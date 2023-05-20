«Баварию» лишил титула свой же игрок? Невероятная развязка в Бундеслиге!

«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу» (1:3) в матче 33-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы сохранили первенство в таблице, но по итогам выходных их может обойти дортмундская «Боруссия».
Самое интересное, что «Бавария» вела по ходу матча, но с 65-й по 86-ю минуты команда Томаса Тухеля трижды пропустила: сначала от Конрада Лаймера, потом с пенальти отличился Кристофер Нкунку, а затем с 11-метровой отметки забил Доминик Собослаи. Забавно, что первый гол оформил Лаймер, который летом перейдёт в «Баварию», да и вообще уже принадлежит мюнхенцам.
У «Баварии» осталось 68 очков, у «Боруссии» – 67, но встреча с «Аугсбургом» в рамках тура еще не состоялась. В случае победы дортмундцы возглавят таблицу чемпионата Германии.
ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ
В таком случае судьба титула решится в последнем туре: 27 мая «Боруссия» сыграет с «Майнцем», а «Бавария» – с «Кёльном».
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