Как же достал этот «Сити». Его чемпионства бесчеловечны

Как же достал этот «Манчестер Сити». Уже даже «Баварию» колбасит. О гегемонии «Ювентуса» мы вообще забыли. А из Англии только и слышно: «Сити», «Сити», «Сити»… Пять чемпионств за шесть лет. И это в самой крутой лиге мира. Ну или как минимум самой богатой. Ни в одном чемпионате нет столько топ-клубов, но «Сити» словно вышел на какой-то другой уровень.

Мегаклуб? Овертоп-клуб? Сами решайте, как это лучше назвать.

Болельщики Фото: Michael Regan/Getty Images

Да, в прошлом сезоне «Сити» был в считаных минутах от потери чемпионства. Как и в сезоне-2018/2019, лишь на одно очко обошёл тот же «Ливерпуль». Но именно этим «Сити» и раздражает. Эта команда может подпустить, но всё равно добьётся своего. Не дрогнет, как другие. Словно там играют роботы без эмоций.

Кстати, когда вы последний раз видели у «Сити» жёлтую карточку за неспортивное поведение? Вот Салах чуть ли не каждый сезон получает жёлтую за снятую футболку при праздновании гола. А за «Сити» такое не водится. Бегают, как запрограммированные. Логично, что они летом взяли именно Холанда. Если Месси – инопланетянин, то норвежец – именно робот.

«Арсенал» был единственной командой в этом сезоне, которая смогла навязать борьбу за титул. В принципе, неплохо так навязывала до апреля, но на последние два месяца сил не хватило. Хотя, похоже, дело не в физике – команда ещё до апрельского спада (четыре тура без побед) вылетела из всех остальных турниров.

Много говорят о травме Салиба. Она, безусловно, имела значение, но показалось, что команда не выдержала именно ментально. Всё-таки потерю очков с «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом» нельзя спихнуть только на отсутствие важного футболиста. Жезус тоже был важен, но в его отсутствие «Арсенал» удержал отрыв от «Сити», а тут по-человечески дрогнул.

Гвардиола рассказывает в интервью, как важно быть голодным до побед и не терять мотивацию после очередных титулов. В том числе поэтому в команде появляются новые топ-игроки вроде Грилиша и Холанда, которые до «Сити» не брали большие трофеи (уж простите, чемпионат Австрии и Кубок Германии).

Только вот на деле получается совсем не то, о чём рассказывает Гвардиола. Много чемпионств – это не минус, а плюс. Уместнее говорить о менталитете победителей. У «Сити» он есть, и команда стабильно выдаёт концовку сезона. Остальные волнуются. Но, как бы нам не надоело чемпионство этой команды, приходится признать – она лучшая. В Англии по игре и близко никого нет рядом. Да и не только в Англии.