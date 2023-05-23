Судьи помогают «Спартаку» чаще других клубов РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров

Позади ещё один тур РПЛ. Главное событие — столичное дерби, которое получилось скандальным в том числе по причине работы арбитра. «Чемпионат» обновил таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Карасёв
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура;
- таблица после 22-го тура;
- таблица после 23-го тура;
- таблица после 24-го тура;
- таблица после 25-го тура;
Ошибки судей в 28-м туре
В прошедшем туре ошибки были только в одном матче, но зато в центральном.
- Сергей Карасёв ошибочно удалил защитника ЦСКА Виллиана Рошу;
- арбитр неверно назначил пенальти в пользу «Спартака» после падения Виктора Мозеса.
«Мозес обманул Карасёва. Он упал не от контакта, а просто решил напрыгнуть на второго игрока ЦСКА. Тот отошёл, а Мозес сделал такой кульбит, как будто ему ноги оторвали. К сожалению, Карасёв не разобрался в этом эпизоде — да он и не мог уже, потому что не понимал, что происходит».
Почитать подробный разбор работы арбитров в прошедшем туре от Игоря Федотова можно ниже.
Таблица ошибок судей после 28-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Урал»
|11
|5
|-6
|«Локомотив»
|10
|5
|-5
|«Крылья Советов»
|8
|4
|-4
|«Торпедо»
|4
|1
|-3
|«Динамо»
|6
|4
|-2
|«Ростов»
|7
|6
|-1
|«Краснодар»
|7
|7
|0
|«Сочи»
|4
|4
|0
|ЦСКА
|4
|4
|0
|«Химки»
|6
|7
|+1
|«Ахмат»
|5
|7
|+2
|«Оренбург»
|6
|8
|+2
|«Факел»
|5
|8
|+3
|«Зенит»
|2
|5
|+3
|«Пари НН»
|6
|11
|+5
|«Спартак»
|6
|12
|+6
- 23 мая 2023
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