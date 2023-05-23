Экс-тренер «Спартака» и Черышев сотворили сенсацию. Дойдёт ли «Венеция» до Серии А?

19 мая в Серии B завершился регулярный сезон-2022/2023. «Фрозиноне» и «Дженоа» вышли в Серию А, а «Бари», «Парма», «Кальяри», «Зюйдтироль», «Реджина» и «Венеция» разыграют третью путёвку в высший дивизион в формате плей-офф. Команда Паоло Ваноли удивила многих: за девять туров до конца сезона шла в зоне стыковых матчей за право остаться в Серии В, но совершила скачок на восемь мест и финишировала в верхней части таблицы. Рассказываем, как экс-тренер «Спартака» сотворил сенсацию и как дела у Дениса Черышева.
Как сложился сезон для «Венеции». Что нужно для выхода в Серию А
«Венеция» стартовала ужасно: после 12 туров клуб занимал предпоследнее место в таблице с девятью очками и двумя победами. 7 ноября 2022 года команду возглавил экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли. С ним пришли результаты. В пяти первых матчах итальянец одержал три победы и один раз сыграл вничью. Если до прихода 50-летнего специалиста «Венеция» проиграла 7 матчей из 12, то с ним — всего 8 из 26. Клуб выиграл четыре из шести последних встреч сезона и забил три гола «Палермо», четыре – «Тернане», пять – «Модене» и три — «Перудже».
Паоло Ваноли в «Венеции». Справа — Фабио Каннаваро
Фото: NurPhoto via Getty Images
Матч с «Моденой» закончился со счётом 5:0. Покер в составе «Венеции» оформил нападающий Йоэль Похьянпало, который оригинально отпраздновал свой четвёртый мяч. Форвард подошёл к трибуне болельщиков, хлебнул пива и сфотографировался с фанатами.
«Венеция» завершила сезон на восьмом месте, набрав 49 очков в 38 матчах. Регламент плей-офф в Серии В следующий: команды, занявшие третье и четвёртое места, ждут в полуфиналах два сильнейших коллектива с пятой по восьмую строчки. Таким образом, 27 мая «Венеция» сыграет в гостях с «Кальяри», а в случае успеха — в полуфинале сетки с «Пармой». Если команда Ваноли дойдёт до финала, то встретится там с «Бари», «Реджиной» или «Зюйдтиролем».
«В этом сезоне мы совершили подвиг, поднявшись со дна турнирной таблицы. Теперь нам нечего терять, есть всё, что мы можем получить. Мы должны держать свои мысли свободными и отдать всё, что можем, для себя и для болельщиков, которые поддерживали нас в самые трудные моменты. Сейчас ребятам нужно немного насладиться вечеринкой, восстановив силы после сезона, в котором мы выкладывались по максимуму, даже с психологической точки зрения. Мы играем с «Кальяри» и понимаем, что нам обязательно нужно побеждать. Чтобы добиться отличных результатов, мы должны пройти через работу и жертвовать собой в течение недели, чтобы наладить игру. Команда верит в свои силы».
А что с Денисом Черышевым?
У российского полузащитника не очень с игровым временем. Денис Черышев принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Полузащитник всего пять раз выходил в старте и проводил на поле в среднем 35 минут. Россиянин выдал отличный матч в 7-м туре: оформил дубль и сделал ассист в игре с «Кальяри» (4:1). Отличился Черышев и в конце сезона: на его счету победный ассист с «Асколи» (1:0) и гол в ворота «Тернаны».
Денис Черышев в «Венеции»
Фото: NurPhoto via Getty Images
Как и в предыдущих клубах, Дениса не оставляют надолго в покое травмы: он пропустил два месяца и семь матчей «Венеции» из-за повреждения бицепса бедра. Без него клуб набрал всего 8 очков из 21 возможного. Если «Венеция» вернётся в Серию А, Черышев, скорее всего, останется в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
- 23 мая 2023
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