Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лучшие молодые игроки 28-го тура РПЛ: Захарян и Мантуан набрали по два очка, в «Зените» дебютировал юный воспитанник

Идеальный гол для Галицкого и любимый клиент Захаряна. Молодые зажгли в 28-м туре РПЛ
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 28-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Даже в «Зените» появился юный воспитанник.

В уходящем сезоне с интригой на обоих концах таблицы РПЛ не сложилось: и с чемпионом, и с вылетающими всё было ясно задолго до финиша. По-настоящему ожесточённая борьба развернулась лишь за второе-третье места да за 12-ю строчку. Плюс от предсказуемости турнирного сюжета видится только один: заранее решив (или, наоборот, завалив) генеральную задачу на чемпионат, тренеры щедрее делятся игровыми минутами с дублёрами.

Когда бы ещё мы увидели в «Зените» 18-летнего воспитанника клубной академии? Да и в других клубах, прежде не замеченных в повышенном внимании к собственным воспитанникам, появляются новые лица. Результат — два полноценных дебюта в Премьер-Лиге и обновление рейтинга самых «молодых» голов сезона. Вначале — по традиции — об особо отличившихся.

Вадим Раков, «Локомотив», 18 лет

В августе прошлого года воспитанник «Локо» отобрал статус самого юного участника чемпионата России у Сергея Пиняева. Раков стартовал в РПЛ в 17 лет 7 месяцев и 4 дня. Спустя девять месяцев Вадим набрал первое результативное очко во взрослом футболе, причём сделал это в самый нужный момент. Его голевой пас на Антона Миранчука помог москвичам дожать упёртый евсеевский «Факел».

Александр Кокшаров, «Краснодар», 18 лет

Сразу 11 человек молодёжного возраста приняли участие в южном дерби на красавце-стадионе «Краснодара». Из них удачнее всех зашёл в основу Кокшаров. Юноше пришлось в экстренном порядке, ещё в первом тайме, отправляться на замену вместо главного клубного забивалы Кордобы. Ничего, вышел и картины не испортил. Наоборот, своим голом её дополнительно украсил. В Кубке Александр уже забивал, а в РПЛ сделал это впервые. В топе самых молодых авторов голов в этом чемпионате Кокшаров уступает только Пиняеву. Обратите внимание: ассистировал ему ещё один «продукт» клубной академии — Волков. Сергей Галицкий — на 100% обратил внимание и оценил. Красиво сработано!

Ярослав Гладышев, «Динамо», 20 лет

Гладышев постепенно приучил нас к эффективным выходам на замену: больше него результативных очков после подъёма с лавки набрал только Иван Сергеев. А в последнем дерби сезона в «Лужниках» Ярослав показал, что и в стартовом составе уже чувствует себя вполне уверенно. Классно забитый гол в ворота «Торпедо» — тому подтверждение.

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Славиша Йоканович считал Тюкавина и Смолова несовместимыми в одной тактической схеме и, возможно, в том числе из-за этой своей догматичности и провалился в России. Динамовский и. о. Павел Алпатов нашёл место в основе обоим. Результат — крупная победа. Символично, что все три мяча за команду самого молодого на данный момент тренера РПЛ провели воспитанники клуба в возрасте от 19 лет до 21 года. Победный — у Тюкавина. На его оформление Константину потребовалось полторы минуты.

Виктор Александров, «Пари НН», 21 год

Нижегородец Александров воспитывался в системе «Рубина», но вершины казанской вертикали не достиг и теперь по-взрослому приносит пользу родному городу. В активе Виктора уже два забитых мяча в РПЛ, и оба — победные. Неплохо для молодого центрального защитника, правда? В первом круге Александров оставил без очков ЦСКА, а в этот понедельник потряс «Сочи» классным дальним ударом. Вдогонку серебряный призёр прошлого сезона получил ещё три штуки и помог «умереть» «Химкам».

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

26 матчей до прошлой субботы наиграл за «Зенит» Мантуан, и ни одного — целиком, с первой до последней минуты! В Оренбурге Сергей Семак дал Густаво прочувствовать, каково это. Результатом эксперимента должны были остаться довольны оба. Бразилец стал главным героем матча на оренбургской синтетике: в первом тайме открыл счёт, а на пятой компенсированной минуте, за 20 секунд до финального свистка, выдал результативную диагональ на своего частого соседа по лавке — Сергеева.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

«Торпедо» всего на год заехало в РПЛ, но успело стать любимым клиентом Захаряна. В обоих матчах с автозаводцами Арсен набирал 1+1 по системе «гол+пас». То ли отставка Йокановича на молодого динамовца благотворно повлияла, то ли выход на главную арену страны так воодушевил, но Захарян провёл, возможно, лучший матч весны. Даже со скидкой на уровень противника.

Откровенный разговор с Игорем Корнеевым
«Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо»
Эксклюзив
«Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо»

Загибаем пальцы: четыре обостряющие передачи (больше всех в матче), включая результативный пас Гладышеву; четыре удара по воротам, гол, штанга, две обводки, один отбор — вот сколько полезных дел Арсен в дерби совершил. В пассиве лишь предупреждение, но позитив явно перевешивает негатив.

Что ещё интересного случилось в туре

  • Из 28 участников главного дерби страны лишь один оказался моложе 22 лет — спартаковец Литвинов.
  • В первой команде «Зенита» дебютировал 18-летний нападающий Алексей Барановский. В М-лиге в этом сезоне юноша настрелял 11 голов в 18 матчах, в ЮФЛ — 10 в 10. За 12 минут плюс компенсированное время в Оренбурге новичок совершил одну обводку и отдал два паса под удар.
  • Свой дебютант и у давнего товарища Семака — Виктора Гончаренко. 19-летний грузинский хавбек Лука Цулукидзе вышел на четверть часа в Самаре. Понятно, спасителем «Урала» не стал — гости к тому времени безнадёжно «горели» (0:3).
  • 21-летний вратарь Станислав Агкацев всего второй раз в чемпионате получил игровое время в «Краснодаре». Первая попытка оказалась не очень — 2:3 от «Локомотива». Вторая — куда приятнее — сухой разгром «Ростова» (3:0).
  • Правый защитник «Краснодара» Сергей Волков набрал шестое результативное очко в основе: 1+4 у него в РПЛ и одна голевая в Кубке.
  • «Ростов» с молодёжной линией обороны (старшему в четвёрке, Сильянову, всего 22 года) получил тройку безответных мячей на Кубани.
  • Сразу три голевых паса сделали «джокеры» Сергея Юрана, причём двое из них — Михайлов и Яковлев — проходят по возрасту в наш рейтинг.
А кто из молодых был лучшим в прошлом году?
17 лучших молодых футболистов России 2022 года. Из «Зенита» — никого
Рейтинг
17 лучших молодых футболистов России 2022 года. Из «Зенита» — никого

Молодые (до 21 года) игроки в 28-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
ЗахарянДинамо19611141жк8,99
МантуанЗенит219011238,46
АлександровПари НН21901218,13
ГладышевДинамо20801127,92
ТюкавинДинамо20601417,78
КарпукасЛокомотив2090147,69
ЩетининРостов2175367,48
ОлусегунКраснодар2190227,47
КутицкийДинамо219017,42
КокшаровКраснодар18611217,3
БабкинКрылья Советов20667,2
ВолковКраснодар2089117,13
МихайловПари НН204517,02
АгкацевКраснодар21906,8
РаковЛокомотив18321116,79
ПогостновЛокомотив1990жк6,74
ЭркиновТорпедо211526,6
СевикянПари НН215912жк6,59
ЯковлевПари НН2116116,49
БарановскийЗенит18126,4
МитайЛокомотив19326,38
ЛитвиновСпартак9016,38
БатыревСочи21316,38
СунгатулинУрал21296,36
ГбамблеАхмат2096,28
КомаровРостов202716,24
ЯкуевАхмат181126,17
КравцовСочи205916,14
МелёхинРостов19451жк6,13
ШитовКрылья Советов20246,12
ЖелезновУрал201016,12
ОганесянОренбург2116216,09
МелентиевичХимки1945жк6,09
ГагнидзеДинамо20156,07
ЦулукидзеУрал19136
ЛанговичРостов199045,98
ТурищевТорпедо21755,98
ДанилинТорпедо21515,98
ПиняевЛокомотив1825,97
ШипуновСочи19315,97
ТошевскиРостов21275,86
ОреховТорпедо2090115,83
ПрохинРостов219025,8

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023