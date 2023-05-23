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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

Судьи помогают «Спартаку» чаще других клубов РПЛ. Обновлённая таблица ошибок арбитров
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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В 28-м туре от решений судей пострадал только ЦСКА.

Позади ещё один тур РПЛ. Главное событие — столичное дерби, которое получилось скандальным в том числе по причине работы арбитра. «Чемпионат» обновил таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Карасёв

Сергей Карасёв

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 28-м туре

В прошедшем туре ошибки были только в одном матче, но зато в центральном.

  • Сергей Карасёв ошибочно удалил защитника ЦСКА Виллиана Рошу;
  • арбитр неверно назначил пенальти в пользу «Спартака» после падения Виктора Мозеса.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Мозес обманул Карасёва. Он упал не от контакта, а просто решил напрыгнуть на второго игрока ЦСКА. Тот отошёл, а Мозес сделал такой кульбит, как будто ему ноги оторвали. К сожалению, Карасёв не разобрался в этом эпизоде — да он и не мог уже, потому что не понимал, что происходит».

Почитать подробный разбор работы арбитров в прошедшем туре от Игоря Федотова можно ниже.

Как судьи работали в 28-м туре РПЛ:
«Репутацию Карасёва убили за одну игру. Это подстава». Разбор судейства в 28-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Репутацию Карасёва убили за одну игру. Это подстава». Разбор судейства в 28-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 28-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Урал»115-6
«Локомотив»105-5
«Крылья Советов»84-4
«Торпедо»41-3
«Динамо»64-2
«Ростов»76-1
«Краснодар»770
«Сочи»440
ЦСКА440
«Химки»67+1
«Ахмат»57+2
«Оренбург»68+2
«Факел»58+3
«Зенит»25+3
«Пари НН»611+5
«Спартак»612+6
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