«Спартак» обгонит ЦСКА, а Карпин рухнет вниз? Расклады на борьбу за второе место в РПЛ

В нынешнем сезоне РПЛ осталось всего два тура. На главный и отчасти риторический вопрос — кто возьмёт титул — ответ уже есть. Но интриги хватает и после досрочного чемпионства «Зенита». Продолжается борьба за сохранение места в РПЛ без участия в стыках, а ещё до сих пор неизвестно, кому достанется второе место. Рассказываем, как обстоят дела в битве за серебро.

ЦСКА лидирует, но точно ли он фаворит?

Благодаря беспроигрышной серии, которая длилась с середины марта, ЦСКА взлетел вверх настолько уверенно, что не потерял вторую строчку даже после поражения в дерби. Но теперь ситуация у команды Владимира Федотова щекотливая. Отрыв от «Спартака» сократился до одного очка.

ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На данный момент команды, имеющие математические шансы на второе место, располагаются в таблице следующим образом:

Место Команда Очки 2 ЦСКА 54 3 «Спартак» 53 4 «Ростов» 50 5 «Ахмат» 49

Дополнительная проблема для ЦСКА — календарь. Вот оставшиеся матчи команды Федотова в РПЛ:

«Краснодар» — ЦСКА, 27 мая;

ЦСКА — «Ростов», 3 июня.

Оба соперника — из топ-6. И если домашний матч с «поплывшим» «Ростовом» на бумаге не кажется большой проблемой, то выезд к «Краснодару» имеет все шансы стать приключением. Команда Владимира Ивича не проигрывает месяц и в целом набрала ход. В последних турах краснодарцы чуть не победили «Зенит», а затем разгромили уже упомянутый «Ростов». Также не забываем, что ЦСКА предстоит сыграть в финале Кубка России, причём всё с тем же «Краснодаром». Матч в 29-м туре может стать своего рода разогревом перед битвой за трофей.

ЦСКА гарантированно займёт второе место, если дважды победит. Но осечка «Спартака» значительно упростит задачу армейцам.

У «Спартака» удобный календарь. Но от команды не всё зависит

А вот «Спартак» на расписание вряд ли жалуется. Оно выглядит так:

«Спартак» — «Пари НН», 28 мая;

«Крылья Советов» — «Спартак», 3 июня.

Правда, ситуация противоречивая. «Пари НН» занимает 14-е место, «Крылья» — 12-е. Это говорит об уровне команд в нынешнем сезоне, но в то же время и о том, что им позарез нужны очки. И если «Нижний» в последних 10 матчах победил лишь однажды и практически смирился с предстоящим участием в стыковых встречах, то «Крылья» разгромили «Урал» и вряд ли хотят возвращаться в стыки.

«Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартаку», в отличие от ЦСКА, в финале Кубка России не играть. Но проблема в том, что от команды Гильермо Абаскаля не всё зависит. Не исключён вариант, при котором красно-белые выиграют оба оставшихся матча и финишируют третьими. Однако если «Спартак» потеряет очки, то жаловаться точно останется только на себя.

«Ростов» рухнет ещё ниже? «Ахмат» поджимает!

Ещё недавно казалось, что команда Валерия Карпина уже никому не отдаст второе место. Но в последних 10 матчах у «Ростова» всего одна победа, а к оставшимся турам он подходит с серией из трёх поражений.

«Ростов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Учитывая форму в последних матчах, «Ростов» вряд ли борется не то что за второе место, но даже и за топ-3. Обойти «Спартак» при отставании в три очка было бы сродни чуду. А тут ещё и расписание труднейшее:

«Ростов» — «Ахмат», 28 мая;

ЦСКА — «Ростов», 3 июня.

Про выезд в Москву, от которого не веет оптимизмом, мы уже сказали. Но и домашняя встреча с «Ахматом» вряд ли закончится лёгкой победой. Пока «Ростов» проигрывал, грозненцы уверенно брали очки (сейчас у них трёхматчевая победная серия) и неожиданно подкрались к будущему сопернику. Команды разделяет всего одно очко, и чисто математически «Ахмат» даже претендует на серебро. В такой сценарий поверить невозможно, как и с трудом можно представить клуб из Грозного на третьей строчке. А вот финишировать четвёртым более чем реально. Вот календарь:

«Ростов» — «Ахмат», 28 мая;

«Ахмат» — «Краснодар», 3 июня.

Выходит, что очная встреча в предпоследнем туре станет решающей в определении судьбы четвёртого места. И «Ростову», и «Ахмату» затем предстоят непростые матчи, хотя и тут кажется, что грозненцам будет чуть проще. Во-первых, фактор домашнего стадиона, а во-вторых, «Краснодар» к тому моменту наверняка будет думать о финале с ЦСКА.

«Ахмат» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сам «Краснодар», к слову, ещё может запрыгнуть на четвёртое место, но до третьего и тем более второго уже не дотянется. От «Ростова» команда Ивича отстаёт на четыре очка, от «Ахмата» — на три.

А как вы думаете, кто финиширует вторым в РПЛ? Голосуйте!