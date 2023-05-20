«Рубин» официально вернулся в РПЛ. И это с тремя тренерами по ходу сезона

21 мая 2022 года. «Рубин» – «Уфа» – 1:2. Лисаковичу на 91-й минуте не удаётся реализовать пенальти. «Рубин» проигрывает «Уфе», опускается на 15-ю строчку и вылетает из РПЛ.

20 мая 2023 года. «Балтика» – «Рубин» – 0:1. Казанцы приезжают в гости к лидерам ФНЛ, обыгрывают «Балтику» и гарантируют себе выход в РПЛ.

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Прошёл ровно год. За это время в жизни клуба много чего случилось. Например, из «Рубина» ушло огромное количество сотрудников. Речь не о футболистах, а обо всех остальных: владелец, тренер, директор, медиадепартамент… Как правило, такие потрясения негативно сказываются на команде, но тут получилось иначе.

Состав «Рубина» остался без глобальных изменений, и в 2023 году команда выдала 12 матчей без поражений! Если во время зимнего перерыва «Рубин» шёл третьим (отставал лишь на одно очко от «Алании»), то после такой серии досрочно гарантировал себе место в РПЛ. Впереди ещё два тура, но даже если казанцы проиграют оба матча, то «Алания» всё равно не сможет догнать.

Хотя, по информации «Чемпионата», команда из Владикавказа в любом случае не отправилась бы ни в РПЛ, ни в стыковые матчи из-за проблем с лицензированием. Стадион «Алании» находится на реконструкции, и клуб даже не подавал запрос на получение лицензии. Однако «Рубин» не стал дожидаться объявлений на этот счёт и сам официально оформил выход в чемпионат России. Даже несмотря на то, что по ходу сезона у команды было три разных тренера: Слуцкий (до 15 ноября 2022 года), Уктульбаев (до 12 апреля 2023 года) и Рахимов (остаётся по сей день).

Помимо «Алании», лицензии нет и у махачкалинского «Динамо». Вероятнее всего, в стыках сыграют «Енисей» и «Родина», хотя за оставшиеся туры ситуация ещё может поменяться в пользу «Волгаря». В обратном направлении (из РПЛ в ФНЛ) точно отправится «Торпедо» и, скорее всего, «Химки», которые чуть раньше уступили «Ахмату».