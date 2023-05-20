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«Бавария» — «Лейпциг» — 1:3, расклады на чемпионство, соперничество с «Боруссией», статистика, турнирная таблица

«Баварию» лишил титула свой же игрок? Невероятная развязка в Бундеслиге!
Константин Кринский
«Бавария» — «Лейпциг» — 1:3
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«Лейпциг» сделал всё, чтобы титул взяла «Боруссия».

«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу» (1:3) в матче 33-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы сохранили первенство в таблице, но по итогам выходных их может обойти дортмундская «Боруссия».

Германия - Бундеслига. 33-й тур
20 мая 2023, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Гнабри – 25'   1:1 Лаймер – 65'   1:2 Нкунку – 76'   1:3 Собослаи – 86'

Самое интересное, что «Бавария» вела по ходу матча, но с 65-й по 86-ю минуты команда Томаса Тухеля трижды пропустила: сначала от Конрада Лаймера, потом с пенальти отличился Кристофер Нкунку, а затем с 11-метровой отметки забил Доминик Собослаи. Забавно, что первый гол оформил Лаймер, который летом перейдёт в «Баварию», да и вообще уже принадлежит мюнхенцам.

У «Баварии» осталось 68 очков, у «Боруссии» – 67, но встреча с «Аугсбургом» в рамках тура еще не состоялась. В случае победы дортмундцы возглавят таблицу чемпионата Германии.

ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

В таком случае судьба титула решится в последнем туре: 27 мая «Боруссия» сыграет с «Майнцем», а «Бавария» – с «Кёльном».

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