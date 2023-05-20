«Сити» стал чемпионом Англии, сидя у телевизора! Гвардиола взял третий титул подряд. LIVE

«Манчестер Сити» снова стал чемпионом Англии. Наверняка команда Хосепа Гвардиолы планировала оформить титул в домашнем матче с «Челси», который состоится завтра, 21 мая. Однако ближайший преследователь «Сити» — «Арсенал» — проиграл на выезде «Ноттингем Форест» (0:1) и тем самым сделал лидера чемпионом. Лондонскому клубу осталось провести один матч в чемпионате, а отставание от «Сити» в настоящий момент составляет четыре очка.

Для «Манчестер Сити» это уже девятый чемпионский титул в истории и пятый — в эпоху Хосепа Гвардиолы. Кроме того, команда выигрывает чемпионат Англии на протяжении трёх сезонов подряд. Ко всему прочему у команды есть возможность оформить требл. Подключайтесь к нашему онлайну и следите за празднованиями лучшего клуба Англии.