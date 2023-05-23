На сколько дисквалифицируют Соболева и Рошу? Биф «Спартака» и ЦСКА перед КДК! LIVE

Привет, друзья! Инцидент в столичном дерби — самый обсуждаемый момент последних дней в РПЛ. Во втором тайме нападающий «Спартака» Александр Соболев показал неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Сам бразилец обратился к боковому судье и повторил поступок форварда. Тем самым Роша пытался объяснить арбитру, что именно ему показал Соболев. По итогам инцидента главный судья Сергей Карасёв удалил и спартаковца, и армейца.

24 мая состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На него уже пригласили участников скандального эпизода. Главный вопрос: какую дисквалификацию получит Соболев? И отменят ли красную карточку Роши? Или его тоже ждёт наказание? Ответы на эти вопросы мы узнаем сразу по окончании заседания.