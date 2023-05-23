7 избранных матчей среды: «Реал» удержит серебро, кто заберёт Кубок Италии?

Посмотреть все события 24 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒3:00: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, финал Западной конференции, третий матч

Интрига: окажется ли «Даллас» на грани катастрофы?

«В серии плей-офф ничего не потеряно, если ты не проигрывал дома», — гласит популярный штамп. 0-2 после выездных матчей — не катастрофичный вариант, но крайне обидный для «Далласа». «Звёзды» успешно играли на удержание большую часть второй игры, но «Вегас» перевёл матч в победный овертайм благодаря чуть ли не единственному моменту за полчаса. В домашних матчах у «Далласа» должна включиться не только тройка Робертсон — Хинц — Павелски, которая и так забивает львиную долю голов команды.

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» Фото: Sam Morris/AP/ТАСС

🏀 3:30: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», плей-офф — НБА, финал Восточной конференции, четвёртый матч

Интрига: будут ли очередные 4-0 в финалах конференции, повторят ли «Хит» успех «Наггетс»?

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после третьего матча признал: «Я не смог наладить коммуникацию». Скорее всего, специалист проведёт последнюю встречу в качестве рулевого «кельтов» в случае вылета его команды из финала Восточной конференции. Всё-таки ожидания равнялись с прошлогодними — как минимум финал НБА. Справится ли 34-летний специалист с давлением и поможет «Бостону» одержать первую победу в серии?

«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» Фото: Megan Briggs/Getty Images

🥊 15:00: Никита Цзю — Бенджамин Боммбер, бокс

Интрига: сможет ли Никита Цзю нокаутировать непобеждённого Боммбера?

Третий боксёр из легендарного семейства Цзю продолжает рваться к чемпионским поясам. Никита Цзю, выступающий под австралийским флагом, проведёт бой против непобеждённого соотечественника Бенджамина Боммбера. Цзю-младший известен под прозвищем Мясник и всегда заряжен на нокаут, но сумеет ли он досрочно одолеть соперника? Красивая победа точно продвинет Никиту к титулу.

⚽️ 20:30: «Реал» — «Райо Вальекано», Примера, 36-й тур

Интрига: «Реал» упустил даже второе место в чемпионате.

Получится спасти сезон без Винисиуса в составе?

Главная тема, связанная с «Реалом» в последние дни – расистский скандал в матче с «Валенсией». Болельщики «летучих мышей» оскорбляли вингера мадридцев Винисиуса, затем, во время потасовки в конце матча, его за шею схватил Уго Дуро. После этого бразилец ударил игрока «Валенсии», и арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа удалил бразильца с поля. «Реал» проиграл, пропустил на второе место «Атлетико». А скандал в Испании не утихает третий день.

«Реалу» без Винисиуса в предстоящем туре предстоит сыграть с «Райо Вальекано». В первом круге Мадрид проиграл, а предыдущие два домашних матча выигрывал лишь с разницей в один мяч. Но сейчас «Райо» в Ла Лиге ничего не нужно. А вот Анчелотти спасти сезон не помешало бы – третье место в Ла Лиге и вылет со счётом 1:5 в полуфинале ЛЧ – это для «Реала» слишком.

«Реал» — «Райо Вальекано» Фото: Angel Martinez/Getty Images

⚽️ 22:00: «Фиорентина» — «Интернационале», Кубок Италии, финал

Кубок Италии. Финал Кубок Италии. Финал 24 мая 2023, среда. 22:00 МСК Фиорентина Флоренция Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: финалисты еврокубков разыграют между собой Кубок Италии.

Интересная ситуация сложилась перед финалом Кубка Италии. Редкий случай, когда оба клуба участвуют в решающих матчах еврокубков. «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, «Фиорентина» — Лиги конференций. У команд есть шансы порадовать себя ещё и Кубком Италии. «Интер» выигрывал трофей в прошлом сезоне, «Фиорентина» не побеждала с 2001 года. Всего в коллекции миланцев восемь Кубков, у «фиалок» — шесть. Оба клуба набрали неплохой ход к концу сезона, поэтому финал получится огненным.

«Фиорентина» — «Интернационале» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

⚽️ 22:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити», АПЛ, 32-й тур

Интрига: «Брайтон» впервые в истории сыграет в Лиге Европы? Или Холанд улучшит свой бомбардирский рекорд?

Встречу между «Брайтоном» и «Сити» стоит смотреть как минимум из-за качества футбола. Даже несмотря на то, что «горожане» уже оформили чемпионство, игра несёт в себе несколько интриг. Во-первых, если «Брайтон» наберёт хотя бы одно очко, команда впервые в истории сыграет в Лиге Европы. «Чайки» уже обеспечили себе как минимум Лигу конференций, но попасть в турнир рангом выше – отличная мотивация. В составе «Сити» свой же рекорд увеличить может Эрлинг Холанд. Норвежец ранее побил достижения Энди Коула и Алана Ширера, забив наибольшее количество голов за один сезон. Холанд остановился на отметке 36 мячей, но у него впереди две встречи. Так что форвард может оторваться ещё сильнее.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 23:00: «Эспаньол» — «Атлетико», Примера, 36-й тур

Интрига: «Эспаньол» вылетит из Примеры?

«Эспаньол» и «Атлетико» решают задачи на разных полюсах таблицы. «Матрасники» бьются с «Реалом» за серебро чемпионата Испании, а каталонцы думают, как остаться в Примере. Предстоящий матч – один из последних шансов «Эспаньола» вынырнуть со дна таблицы. Команда отстаёт на одно очко от спасительного 17-го места. Победа серьёзно увеличит шансы на положительный итог. «Атлетико» также мотивирован выигрывать и не пустить «Реал» на второе место. Большой разницы между второй и третьей строчкой нет, но это вопрос принципа между историческими соперниками. Ждём битву в Барселоне.