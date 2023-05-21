«ПСЖ» станет чемпионом на глазах у президента? Чемпионский LIVE!

Сегодня, 21 мая, состоится матч 36-го тура Лиги 1, в котором «Осер» примет «ПСЖ». По итогам этой встречи парижане могут стать чемпионами – 11-й раз в своей истории. Ради такого события из Катара даже приехал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.
Команда Кристофа Галтье тянет с чемпионством – «ПСЖ» это несвойственно, в большинстве предыдущих успешных сезонов в эпоху шейхов парижане оформляли титул раньше. Возможно, это происходит потому, что клуб разрывают скандалы: Лионель Месси самовольно уезжает в Саудовскую Аравию, Килиан Мбаппе торгуется с «Реалом», а Неймар мечтает уйти.
Несмотря на все неурядицы, обвинения тренера в расизме и невнятные результаты весной (три поражения в 10 турах Лиги 1), класса всё равно должно хватить, чтобы доехать до очередного титула. Достаточно обыграть «Осер».
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