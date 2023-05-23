Кто из легионеров может подставить клубы РПЛ. Новые правила ФИФА — горе Карпина и «Динамо»

У «Спартака» тоже останется одна проблема из-за приостановленного игроком контракта. А у «Зенита» — всё хорошо.

ФИФА сообщила о продлении правила, согласно которому иностранные футболисты могут приостанавливать контракты с российскими клубами. Однако это касается только тех, кто уехал из нашей страны. Зато игроки, оставшиеся в РПЛ, вернувшиеся или перешедшие с марта 2022-го, уже не имеют возможности приостановить заключённый договор. Кого теперь рискуют потерять участники чемпионата России и кого точно сохранят, если сами не захотят продать (отдать в аренду)? Разбираем ситуацию в каждой из 16 команд.

Добавим, что в наш обзор мы включили не вылетевших из РПЛ «Химки» и «Торпедо», а уже завоевавших прямые путёвки в элиту «Рубин» и «Балтику». Всё же эта история интересна в контексте летнего трансферного окна 2023-го, когда подмосковный и столичный клубы уступят свои места казанскому и калининградскому.

«Зенит»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: нет игроков.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Родригао, Матео Кассьерра, Роберт Ренан, Ду Кейрос.

У «Зенита» самые дорогие легионеры: Transfermarkt оценивает Малкома, Вендела, Барриоса, Клаудиньо и Дугласа Сантоса в общей сумме в € 103 млн. Так что для чемпионов России это особенно важная новость – защита инвестиций. Из клуба сбежал только Юри Алберто, но вопрос с его трансфером более-менее успешно решили. «Зенит» может потерять лишь Густаво Мантуана, который пока не принадлежит петербуржцам, а был арендован.

ЦСКА

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Кристиян Бистрович, Арнор Сигурдссон, Чидера Эджуке, Илья Шкурин, Лассана Н’Диайе, Бруно Фукс, Адольфо Гайч.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Бактиёр Зайнутдинов, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Виллиан Роша, Мойзес, Милан Гаич, Виктор Мендес, Саша Зделар.

У ЦСКА есть несколько игроков, которые теоретически могут отказаться от возвращения в Москву – Бистрович, Сигурдссон, Эджуке, Шкурин и Н’Диайе. Впрочем, вряд ли кто-то из них стал бы сегодня ценной фигурой для основы. Фукс и Гайч, по поступавшей информации, продлили контракты с клубом перед своими арендами, а значит, уже не смогут приостановить их.

«Спартак»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Максимилиано Кофрие, Алекс Крал.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Квинси Промес, Шамар Николсон.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Мацей Рыбус, Кейта Бальде, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Гильермо Абаскаль (тренер).

«Спартак» должен договориться с Кралом, чей контракт действует до лета 2024-го. Чешский полузащитник имеет право ещё на год приостановить соглашение с клубом, а потом получить статус свободного агента. Кофрие не рвался из Москвы, но и он, очевидно, может отказаться, если Абаскаль захочет его вернуть. Остальные, включая самого тренера, просто так не покинут «Спартак».

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Деннис Хаджикадунич, Армин Гигович, Кэнто Хасимото, Понтус Альмквист, Али Соу, Магнус Кнудсен.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Александр Селява, Давид Тошевски.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: нет игроков.

Ростовчане из-за приостановленных контрактов потеряли большую группу легионеров, прежде всего скандинавских. Видимо, по этой причине с лета 2022-го клуб не подписывает иностранцев. У всех уехавших – долгие соглашения. До 2024-го только у Хасимото, а также у возвращающегося из аренды Матиаса Норманна. Норвежец, перейдя в «Динамо», лишил себя возможности «заморозить» договор с «Ростовом».

«Ахмат»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Габриэль Янку.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Бернард Бериша, Мохамед Конате.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Милош Шатара, Заим Диванович, Нене Гбамбле, Илья Черняк.

У «Ахмата» нет проблем с легионерами. Едва ли кто-то из оставшихся в команде иностранцев захотел бы приостанавливать контракт. Тем более – новички. Румын Янку катается по арендам с февраля 2022-го, но его отъезд точно не назовёшь серьёзной потерей для команды из Грозного. Договор с этим игроком действует до лета 2024-го.

«Краснодар»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Гжегож Крыховяк.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Кайо, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Дэвид Ндука, Олакунле Олусегун, Джонатан Окоронкво, Джон Кордоба.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Михайло Баньяц, Кевин Ленини, Жоау Батчи, Кади Боржес, Мозес Кобнан, Владимир Ивич (тренер).

«Краснодар» серьёзно пострадал в прошлом году, когда команду внезапно покинули почти все легионеры. Один из них – центральный защитник Алонсо – вернулся, так что уже не сможет приостановить контракт. Остаются нерешённые вопросы с Крыховяком. У поляка договор до лета 2024-го, но понятно, что ждать в России его не стоит. Хорошо бы продать, если получится, а то уйдёт свободным агентом.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Никола Моро, Себастьян Шиманьски.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Диего Лаксальт, Лука Гагнидзе.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Роберто Фернандес, Николас Маричал, Эли Даса, Матиас Норманн, Муми Нгамалё, Милан Майсторович.

В «Динамо» узнали, что летом 2023-го клуб может бесплатно отдать на год четырёх легионеров – ключевых игроков прошлого сезона. Впрочем, только у Ордеца контракт до лета 2024-го. По Моро и Шиманьскому нужно договариваться, соответственно, «Болонье» и «Фейеноорду», если итальянцы с голландцами хотят забрать себе права на хавбеков. Бальбуэна, по слухам, покидает «Коринтианс». Его будущее – в тумане.

«Оренбург»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Александр Павловец.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Ренато Гойкович, Михаил Сиваков, Кирилл Печенин, Маттео Стаматов, Юрий Ковалёв.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Иван Башич, Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Брайан Мансилья, Химми Марин, Диего Акоста, Матиас Перес, Марцел Личка (тренер).

«Оренбург» собрал аргентинцев в последний год, так что не рискует потерять никого из своих самых ценных легионеров. В аренде только белорусский защитник Павловец, да и тот, судя по всему, уехал в Грецию за практикой. Главный творец успеха тренер Личка тоже не может разорвать контракт без последствий. Но чеху это и не надо – его всё устраивает в России.

«Локомотив»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Тин Едвай, Гирано Керк.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Франсуа Камано, Вильсон Изидор.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Лукас Фассон, Марио Митай, Педриньо, Марко Раконьяц, Херман Конти.

Из «Локомотива» в зимнее трансферное окно уехали Едвай и Керк, так что эти двое могли бы приостановить контракты. Кстати, их соглашения действуют до 2025 года. А вот Педриньо и Раконьяц переезжали в Россию летом 2022-го – значит, им так просто из московского клуба не уйти. По информации «Чемпионата», Изидор планировал воспользоваться правилом ФИФА, но с сегодняшнего дня это невозможно.

Вильсон Изидор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: нет игроков.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Викторьен Ангбан, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Мусса Сиссако, Мигел Силвейра, Лука Джорджевич.

У «Сочи» нет легионеров, с которыми нужно разбираться из-за приостановленных контрактов. Да и чьей потери бояться клубу? Нобоа с Джорджевичем с удовольствием живут и играют в России, а из остальных разве что возможный «побег» Дркушича стал бы неприятностью. Словенец превратился в одного из лидеров обороны южан. У Жоаозиньо вообще паспорт РФ.

«Урал»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: нет игроков.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Лука Цулукидзе, Эрик Бикфалви.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Силвие Бегич, Егор Филипенко, Ибраима Сиссе, Лазар Ранджелович, Рай Влут.

У уральцев все на месте, никого не пришлось отдавать в вынужденную аренду. Наоборот, к клубу присоединился защитник Бегич, который мог после ухода из «Рубина» не возвращаться в Россию. Однако хорват захотел вернуться. В марте 2022-го уезжал грузинский хавбек Цулукидзе, тем не менее уже через три месяца он снова присоединился к команде.

«Крылья Советов»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: нет игроков.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Дмитрий Иванисеня.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Матео Барач, Амар Рахманович, Александар Чиркович, Бенхамин Гарре.

В «Крыльях Советов» тоже нет иностранцев с приостановленными контрактами. Хорватский защитник Барач выступает на правах аренды за бельгийский «Остенде», но он перешёл в самарский клуб летом 2022-го и, следовательно, не должен попадать под правило ФИФА. Через месяц вернётся в «Крылья Советов», чтобы бороться за место в составе.

Матео Барач Фото: Из личного архива футболиста

«Факел»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: нет игроков.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: нет игроков.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: нет игроков.

У «Факела» во всех пунктах – прочерк. Клуб из Воронежа фактически игнорировал зарубежный трансферный рынок. Правда, в зимнее окно 2023-го подписал франко-алжирцев Реду Рабеи и Мохамеда Браими. Но эти двое не принадлежат «Факелу» – арендованы у болгарского «Ботева». Опции выкупа, похоже, нет, так что придётся договариваться по каждому отдельно.

«Пари НН»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: Ларс Ларсен, Милсон.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Лукас Масоэро, Ибрахимхалил Юлдошев.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Момо Янсане, Франк Баньяк, Русланбек Жиянов.

Норвежец Ларсен уехал из Нижнего Новгорода в марте 2022-го, а анголец Милсон – в январе 2023-го. Оба появились в клубе ещё до первого разрешения ФИФА приостанавливать контракты, так что, видимо, имеют право задержаться в Европе без согласия со стороны «Пари НН». У Ларсена договор с нижегородцами ещё на два сезона, а вот у Милсона — лишь на один. Он мог бы уйти через год свободным агентом.

«Рубин»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: нет игроков.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Дарко Йевтич, Виталий Лисакович.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Али Аднан, Джоэль Фамейе, Димитар Митков, Рустам Ашурматов, Умарали Рахмоналиев.

«Рубин» сильнее всех пострадал от решения ФИФА по легионерам весной 2022-го. Иностранцев как ветром сдуло из Казани, и в результате команда вылетела из РПЛ. Остался один лишь Йевтич, чей контракт действует до лета 2024-го. Но хавбек пропустил весь этот сезон из-за серьёзной травмы колена. Тем не менее казанцы и в Первой лиге не отказались от подписания легионеров.

«Балтика»

Кто приостановил контракт или ушёл в аренду: нет игроков.

Кто остался или вернулся после марта 2022-го: Иван Остойич, Младен Кашчелан.

Кто пришёл в команду, начиная с лета 2022-го: Никола Радманович, Гедеон Гузина.

Сербский центральный защитник Остойич и черногорский полузащитник Кашчелан находились в «Балтике» ещё до февраля 2022-го. После этого к калининградскому клубу присоединились сербский центрбек Радманович и боснийский нападающий Гузина. Вот и все легионеры дебютанта элиты. В арендах никого нет. Но в «Балтике» наверняка появятся и другие иностранцы – нужно усиливаться под РПЛ.