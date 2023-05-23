Экс-тренер «Спартака» и Черышев сотворили сенсацию. Дойдёт ли «Венеция» до Серии А?

19 мая в Серии B завершился регулярный сезон-2022/2023. «Фрозиноне» и «Дженоа» вышли в Серию А, а «Бари», «Парма», «Кальяри», «Зюйдтироль», «Реджина» и «Венеция» разыграют третью путёвку в высший дивизион в формате плей-офф. Команда Паоло Ваноли удивила многих: за девять туров до конца сезона шла в зоне стыковых матчей за право остаться в Серии В, но совершила скачок на восемь мест и финишировала в верхней части таблицы. Рассказываем, как экс-тренер «Спартака» сотворил сенсацию и как дела у Дениса Черышева.

Как сложился сезон для «Венеции». Что нужно для выхода в Серию А

«Венеция» стартовала ужасно: после 12 туров клуб занимал предпоследнее место в таблице с девятью очками и двумя победами. 7 ноября 2022 года команду возглавил экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли. С ним пришли результаты. В пяти первых матчах итальянец одержал три победы и один раз сыграл вничью. Если до прихода 50-летнего специалиста «Венеция» проиграла 7 матчей из 12, то с ним — всего 8 из 26. Клуб выиграл четыре из шести последних встреч сезона и забил три гола «Палермо», четыре – «Тернане», пять – «Модене» и три — «Перудже».

Паоло Ваноли в «Венеции». Справа — Фабио Каннаваро Фото: NurPhoto via Getty Images

Матч с «Моденой» закончился со счётом 5:0. Покер в составе «Венеции» оформил нападающий Йоэль Похьянпало, который оригинально отпраздновал свой четвёртый мяч. Форвард подошёл к трибуне болельщиков, хлебнул пива и сфотографировался с фанатами.

«Венеция» завершила сезон на восьмом месте, набрав 49 очков в 38 матчах. Регламент плей-офф в Серии В следующий: команды, занявшие третье и четвёртое места, ждут в полуфиналах два сильнейших коллектива с пятой по восьмую строчки. Таким образом, 27 мая «Венеция» сыграет в гостях с «Кальяри», а в случае успеха — в полуфинале сетки с «Пармой». Если команда Ваноли дойдёт до финала, то встретится там с «Бари», «Реджиной» или «Зюйдтиролем».

Паоло Ваноли главный тренер «Венеции» «В этом сезоне мы совершили подвиг, поднявшись со дна турнирной таблицы. Теперь нам нечего терять, есть всё, что мы можем получить. Мы должны держать свои мысли свободными и отдать всё, что можем, для себя и для болельщиков, которые поддерживали нас в самые трудные моменты. Сейчас ребятам нужно немного насладиться вечеринкой, восстановив силы после сезона, в котором мы выкладывались по максимуму, даже с психологической точки зрения. Мы играем с «Кальяри» и понимаем, что нам обязательно нужно побеждать. Чтобы добиться отличных результатов, мы должны пройти через работу и жертвовать собой в течение недели, чтобы наладить игру. Команда верит в свои силы».

А что с Денисом Черышевым?

У российского полузащитника не очень с игровым временем. Денис Черышев принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Полузащитник всего пять раз выходил в старте и проводил на поле в среднем 35 минут. Россиянин выдал отличный матч в 7-м туре: оформил дубль и сделал ассист в игре с «Кальяри» (4:1). Отличился Черышев и в конце сезона: на его счету победный ассист с «Асколи» (1:0) и гол в ворота «Тернаны».

Денис Черышев в «Венеции» Фото: NurPhoto via Getty Images

Как и в предыдущих клубах, Дениса не оставляют надолго в покое травмы: он пропустил два месяца и семь матчей «Венеции» из-за повреждения бицепса бедра. Без него клуб набрал всего 8 очков из 21 возможного. Если «Венеция» вернётся в Серию А, Черышев, скорее всего, останется в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.