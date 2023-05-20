«Сити» стал чемпионом Англии, сидя у телевизора! Гвардиола взял третий титул подряд. LIVE

«Манчестер Сити» снова стал чемпионом Англии. Наверняка команда Хосепа Гвардиолы планировала оформить титул в домашнем матче с «Челси», который состоится завтра, 21 мая. Однако ближайший преследователь «Сити» — «Арсенал» — проиграл на выезде «Ноттингем Форест» (0:1) и тем самым сделал лидера чемпионом. Лондонскому клубу осталось провести один матч в чемпионате, а отставание от «Сити» в настоящий момент составляет четыре очка.
Для «Манчестер Сити» это уже девятый чемпионский титул в истории и пятый — в эпоху Хосепа Гвардиолы. Кроме того, команда выигрывает чемпионат Англии на протяжении трёх сезонов подряд. Ко всему прочему у команды есть возможность оформить требл. Подключайтесь к нашему онлайну и следите за празднованиями лучшего клуба Англии.
🏆 Защитник «Сити» Эмерик Ляпорт тоже празднует завоевание очередного трофея.
Фото: Соцсети Эмерика Ляпорта
💬 Главный тренер «Арсенала» Микель Артета тоже поздравил чемпионов и отметил, что это очень печальный день для его команды.
«Прежде всего, я поздравляю «Ман Сити» с завоеванием чемпионского титула. Это очень печальный день для нас. Мы упорно трудились в течение 11 месяцев и находились на вершине таблицы в течение длительного времени. «Арсенал» был конкурентным, но приложенный усилий не хватило. Это очень болезненно».
😎 Посмотрите, что происходит в соцсетях Кайла Уокера. Он отреагировал на титул вот таким снимком и подписью: «Три подряд».
Фото: Из личного архива Кайла Уокера
📷 Вот такая чемпионская растяжка появилась на домашнем стадионе «Манчестер Сити».
Фото: Michael Regan/Getty Images
🗣️ Гари Линекер поздравил «Сити» с чемпионством: «Поздравляю «Ман Сити» с ещё одним титулом. Пятый за шесть лет. Сейчас они доминируют в лиге, но подозреваю, что ситуация изменится после ухода Пепа».
💬 Капитан «Ман Сити» Илкай Гюндоган поделился эмоциями после завоевания очередного титула.
«Клуб выиграл титул в третий раз подряд — это нечто особенное. АПЛ, без сомнения, самая конкурентная лига в мире. У нас такая особенная и талантливая команда, быть её капитаном — привилегия. Хотел бы также поблагодарить Пепа и весь персонал клуба. Выиграть трофей третий год подряд и пять раз за шесть сезонов — невероятный результат. Это сезон, который я никогда не забуду».
📊 Несколько статистических фактов
— «Ман Сити» стал чемпионом Англии в 9-й раз
— «Ман Сити» побеждает в АПЛ на протяжении трёх сезонов подряд
— Гвардиола — пятикратный победитель АПЛ
— Гвардиола выиграл АПЛ пять раз в семи сезонах, что тренирует в Англии
— «Ман Сити» стал чемпионом в пятый раз за последние шесть сезонов
👇 Кстати, вот наш разбор того, какие английские клубы в следующем сезоне сыграют в еврокубках.
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