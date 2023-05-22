«Ювентус» настигло правосудие. Теперь клуб останется без Лиги чемпионов

У «Ювентуса» большие проблемы. Они начались не сегодня, но теперь клуб наказали повторно, и отменить санкции в ближайшее время не получится. Естественно, штраф в виде снятия 10 очков сказался на положении команды в таблице.

В январе 2023 года «Ювентус» влип в новый скандал и получил серьёзное наказание. Правда, оно было не таким суровым, как в 2006-м. Тогда по итогам «кальчополи» туринский клуб выкинули из Серии А. В 2023-м — сняли 15 очков. Из-за этого «Ювентус» потерял сразу несколько позиций в таблице. Команда Массимилиано Аллегри рухнула с третьего места на десятое — казалось, что о Лиге чемпионов можно было забыть.

Что же натворил титулованный клуб? Его обвинили в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Клуб завышал трансферную стоимость футболистов, занижал данные о доходах сотрудников и скрывал истинный размер заработка футболистов. Во время пандемии «Юве» тайно выплатил 17 игрокам примерно € 60 млн. Боссы клуба публично утверждали, что футболисты пошли на частичное сокращение зарплаты, но переводили им деньги в обход закона.

Прежнее руководство «Ювентуса» подало в отставку ещё в конце 2022 года. Но, естественно, это не спасло менеджеров от наказания. От ведения футбольной деятельности отстранили:

Фабио Паратичи (бывший спортивный директор «Юве») — на 2,5 года;

Андреа Аньелли (экс-президент) — на два года;

Маурицио Арривабене (бывший генеральный директор) — на два года;

Федерико Керубини (бывший спортивный директор) — на один год и четыре месяца;

Павел Недвед (бывший вице-президент) — на восемь месяцев.

В апреле болельщики «Юве» получили хорошие новости — команде вернули 15 очков. На тот момент туринский клуб шёл на девятом месте с отставанием от зоны ЛЧ в девять баллов. А после возврата очков снова взлетел в топ-3. Впрочем, радоваться было рано. Федеральный апелляционный суд Италии должен был провести повторное расследование и вынести окончательный вердикт. А вот жалобу забаненных менеджеров отклонили.

21 мая издание Corriere dello Sport сообщило, что с «Ювентуса» снова снимут очки. Такое решение должны были принять на судебном заседании, которое запланировали на 22-е число. Прокуратура собиралась требовать наказания для клуба в виде снятия от 9 до 12 очков. Теперь известен итог: «Юве» лишился 10 очков и опустился на седьмое место в чемпионате Италии.

При этом разбирательство не завершится и продлится как минимум до августа. До нового вердикта «Юве» занимал второе место, а теперь снова покидает топ-4. Дополнительная проблема заключается в том, что вновь оспаривать вердикт нет смысла: федеральный апелляционный суд FIGC выносит решение по этой ситуации уже в третий раз.

Павел Недвед (верхний ряд, в центре) — один из фигурантов скандала Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Ранее министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти дал любопытный комментарий. По его мнению, с «Ювентуса» нужно снимать не очки, а лишить клуб стадиона.

«С чисто экономической точки зрения, если «Ювентус» сдал ложный отчёт, почему я должен снимать с них очки? — задаётся вопросом министр. — Если бы я рассуждал так же, как налоговая или полиция, я бы конфисковал их стадион, раз они единственная команда, которая построила собственный стадион. Я бы нанёс им экономический ущерб. Всю систему спортивного правосудия нужно немного переосмыслить, иначе получится бардак».

Кстати, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пока не планирует уходить из клуба, несмотря на санкции. Об этом он сообщил буквально за день до повторного наказания. «Я уже поговорил с владельцами клуба и поделился своими соображениями. У меня двухлетний контракт, и, что касается моего выбора, я на 100 процентов за то, чтобы остаться. Но это решать не мне. Совет директоров даст свои оценки, мы должны продолжать работать так, как всегда».