в РПЛ, где они не были целых 25 лет. Впрочем, для «Рубина» это играет тоже имеет немаловажное значение. Казанскому клубу достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе возвращение в элитный дивизион. К тому же, если «Рубин» обыграет «Балтику», то опередит её в таблице. Это не так принципиально, но всё равно приятное событие. Начало игры — в 21:30 мск.

Следите за событиями главного матча тура в Первой лиге вместе с нами. Проведём онлайн из Калининграда, где с места событий будет работать наш корреспондент. Порадуем вас ярким контентом, будет интересно. Присоединяйтесь!