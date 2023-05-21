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«Осер» — «ПСЖ», прямая онлайн-трансляция, Лига 1 36-й тур, 21 мая 2023, чемпионский матч во Франции, статистика, голы

«ПСЖ» станет чемпионом на глазах у президента? Чемпионский LIVE!
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Футболисты «ПСЖ»
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Парижане возьмут 11-й титул?

Сегодня, 21 мая, состоится матч 36-го тура Лиги 1, в котором «Осер» примет «ПСЖ». По итогам этой встречи парижане могут стать чемпионами – 11-й раз в своей истории. Ради такого события из Катара даже приехал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Франция - Лига 1. 36-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Осер
Осер
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Кристофа Галтье тянет с чемпионством – «ПСЖ» это несвойственно, в большинстве предыдущих успешных сезонов в эпоху шейхов парижане оформляли титул раньше. Возможно, это происходит потому, что клуб разрывают скандалы: Лионель Месси самовольно уезжает в Саудовскую Аравию, Килиан Мбаппе торгуется с «Реалом», а Неймар мечтает уйти.

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Несмотря на все неурядицы, обвинения тренера в расизме и невнятные результаты весной (три поражения в 10 турах Лиги 1), класса всё равно должно хватить, чтобы доехать до очередного титула. Достаточно обыграть «Осер».

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