«Репутацию Карасёва убили за одну игру. Это подстава». Разбор судейства в 28-м туре РПЛ

Семь матчей 28-го тура РПЛ оказались в тени одного. «Спартак» и ЦСКА перетянули на себя всё внимание, и перед дерби была надежда, что болельщики смогут сфокусироваться на футболе — ведь на игру назначили авторитетного арбитра Сергея Карасёва. Но вместо этого матч запомнился большим скандалом, и судейская бригада сыграла в этом большую роль.

Специально для «Чемпионата» судейство в 28-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Локомотив» — «Факел» — 1:0

Хорошая работа Амелина. Он растёт и уже в пятёрке лучших арбитров. Единственное, на 61-й минуте неверно показал жёлтую карточку игроку «Локомотива».

Оценка Амелина — 8,3.

Алексей Амелин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Торпедо» — «Динамо» — 0:3

Ожидаемая работа от Казарцева. На 36-й минуте он неверно показал красную карточку Захаряну якобы за серьёзное нарушение правил. VAR вмешался, и арбитр изменил решение, показав жёлтую. Но всё равно это ошибка, потому что изначально Казарцев удалил игрока «Динамо».

На 41-й минуте Казарцев не назначил свободный удар за то, что вратарь «Торпедо» сыграл руками после акцентированного паса от партнёра. В такие эпизоды VAR уже не вмешивается.

Оценка Казарцева — 7,8.

«Оренбург» — «Зенит» — 2:2

На восьмой минуте Сухой неверно показал жёлтую карточку игроку «Зенита», а на 11-й и 26-й минутах не показал жёлтые футболистам «Оренбурга» за грубую игру.

Оценка Сухого — 8,1.

«Ахмат» — «Химки» — 3:0

Безбородов в очередной раз показал класс в свои 50 лет. Хорошая работа.

Оценка Безбородова — 8,4.

Владислав Безбородов Фото: ФК «Ахмат»

«Крылья Советов» — «Урал» — 3:0

Мешков тоже показывает хорошую работу уже на протяжении трёх туров. Но на 77-й минуте он не показал жёлтую карточку игроку «Крыльев» за срыв перспективной атаки.

Оценка Мешкова — 8,3.

«Спартак» — ЦСКА — 2:1

Для чего департамент назначил на этот матч Карасёва, который судил в Кубке России финал Пути регионов? Во вторник он самолётом и поездом добирался до Краснодара, в среду судил трудный матч, потом ночью ехал на поезде до Сочи и ещё пять часов летел. Соответственно, на отдых у Карасёва осталось полтора дня, потому что в субботу надо было заселяться в гостиницу. Ему 43 года, и в этом возрасте на полное восстановление требуется три-четыре дня. В итоге Карасёв вышел на дерби недовосстановленным.

В первом тайме можно говорить только о незасчитанном голе Игнатова. Был офсайд или нет — можно спорить до посинения, пока не появятся линии. Департамент на эту тему уже выступил: если помощник принимает решение, VAR не может вмешиваться.

Дальше у Карасёва начала сказываться усталость. Он проигнорировал диагональную систему судейства — просто уже не мог морально и физически. Скорее всего, Карасёв сказал помощникам помогать. И они так включились, что привезли жёлтую карточку игроку «Спартака». По мне, это никакая не жёлтая — футболист блокировал мяч, выставляя ногу параллельно сопернику. В игрока ЦСКА он не шёл, а тот сам попал ему по ноге. Карасёв назначил штрафной, через какое-то время по подсказке дал жёлтую и показал помощнику большой палец — мол, какой ты молодец, но лучше бы не говорил ничего.

На 63-й минуте Соболев в хорошей силовой борьбе продавил Мойзеса, забрал мяч и по большому счёту вышел один на один. Карасёв двигался в этом же направлении и не стал свистеть, но первый помощник Чельцов снова вмешался и стал сигнализировать флагом о нарушении. Что это такое? Видно было, что Карасёв напихал Чельцову — не надо так делать, если главный арбитр рядом с эпизодом.

На 65-й минуте кое-как разобрались с Соболевым, который показал неприличный жест Роше. Но не разобрались с самим игроком ЦСКА. Я считаю, что, чтобы здравый смысл возобладал, Роша должен получить дисквалификацию на один матч без дополнительных санкций за то, что показал неприличный жест. Сам жест не был адресован зрителям или персонально ассистенту — Роша просто пытался объяснить судьям, что сделал Соболев. Отменить красную нельзя, потому что она была показана и жест со стороны футболиста ЦСКА имел место. А вот Соболев пойдёт по полной. По правилам, ему грозит от трёх до шести матчей. Если мои слова подтвердятся, то можно будет сказать, что по Роше судьи отскочили. Потому что было бы несправедливо интерпретировать одинаково два разных эпизода.

В моменте с Соболевым и Рошей было бы интересно послушать переговоры VAR, чтобы понять, кто же всё-таки принял это решение. Я думаю, что там обиделся помощник, к которому Карасёв побежал советоваться. Если отталкиваться от правил, то всё логично, но почему тогда вы не реагировали, когда Соболев показывал Роше то же самое в центре поля?

На 83-й минуте Карасёв не стал назначать 11-метровый удар в ворота ЦСКА, и вмешался VAR. В тот момент, когда арбитр обнял экран, уже было понятно, что он «сдох». Это явный признак усталости — люди поднимают вверх руки, чтобы грудная клетка расширилась. Что касается самого эпизода, тут Карасёв разобрался. Когда два игрока тянутся к мячу, один из них при короткой дистанции до соперника ставит ногу и происходит наступ, это ничто — нет ни безрассудства, ни скорости. В таких моментах надо продолжать игру. И сразу, конечно, вспоминается пенальти в матче «Крылья Советов» — «Зенит». Сравнивая два эпизода, теперь мало кто скажет, что это 11-метровый.

На 85-й минуте произошёл непонятный момент, когда Карасёв самостоятельно назначил пенальти. И этот, и предыдущий эпизоды случились в одной и той же точке. Скорее всего, Карасёва не позвали к монитору, потому что он сказал, что увидел контакт. Если арбитр замечает контакт — а он там был — то VAR не может вмешиваться. Но только Мозес обманул Карасёва. Он упал не от контакта, а просто решил напрыгнуть на второго игрока ЦСКА. Тот отошёл, а Мозес сделал такой кульбит, как будто ему ноги оторвали. К сожалению, Карасёв не разобрался в этом эпизоде — да он и не мог уже, потому что не понимал, что происходит. Лишнее доказательство: арбитр добавил ко второму тайму шесть минут, хотя надо было 11. Конечно, Карасёв уже устал и хотел домой.

Проблема — в департаменте. Кто придумал эту ерунду с двумя ответственными матчами на неделе для Карасёва? В первую очередь обидно как раз за арбитра. Репутация Карасёва была высоко, но её убили за одну игру, и теперь она опустилась очень низко. Я считаю, что это чистой воды подстава со стороны департамента. У вас 23 арбитра, и если каждый из них не может судить всё, то возникает вопрос: кто привёл их в РПЛ? Не могут Карасёв и Безбородов вытаскивать все игры, они уже не 30-летние мальчики. А вот 30-летние мальчики почему-то не тянут. В итоге Карасёва загоняли как лошадь и одним движением поломали ему авторитет.

Оценка Карасёва — 7,3

«Краснодар» — «Ростов» — 3:0

Любимов с работой также справился. На 41-й минуте он разобрался — верно назначил штрафной удар и показал жёлтую карточку Мелёхину за срыв перспективной атаки. Многие могли подумать, что футболиста «Ростова» следовало удалить, но тут важны направление полёта мяча и скорость защитника, который двигался с правой стороны. К тому же мяч не находился под контролем игрока «Краснодара».

Оценка Любимова — 8,4.

Артём Любимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН» — «Сочи» — 4:0

На второй минуте Левников не показал жёлтую карточку игроку «Сочи» за грубую игру, а на шестой — футболисту «Пари НН». Что касается удаления Дркушича, тут вопросов нет.

Оценка Левникова — 8,2.