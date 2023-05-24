Кого оставляем в РПЛ? Выбираем, какой из четырёх клубов должен избежать стыков

«Факел»: 13-е место, 27 очков

Воронежцы очень радуют атмосферой на стадионе. Конечно, у клуба не такая крутая арена, как в Самаре или Нижнем Новгороде, но зато нет проблем с посещаемостью. Играть в таких условиях — одно удовольствие! А ещё «Факел» не направляет запросы в экспертно-судейскую комиссию. Генеральный директор Роман Асхабадзе говорил об этом ещё перед стартом сезона, и клуб выдерживает эту линию до сих пор.

Обращает на себя внимание и персона главного тренера. Вадим Евсеев — находка для журналистов. Он всегда даёт яркие комментарии и совершает не менее экстравагантные поступки. Подвинуть машину ради проезда клубного автобуса (так было в «Шиннике») — не проблема. Запрыгнуть на стол в раздевалке — тоже. При новом тренере «Факел» прихлопнул «Ростов» и «Пари НН», а потом бился с «Локомотивом» в Москве. И по-хорошему должен был обыгрывать железнодорожников, но гостям просто не повезло.

«Факел»: 13-е место, 27 очков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впереди у «Факела» не самый простой календарь. Сначала домашний матч с «Крыльями», а потом поездка в Санкт-Петербург. Да, «Зениту» уже ничего не надо, но вряд ли чемпион захочет дарить очки на своём стадионе. Достаточно вспомнить, как команда Сергея Семака до последних секундах рубилась на выезде с «Оренбургом». А ведь там тоже ничего не надо было. В любом случае не хочется, чтобы РПЛ теряла таких атмосферных болельщиков, как в Воронеже.