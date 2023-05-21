Охране пришлось эвакуировать Холанда и Де Брёйне. Фанаты «Сити» не послушали свой же клуб

Ожидалось, что «Сити» станет чемпионом по итогам матча с «Челси» в Манчестере. Получилось иначе, потому что за день до этого «Арсенал» умудрился проиграть ещё и «Форесту». В результате Гвардиола выпустил резервный состав на игру 37-го тура. Возможно, это была самая сильная скамейка, которая только существовала в истории футбола: Эдерсон, Стоунз, Диаш, Родри, Гюндоган, Бернарду, Де Брёйне, Грилиш, Холанд.

Скамейка «Ман Сити» в матче с «Челси» Фото: Кадр из трансляции

По ходу трансляции регулярно показывали скамейку запасных, которая увлечённо общалась между собой. С нескольких ракурсов показали в том числе вратаря Эдерсона, который после чемпионства «Сити» покрасил волосы в голубой цвет.

Эдерсон Фото: Michael Regan/Getty Images

С первых минут было ощущение, что «Челси» не особо помогло отсутствие большинства основных игроков у хозяев. «Сити» уверенно владел мячом и создавал моменты. На 12-й минуте ещё и помог защитник «Челси» Фофана, который в спокойной ситуации отдал пас сопернику. Чемпионы наказали моментально: два паса – и Альварес вышел один на один с Кепой, который уже ничего не мог поделать.

После этого свои моменты начали появляться и у «Челси». Например, Галахер пробил в штангу. Забавно, что именно в эту же штангу в начале второго тайма попал и Филлипс. Самое удивительное в этом матче – удары в створ. При всём визуальном преимуществе «Сити» впереди по этому показателю оказался «Челси». К 75-й минуте вышло вообще 1:6. При этом единственный удар в створ у хозяев – гол.

У «Челси» были и шикарные моменты. Стерлинг был очень близок к голу, но на 64-й минуте с ленточки мяч вынес Стоунз, который появился на поле во втором тайме. Можно сказать, что «Сити» повезло победить по такой игре. Хотя глобально результат ни на что не влиял. Одни уже стали чемпионами, а другим вряд ли так важно, останется ли команда на 12-м месте или поднимется на 11-е.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Фото: кадр из трансляции

Главная интрига в матче состояла в том, выбегут ли фанаты «Сити» на поле праздновать очередной титул. На этот счёт на табло появлялись соответствующие призывы и напоминания, что выход на поле строго запрещён. Не помогло. По окончании матча сотни болельщиков высыпали на поле, а игроков экстренно увели в раздевалку. Вроде обошлось без происшествий, и вскоре футболисты смогли вернуться на поле.