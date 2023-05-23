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«Спартак» — ЦСКА, на сколько дисквалифицируют Соболева и Рошу, что будет на КДК, подробности, жест

На сколько дисквалифицируют Соболева и Рошу? Биф «Спартака» и ЦСКА перед КДК! LIVE
Кирилл Закатченко
Александр Соболев и Виллиан Роша
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Заседание дисциплинарного комитета пройдёт 24 мая.

Привет, друзья! Инцидент в столичном дерби — самый обсуждаемый момент последних дней в РПЛ. Во втором тайме нападающий «Спартака» Александр Соболев показал неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Сам бразилец обратился к боковому судье и повторил поступок форварда. Тем самым Роша пытался объяснить арбитру, что именно ему показал Соболев. По итогам инцидента главный судья Сергей Карасёв удалил и спартаковца, и армейца.

24 мая состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На него уже пригласили участников скандального эпизода. Главный вопрос: какую дисквалификацию получит Соболев? И отменят ли красную карточку Роши? Или его тоже ждёт наказание? Ответы на эти вопросы мы узнаем сразу по окончании заседания.

Комментарий директора по коммуникациям ЦСКА Какие доказательства предоставит «Спартак» Комментарий пресс-службы «Спартака»
Live Кирилл Закатченко

🤔 Агент Роши считает, что «Спартак» пытается исказить факты.

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19:04 Кирилл Закатченко

Комментарий директора по коммуникациям ЦСКА

💬 Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал доказательства от «Спартака».

«Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьёзно?»
18:59 Кирилл Закатченко

Какие доказательства предоставит «Спартак»

📷 РБК приводит фотографии, на которых Роша якобы провоцирует Соболева. Роша держался за пах на 34-й, 51-й и 58-й минутах.

Фото: РБК

Фото: РБК

Фото: РБК

18:57 Кирилл Закатченко

Комментарий пресс-службы «Спартака»

💬 Комментарий главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК».
18:54 Кирилл Закатченко

👇 В нашем распоряжении оказались кадры, на которых складывается ощущение, что Соболев показывал неприличный жест Роше примерно за 10 минут до удаления.

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18:53 Кирилл Закатченко

🍿 Сегодня в телеграм-канале «Дай ударить» появилась информация, что «Спартак» нашёл доказательства того, что Роша первым провоцировал Соболева. Видео отправят в КДК РФС.

18:51 Кирилл Закатченко

❌ Футбольный арбитр Игорь Федотов рассказал, как могут наказать участников скандального эпизода.

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18:49 Кирилл Закатченко

🤔 Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уже сообщил, что клуб применит наказание к Соболеву. Роша, в свою очередь, назвал нападающего клоуном.

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👇 Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, какое наказание грозит Соболеву за неспортивное поведение в дерби.

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