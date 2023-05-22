Абаскаль идеально воспользовался «подарком» судьи. «Спартак» смял ЦСКА после удалений

Поговорим не о судействе, а о футболе. Федотов не смог оперативно компенсировать потерю лидера.

В центральном матче 28-го тура РПЛ «Спартак» на своём поле обыграл ЦСКА — 2:1.

Игра разделилась на два отрезка — до удаления Александра Соболева и Виллиана Роши и после. До обоюдного изгнания с поля двух футболистов небольшое преимущество было у армейцев, а затем уже в гораздо большей степени лучше выглядели красно-белые.

При игре 11 на 11 «Спартак» уступил ЦСКА по ударам (8-9), точности передач (76%—78%), встречам с мячом в чужой штрафной (9-10) и успешным обводкам (5-11). При игре 10 на 10 хозяева превзошли гостей по ударам (5-3), точности передач (84%—73%) и касаниям мяча в чужой штрафной (13-11). А по удачному дриблингу хоть и уступили, но уже не столь заметно (1-2).

По тому, как складывалось дерби, если кто и должен был вырвать победу, то именно «Спартак». Показательно, что после 66-й минуты красно-белые сделали больше касаний мяча, чем за час с лишним перед этим!

Почему же в решающий отрезок матча лучше был именно «Спартак», а не ЦСКА? Время ответить на главный тактический вопрос матча.

У ЦСКА нет равноценной замены Роше. Поэтому Федотов рискнул доиграть матч с двумя центральными защитниками

До дерби ЦСКА был лучшей командой весны в РПЛ по пропущенным мячам — всего 6 в 10 турах. Подобной надёжности удалось добиться во многом за счёт отточенной игры по схеме с тремя центральными защитниками.

Ключевым игроком в армейском механизме стал центральный защитник Виллиан Роша — после рестарта чемпионата он неизменно выходил на поле с первых минут и лишь дважды был заменён, да и то в матчах с «Торпедо» (3:0) и «Химками» (3:0), в которых к моменту его ухода с поля уже не было интриги. Поэтому его удаление в дерби стало серьёзным ударом и проверкой на прочность для армейцев.

Стартовая расстановка ЦСКА в дерби

Главный тренер Владимир Федотов мог сохранить трио в центре обороны. Но по большому счёту реальный вариант для этого у него был только один — выход Кирилла Набабкина вместо атакующего футболиста. На такой шаг тренер идти не рискнул, и его понять можно — где гарантия, что защитник выйдет удачно в дерби? К тому же с Набабкиным в стартовом составе ЦСКА весной уступил «Сочи» (0:2) и сыграл вничью с «Локо» (1:1).

Таким образом, удаление Роши стало для ЦСКА сразу двойным ударом. Во-первых, с поля был изгнан ключевой игрок обороны. Во-вторых, из-за отсутствия серьёзной альтернативы Роши на скамейке оборона команды потеряла в своей ширине одного игрока — четыре защитника в линию вместо пяти.

Расстановка и состав ЦСКА в конце игры

Рискованно? Очень! По данным портала Understat, ранее в текущем розыгрыше РПЛ красно-синие с двумя центральными защитниками провели лишь 12 минут! А тут игра не с каким-то аутсайдером, а со «Спартаком», в атаке которого полно ярких футболистов и без досрочного изгнанного с поля Александра Соболева.

У «Спартака» хороший набор атакующих игроков. Бальде и Мозес вышли на замену и обострили игру

За счёт большого выбора классных атакующих исполнителей Гильермо Абаскаль смог взвинтить темп у ворот ЦСКА в конце матча. Изначально его команда начинала игру по схеме 4-2-3-1.

Стартовая расстановка «Спартака» в дерби

Вскоре после удаления центрфорварда Абаскаль снял с игры атакующего полузащитника Михаила Игнатова — чтобы выпустить на поле центрального нападающего Кейта Бальде. А ещё тренер вместо правого полузащитника Антона Зиньковского бросил в игру Виктора Мозеса. «Спартак» доигрывал матч по схеме 4-4-1.

Оба джокера искали бреши в опустевшей после ухода Роши обороне ЦСКА по всей её ширине и прилично её напрягали — на двоих трижды встречались с мячом в чужой штрафной, а ещё трижды делали передачи в эту самую штрафную. Кроме того, было у них и неплохое взаимодействие — на острие мог оказаться Мозес, а Кейта уйти глубже. Замены Абаскаля сыграли — Мозес заработал пенальти после открывания на позиции центрфорварда. А новый вариант обороны армейцев экзамен не сдал.

Фото: Расстановка и состав «Спартака» в момент решающего гола

Интересно, что на центр обороны ЦСКА пытались надавить не только резервисты. За несколько минут до назначенного пенальти, который «Спартак» реализовал, вырвав победу, был эпизод, когда Сергей Карасёв смотрел VAR на момент назначения 11-метрового. В том эпизоде к воротам соперника через центр ускорился Роман Зобнин.

Четыре защитника ЦСКА против Бальде Кейта и ускорившегося в штрафную Романа Зобнина

«Спартаку» и отдельно Абаскалю — респект за то, как они отреагировали на обоюдное удаление в дерби. Сделали всё, чтобы найти свой гол и вырвать победу. В итоге удача им улыбнулась.

В то же время язык не поворачивается критиковать Владимира Федотова и ЦСКА. В отличие от соперника, у красно-синих не было очевидного решения по выходу из сложной ситуации. Нет никакой уверенности, что с выходом на поле Кирилла Набабкина, если бы он случился, что-то было бы иначе — могло быть то же самое. Тот случай, когда «Спартаку» было легче воспользоваться обстоятельствами.