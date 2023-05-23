Гвардиола отверг «Сити», но не сомнительный клуб из Мексики. Необычное прошлое Пепа-игрока

Гвардиола, даже работая семь лет в «Сити», не скрывает своих симпатий к «Барселоне». Открыто признаётся, что до сих пор является сосьос (членом каталонского клуба). Пеп – воспитанник «Барсы» и почти всю карьеру футболиста провёл в этой команде. Пришёл в академию, когда ему было 13, и покинул клуб лишь спустя 17 лет.

Потом немного поиграл в Италии за «Брешию» и «Рому» (там он не особо впечатлил Фабио Капелло). Ну а затем в его карьере появились более нестандартные лиги для европейца. Даже сейчас чемпионат Катара и Мексики кажется экзотикой, а 20 лет назад он был ещё более неизведанным.

Катар: Гвардиола командовал другими игроками — в плане физики, техники и тактики

Чемпионат Катара по футболу существует с сезона-1972/1973, но в 2003-м случился прорыв. Благодаря доходам страны от нефти местная федерация футбола (QFA) выделила каждому клубу по $ 10 млн. В лигу сорвались такие игроки, как Габриэль Батистута, Ромарио, Рональд и Франк де Бур, Фернандо Йерро, Марсель Десайи, Штефан Эффенберг, Клаудио Каниджа. Вместе с ними приехал и Гвардиола. Сообщалось, что он заработал $ 4 млн за два года и ради Катара отказался от предложения «Манчестер Юнайтед».

Испанец в 2003 году подписал контракт со старейшим клубом страны «Аль-Ахли». Уже в первом сезоне он с командой пробился в азиатскую Лигу чемпионов, где дошёл до полуфинала. В то время у катарской команды периодически менялся тренерский штаб. В 2004-м Пеп занимался под руководством Пепе. Речь, само собой, не про португальского защитника, а про бразильского тренера, который ещё в 1958-м и 1962-м выигрывал чемпионаты мира вместе с Пеле.

Хосеп Гвардиола в Катаре Фото: Al-Ahli

Вот что рассказывал Пепе про совместную работу с Гвардиолой в «Аль-Ахли»: «Он был помешан на деталях и по сути являлся помощником тренера. Игрок, который командовал другими – в плане физики, техники и тактики. Гвардиола знал пять языков и обсуждал со мной чемпионаты Германии, Испании, Франции и Лигу чемпионов. А ещё спрашивал о бразильском футболе и его неординарных игроках».

В биографии «Гвардиола: другой способ побеждать» рассказывается, что в Катаре полузащитник проводил свободное время, бездельничая у бассейна в комплексе, где он жил с Батистутой, Йерро и Каниджей. Журналист Габриэле Маркотти в 2004 году приехал в Доху, чтобы взять интервью у Пепа. Репортёр отмечал, что столкнулся с грустным игроком, но не озлобленным.

«Я думаю, что такие футболисты, как я, вымерли, потому что игра стала более тактической и физической. Времени на раздумья меньше. В большинстве клубов футболистам отводятся определённые роли, и их творчество может существовать только в рамках этих параметров», – сказал Гвардиола. К тому моменту ему было 33 года.

Англия: Гвардиола тренировался с «Манчестер Сити», но после одного матча отказался от контракта

После «Аль-Ахли» Гвардиола был близок к тому, чтобы стать футболистом «Манчестер Сити». Пеп даже поехал в Англию на просмотр и неделю занимался с командой. Тогда «Сити» не был похож на сегодняшний клуб, который называют сильнейшим в мире. Это был середняк, у которого самый дорогой трансфер в истории – Георгиос Самарас за £ 6 млн.

Экс-нападающий «Сити» Энди Коул рассказывал: «Однажды я тренировался, когда к нам присоединился Пеп. Я сразу его узнал, потому что играл против него. Мало кто из других футболистов «Сити» понял, что это был Гвардиола. Он говорил по-английски и был дружелюбен. Мы вспомнили игры друг против друга, когда «Манчестер Юнайтед» встречался с его «Барселоной». Пеп хотел играть в АПЛ и показал свой класс на наших занятиях. Я думаю, что тренер Стюарт Пирс хотел его оставить, но ему следовало сильнее надавить на клуб, который не мог предложить многого новичкам», – рассказывал Коул в интервью Yahoo Sports.

Сообщалось, что испанцу предлагали контракт на полгода, но он отказался. Гвардиола решил, что для него будет лучше завершить карьеру футболиста, нежели перейти в «Манчестер Сити». А что касается Стюарта Пирса, то спустя время он объяснил Sky Sports: «Мы действительно не могли предложить много. Если бы я знал, каким хорошим тренером он является, он мог бы получить мою работу!»

Переходом Гвардиолы в «Сити» занимался агент Тони Шкари, который рассчитывал, что сделка будет самой крупной в его карьере. По его словам, Пеп был лучшим на тренировках и доминировал в плане контроля мяча. Агент считает, что 34-летний хавбек решил отказаться от контракта после матча «Сити» – «Вест Бром» (0:0) в 1-м туре, когда игра строилась на примитивных забросах мяча вперёд. «Пеп понимал, что он там будет квадратной затычкой в круглой дыре», – говорил Шкари в интервью MEN Sport.

Матч «Манчестер Сити» — «Норвич» в 2005 году Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Мексика: похоже, деньги на Гвардиолу нашлись благодаря наркокартелю

В результате летом 2005 года Гвардиола не перешёл вообще никуда. Он оставался без команды и начал учиться на тренера. Полгода считалось, что он завершил карьеру, но в январе 2006 года всё-таки возобновил. Причём внезапно в мексиканском клубе «Дорадос де Синалоа». Хотя объяснение было достаточно простым – Гвардиола отправился в команду, которую возглавил его друг Хуан Мануэль Лильо (позже, в 2020-м, он стал ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» вместо Микеля Артеты).

Первая пресс-конференция Гвардиолы в Мексике прошла в аэропорту Гвадалахары. Полузащитник был в майке «Добро пожаловать домой, Пеп», позировал на фоне клубного герба с рыбой и сразу заверил, что приехал не для того, чтобы посещать пляжи. Даже заявил, что «Дорадо» не вылетит из чемпионата Мексики. Трудно сказать, было ли это обещание или просто прогноз, но в любом случае он не сбылся. Команда заняла восьмое место, но всё равно покинула чемпионат Мексики, поскольку по регламенту учитывались результаты за последние четыре сезона.

Гвардиола на презентации в «Дорадос» Фото: ФК «Дорадос де Синалоа»

Пеп отыграл за «Дорадос» 10 матчей и забил один гол. Могло быть больше, но помешали травмы. Помимо основной занятости в клубе, Гвардиола продолжал учебный курс – когда в Мексике было раннее утро. А по вечерам, за бокалом вина, Пеп разговаривал о футболе с главным тренером «Дорадос». Плюс нужно учитывать условия, в которых существовал клуб. Тренировки проходили на территории аквапарка, а вместо раздевалки была лишь беседка с пальмовой крышей. Как указывало издание The Guardian, футболисты даже не могли после занятий сходить в душ, потому что его не было – сам аквапарк был закрыт на сезон.

Клуб находился на грани банкротства, что удивительно для этого региона. Штат Синалоа был известен как центр наркотрафика. Там рулил картель, который возглавлял известный криминальный авторитет Эль Чапо. Управление по борьбе с наркотиками США называло его более влиятельным, чем Пабло Эскобар. Деньги от преступного бизнеса проникали в большинство учреждений региона, включая даже церкви по данным Esquire. «90% организованной преступности в стране – из Синалоа», – приводил ESPN высказывание экс-командира мексиканской федеральной полиции Гильермо Гонсалеза.

Нет однозначных данных, чтобы утверждать, за счёт чьих денег жил клуб (формально у него было три инвестора), но есть несколько фактов. Стадион был построен в рекордно быстрые сроки, а клуб вышел в чемпионат Мексики уже в первый год своего существования. И то и другое требовало крупных вложений.

«Никто точно не знает, сколько они заплатили Гвардиоле или откуда взялись деньги. Условия в клубе были крайне тяжёлыми, но его привезли. Как они смогли заплатить – загадка», – сказал местный журналист Бернардино Чавес, автор книги «Футбол и незаконный оборот наркотиков в Синалоа».

После «Дорадос» у Гвардиолы были и другие предложения. Например, от аргентинского «Банфилда», но испанец решил, что с него хватит. И завершил карьеру.