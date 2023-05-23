На сколько дисквалифицируют Соболева и Рошу? Биф «Спартака» и ЦСКА перед КДК! LIVE

Привет, друзья! Инцидент в столичном дерби — самый обсуждаемый момент последних дней в РПЛ. Во втором тайме нападающий «Спартака» Александр Соболев показал неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Сам бразилец обратился к боковому судье и повторил поступок форварда. Тем самым Роша пытался объяснить арбитру, что именно ему показал Соболев. По итогам инцидента главный судья Сергей Карасёв удалил и спартаковца, и армейца.
24 мая состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На него уже пригласили участников скандального эпизода. Главный вопрос: какую дисквалификацию получит Соболев? И отменят ли красную карточку Роши? Или его тоже ждёт наказание? Ответы на эти вопросы мы узнаем сразу по окончании заседания.
🤔 Агент Роши считает, что «Спартак» пытается исказить факты.
Комментарий директора по коммуникациям ЦСКА
💬 Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал доказательства от «Спартака».
«Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьёзно?»
Какие доказательства предоставит «Спартак»
📷 РБК приводит фотографии, на которых Роша якобы провоцирует Соболева. Роша держался за пах на 34-й, 51-й и 58-й минутах.
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Комментарий пресс-службы «Спартака»
💬 Комментарий главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.
«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК».
👇 В нашем распоряжении оказались кадры, на которых складывается ощущение, что Соболев показывал неприличный жест Роше примерно за 10 минут до удаления.
🍿 Сегодня в телеграм-канале «Дай ударить» появилась информация, что «Спартак» нашёл доказательства того, что Роша первым провоцировал Соболева. Видео отправят в КДК РФС.
❌ Футбольный арбитр Игорь Федотов рассказал, как могут наказать участников скандального эпизода.
🤔 Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уже сообщил, что клуб применит наказание к Соболеву. Роша, в свою очередь, назвал нападающего клоуном.
👇 Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, какое наказание грозит Соболеву за неспортивное поведение в дерби.
- 23 мая 2023
-
19:21
-
19:18
-
19:10
-
19:10
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
18:05
-
17:51
-
17:50
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:10
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:50
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:09