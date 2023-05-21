Грузинский вратарь сделал нереальные сейвы в игре с «Реалом». И тут началась драка. Видео

«Реал» после вылета из Лиги чемпионов может потерять и второе место в чемпионате Испании. Конечно, для команды Карло Анчелотти серебро Примеры не имеет особой ценности на фоне проигрыша золота «Барселоне», ведь путёвка в ЛЧ на будущий сезон всё равно в кармане. Тем не менее пропускать вперёд ещё и соседей из «Атлетико» очень неприятно.

Очевидно, по этой причине Анчелотти не стал давать отдых после матча с «Манчестер Сити» некоторым игрокам основы. Против «Валенсии» в стартовом составе вышли и Куртуа, и Милитао с Камавинга, и Винисиус Жуниор с Бензема. Итальянский тренер «сливочных» понимал, что хозяева будут максимально заряжены, так как продолжают бороться за выживание.

В первом тайме «Реал» владел мячом 72% времени, однако гостям не хватало остроты в атаке. Теперь уже бывшие чемпионы Испании нанесли всего один удар в створ ворот грузинского голкипера Мамардашвили. «Валенсия» пробила в створ в пять раз больше! Логично, что по такой игре хозяева открыли счёт на 33-й минуте. Клюйверт получил мяч в штрафной, развернулся и прострелил на дальнюю штангу. Там Диего Лопес опередил зазевавшегося Менди.

Во втором тайме «Реалу» требовалось спасать игру, поэтому Анчелотти стал бросать в бой и других своих звёзд. Сразу после перерыва на поле появился Родриго, а на исходе часа матча – Кроос с Модричем. «Сливочные» увеличили владение до 75% времени, стали намного агрессивнее у чужих ворот. За оставшиеся 45 минут Мадрид нанёс 10 ударов и четыре в створ. Тем не менее потерпел третье подряд поражение на выезде в Примере.

Особенно горячей и нервной получилась концовка, завершившаяся удалением как всегда заведённого Винисиуса Жуниора. Сейвы Мамардашвили в компенсированное время спасли «Валенсию» после ударов Вальверде и Крооса. А после этого с голкипером хозяев сцепился Винисиус – Мамардашвили прибежал сказать бразильцу «пару ласковых». К участникам конфликта подтянулись и другие игроки, началось что-то похожее на драку. И Вини ударил по лицу футболиста «Валенсии». Изучив повтор, судья показал бразильцу красную карточку. Форвард же, уходя с поля, ещё и болельщиков провоцировал, так что его провожали в раздевалку всей командой.

Судья добавил ко второму тайму 10 минут, но и это время переиграли! На 102-й минуте оставшийся вдесятером «Реал» имел сумасшедший момент. Уставшие защитники «Валенсии» пропустили передачу на Бензема, который двумя касаниями укротил мяч в штрафной соперника. Быть бы голу, но Мамардашвили в очередной раз спас команду – это был его пятый сейв. Сблизился с французом и не дал ему свободно пробить.

Мамардашвили стал лучшим игроком матча по оценкам статистического сайта Sofascore – заработал 8,2 балла. А Винисиус – худшим, он наиграл лишь на 6,1 балла. Вновь неудачный матч бразильца, как и в Манчестере. Форвард нанёс всего один неточный удар, отдал только одну ключевую передачу. У Винисиуса две обводки за 90 с лишним минут.

Кошмарное завершение сезона для «Реала» – теперь Мадрид отстаёт на очко от «Атлетико». В оставшихся трёх турах команда Анчелотти сыграет с «Райо Вальекано» (дома), «Севильей» (в гостях) и «Атлетиком» из Бильбао (дома). А у «Атлетико» остались матчи с «Эспаньолом» (в гостях), «Реалом Сосьедад» (дома) и «Вильярреалом» (в гостях).