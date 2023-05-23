Идеальный гол для Галицкого и любимый клиент Захаряна. Молодые зажгли в 28-м туре РПЛ

В уходящем сезоне с интригой на обоих концах таблицы РПЛ не сложилось: и с чемпионом, и с вылетающими всё было ясно задолго до финиша. По-настоящему ожесточённая борьба развернулась лишь за второе-третье места да за 12-ю строчку. Плюс от предсказуемости турнирного сюжета видится только один: заранее решив (или, наоборот, завалив) генеральную задачу на чемпионат, тренеры щедрее делятся игровыми минутами с дублёрами.

Когда бы ещё мы увидели в «Зените» 18-летнего воспитанника клубной академии? Да и в других клубах, прежде не замеченных в повышенном внимании к собственным воспитанникам, появляются новые лица. Результат — два полноценных дебюта в Премьер-Лиге и обновление рейтинга самых «молодых» голов сезона. Вначале — по традиции — об особо отличившихся.

Вадим Раков, «Локомотив», 18 лет

В августе прошлого года воспитанник «Локо» отобрал статус самого юного участника чемпионата России у Сергея Пиняева. Раков стартовал в РПЛ в 17 лет 7 месяцев и 4 дня. Спустя девять месяцев Вадим набрал первое результативное очко во взрослом футболе, причём сделал это в самый нужный момент. Его голевой пас на Антона Миранчука помог москвичам дожать упёртый евсеевский «Факел».

Александр Кокшаров, «Краснодар», 18 лет

Сразу 11 человек молодёжного возраста приняли участие в южном дерби на красавце-стадионе «Краснодара». Из них удачнее всех зашёл в основу Кокшаров. Юноше пришлось в экстренном порядке, ещё в первом тайме, отправляться на замену вместо главного клубного забивалы Кордобы. Ничего, вышел и картины не испортил. Наоборот, своим голом её дополнительно украсил. В Кубке Александр уже забивал, а в РПЛ сделал это впервые. В топе самых молодых авторов голов в этом чемпионате Кокшаров уступает только Пиняеву. Обратите внимание: ассистировал ему ещё один «продукт» клубной академии — Волков. Сергей Галицкий — на 100% обратил внимание и оценил. Красиво сработано!

Ярослав Гладышев, «Динамо», 20 лет

Гладышев постепенно приучил нас к эффективным выходам на замену: больше него результативных очков после подъёма с лавки набрал только Иван Сергеев. А в последнем дерби сезона в «Лужниках» Ярослав показал, что и в стартовом составе уже чувствует себя вполне уверенно. Классно забитый гол в ворота «Торпедо» — тому подтверждение.

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Славиша Йоканович считал Тюкавина и Смолова несовместимыми в одной тактической схеме и, возможно, в том числе из-за этой своей догматичности и провалился в России. Динамовский и. о. Павел Алпатов нашёл место в основе обоим. Результат — крупная победа. Символично, что все три мяча за команду самого молодого на данный момент тренера РПЛ провели воспитанники клуба в возрасте от 19 лет до 21 года. Победный — у Тюкавина. На его оформление Константину потребовалось полторы минуты.

Виктор Александров, «Пари НН», 21 год

Нижегородец Александров воспитывался в системе «Рубина», но вершины казанской вертикали не достиг и теперь по-взрослому приносит пользу родному городу. В активе Виктора уже два забитых мяча в РПЛ, и оба — победные. Неплохо для молодого центрального защитника, правда? В первом круге Александров оставил без очков ЦСКА, а в этот понедельник потряс «Сочи» классным дальним ударом. Вдогонку серебряный призёр прошлого сезона получил ещё три штуки и помог «умереть» «Химкам».

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

26 матчей до прошлой субботы наиграл за «Зенит» Мантуан, и ни одного — целиком, с первой до последней минуты! В Оренбурге Сергей Семак дал Густаво прочувствовать, каково это. Результатом эксперимента должны были остаться довольны оба. Бразилец стал главным героем матча на оренбургской синтетике: в первом тайме открыл счёт, а на пятой компенсированной минуте, за 20 секунд до финального свистка, выдал результативную диагональ на своего частого соседа по лавке — Сергеева.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

«Торпедо» всего на год заехало в РПЛ, но успело стать любимым клиентом Захаряна. В обоих матчах с автозаводцами Арсен набирал 1+1 по системе «гол+пас». То ли отставка Йокановича на молодого динамовца благотворно повлияла, то ли выход на главную арену страны так воодушевил, но Захарян провёл, возможно, лучший матч весны. Даже со скидкой на уровень противника.

Загибаем пальцы: четыре обостряющие передачи (больше всех в матче), включая результативный пас Гладышеву; четыре удара по воротам, гол, штанга, две обводки, один отбор — вот сколько полезных дел Арсен в дерби совершил. В пассиве лишь предупреждение, но позитив явно перевешивает негатив.

Что ещё интересного случилось в туре

Из 28 участников главного дерби страны лишь один оказался моложе 22 лет — спартаковец Литвинов.

В первой команде «Зенита» дебютировал 18-летний нападающий Алексей Барановский. В М-лиге в этом сезоне юноша настрелял 11 голов в 18 матчах, в ЮФЛ — 10 в 10. За 12 минут плюс компенсированное время в Оренбурге новичок совершил одну обводку и отдал два паса под удар.

Свой дебютант и у давнего товарища Семака — Виктора Гончаренко. 19-летний грузинский хавбек Лука Цулукидзе вышел на четверть часа в Самаре. Понятно, спасителем «Урала» не стал — гости к тому времени безнадёжно «горели» (0:3).

21-летний вратарь Станислав Агкацев всего второй раз в чемпионате получил игровое время в «Краснодаре». Первая попытка оказалась не очень — 2:3 от «Локомотива». Вторая — куда приятнее — сухой разгром «Ростова» (3:0).

Правый защитник «Краснодара» Сергей Волков набрал шестое результативное очко в основе: 1+4 у него в РПЛ и одна голевая в Кубке.

«Ростов» с молодёжной линией обороны (старшему в четвёрке, Сильянову, всего 22 года) получил тройку безответных мячей на Кубани.

Сразу три голевых паса сделали «джокеры» Сергея Юрана, причём двое из них — Михайлов и Яковлев — проходят по возрасту в наш рейтинг.

Молодые (до 21 года) игроки в 28-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Захарян Динамо 19 61 1 1 4 1 жк 8,99 Мантуан Зенит 21 90 1 1 2 3 8,46 Александров Пари НН 21 90 1 2 1 8,13 Гладышев Динамо 20 80 1 1 2 7,92 Тюкавин Динамо 20 60 1 4 1 7,78 Карпукас Локомотив 20 90 1 4 7,69 Щетинин Ростов 21 75 3 6 7,48 Олусегун Краснодар 21 90 2 2 7,47 Кутицкий Динамо 21 90 1 7,42 Кокшаров Краснодар 18 61 1 2 1 7,3 Бабкин Крылья Советов 20 66 7,2 Волков Краснодар 20 89 1 1 7,13 Михайлов Пари НН 20 45 1 7,02 Агкацев Краснодар 21 90 6,8 Раков Локомотив 18 32 1 1 1 6,79 Погостнов Локомотив 19 90 жк 6,74 Эркинов Торпедо 21 15 2 6,6 Севикян Пари НН 21 59 1 2 жк 6,59 Яковлев Пари НН 21 16 1 1 6,49 Барановский Зенит 18 12 6,4 Митай Локомотив 19 32 6,38 Литвинов Спартак 90 1 6,38 Батырев Сочи 21 31 6,38 Сунгатулин Урал 21 29 6,36 Гбамбле Ахмат 20 9 6,28 Комаров Ростов 20 27 1 6,24 Якуев Ахмат 18 11 2 6,17 Кравцов Сочи 20 59 1 6,14 Мелёхин Ростов 19 45 1 жк 6,13 Шитов Крылья Советов 20 24 6,12 Железнов Урал 20 10 1 6,12 Оганесян Оренбург 21 16 2 1 6,09 Мелентиевич Химки 19 45 жк 6,09 Гагнидзе Динамо 20 15 6,07 Цулукидзе Урал 19 13 6 Лангович Ростов 19 90 4 5,98 Турищев Торпедо 21 75 5,98 Данилин Торпедо 21 5 1 5,98 Пиняев Локомотив 18 2 5,97 Шипунов Сочи 19 31 5,97 Тошевски Ростов 21 27 5,86 Орехов Торпедо 20 90 1 1 5,83 Прохин Ростов 21 90 2 5,8

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.