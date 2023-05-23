Судьи помогают «Спартаку» чаще других клубов РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров

В 28-м туре от решений судей пострадал только ЦСКА.

Позади ещё один тур РПЛ. Главное событие — столичное дерби, которое получилось скандальным в том числе по причине работы арбитра. «Чемпионат» обновил таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 28-м туре

В прошедшем туре ошибки были только в одном матче, но зато в центральном.

Сергей Карасёв ошибочно удалил защитника ЦСКА Виллиана Рошу;

арбитр неверно назначил пенальти в пользу «Спартака» после падения Виктора Мозеса.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Мозес обманул Карасёва. Он упал не от контакта, а просто решил напрыгнуть на второго игрока ЦСКА. Тот отошёл, а Мозес сделал такой кульбит, как будто ему ноги оторвали. К сожалению, Карасёв не разобрался в этом эпизоде — да он и не мог уже, потому что не понимал, что происходит».

Почитать подробный разбор работы арбитров в прошедшем туре от Игоря Федотова можно ниже.

Таблица ошибок судей после 28-го тура РПЛ