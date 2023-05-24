Кого оставляем в РПЛ? Выбираем, какой из четырёх клубов должен избежать стыков

До конца очередного сезона в РПЛ осталось два тура. Уже известно, что элитный дивизион покинут «Химки» и «Торпедо». Ещё четыре клуба борются за непопадание в стыки (там сыграют 13-я и 14-я команды РПЛ с четвёртой и третьей командами Первой лиги соответственно). Мы составили список из четырёх клубов, а ваша задача — сформировать места этих команд в рейтинге.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
«Крылья Советов»: 12-е место, 29 очков
Самарский клуб привлекает наличием молодых футболистов в составе. Хотя Игоря Осинькина постоянно ждут трудности. Перед стартом сезона «Крылья» покинули Антон Зиньковский и Владислав Сарвели, зимой — Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Последние двое по-прежнему входят в топ-3 бомбардиров «Крыльев» в этом розыгрыше РПЛ. В целом сезон складывается для самарской команды непросто, хотя нельзя обойти вниманием игру в Кубке.
«Крылья» не затерялись в сильной группе со «Спартаком» и «Зенитом». Они обыграли топ-клубы дома и набрали 12 очков — это больше, чем было у сине-бело-голубых. В плей-офф самарская команда прошла «Динамо» и уступила ЦСКА в напряжённой борьбе. А потом был тот самый матч с «Краснодаром». «Крылья» «горят» 0:2, играют вдесятером, идёт компенсированное время. И в такой сложной ситуации они проявляют несгибаемый характер. Забивают дважды, чем шокируют весь стадион. Правда, потом уступают в серии пенальти.
«Крылья Советов»: 12-е место, 29 очков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Нужно отметить волевые качества молодой команды. «Крылья» делят пятое-шестое места в РПЛ по очкам, набранным после того, как уступали в счёте. Выше только команды, которые находятся в первой половине таблицы. К тому же «Крылья» играют на стадионе, построенном к чемпионату мира. Когда такие команды оказываются в Первой лиге, становится грустно.
«Факел»: 13-е место, 27 очков
Воронежцы очень радуют атмосферой на стадионе. Конечно, у клуба не такая крутая арена, как в Самаре или Нижнем Новгороде, но зато нет проблем с посещаемостью. Играть в таких условиях — одно удовольствие! А ещё «Факел» не направляет запросы в экспертно-судейскую комиссию. Генеральный директор Роман Асхабадзе говорил об этом ещё перед стартом сезона, и клуб выдерживает эту линию до сих пор.
Обращает на себя внимание и персона главного тренера. Вадим Евсеев — находка для журналистов. Он всегда даёт яркие комментарии и совершает не менее экстравагантные поступки. Подвинуть машину ради проезда клубного автобуса (так было в «Шиннике») — не проблема. Запрыгнуть на стол в раздевалке — тоже. При новом тренере «Факел» прихлопнул «Ростов» и «Пари НН», а потом бился с «Локомотивом» в Москве. И по-хорошему должен был обыгрывать железнодорожников, но гостям просто не повезло.
«Факел»: 13-е место, 27 очков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Впереди у «Факела» не самый простой календарь. Сначала домашний матч с «Крыльями», а потом поездка в Санкт-Петербург. Да, «Зениту» уже ничего не надо, но вряд ли чемпион захочет дарить очки на своём стадионе. Достаточно вспомнить, как команда Сергея Семака до последних секундах рубилась на выезде с «Оренбургом». А ведь там тоже ничего не надо было. В любом случае не хочется, чтобы РПЛ теряла таких атмосферных болельщиков, как в Воронеже.
«Урал»: 11-е место, 30 очков
Клуб из Екатеринбурга входил в этот сезон с Игорем Шалимовым. Получилось, мягко говоря, не очень. Четыре поражения в четырёх матчах, худший старт в истории, увольнение тренера. Правда, нужно отметить, что соперниками «Урала» были ЦСКА, «Оренбург», «Краснодар» и «Спартак». Все эти команды к концу сезона находятся в топ-8. Когда Виктор Гончаренко возглавил «Урал», клуб замыкал таблицу РПЛ (одно очко в пяти турах).
Новому тренеру потребовался месяц на поиск оптимальных настроек. Сначала «Урал» уступил четыре раза в пяти матчах и после трети чемпионата располагался на предпоследней строчке. А потом – чудесный ренессанс. «Урал» выдал серию из 16 матчей без поражений во всех турнирах. Впечатляющий результат для клуба из нижней части таблицы! Гончаренко не только поднял команду со дна РПЛ, но и пошумел в Кубке России. «Урал» опередил в группе ЦСКА, а в плей-офф наказал «Ростов» и «Спартак».
«Урал»: 11-е место, 30 очков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Концовка сезона складывается непросто. По всей видимости, банде Гончаренко не хватило сил для успешного выступления в двух турнирах. В 2023 году команду накрыл убийственный график, а она не привыкла играть в таких условиях. Сейчас «Урал» находится неподалёку от зоны стыков, но у него неплохой календарь. У соперников («Химки», «Сочи») уже нет никакой турнирной мотивации. Пока тяжело поверить, что такой опытный тренер, как Гончаренко, не сохранит команду в РПЛ.
«Пари НН»: 14-е место, 26 очков
В первой части сезона «Пари НН» запомнился камбэками в матчах с топ-клубами. Дерзкая команда Михаила Галактионова отыграла два мяча с ЦСКА, а потом проделала тот же трюк с «Динамо». Сам тренер здорово менял игру заменами, а «джокеры» нередко приносили успех. В конце 2022 года Галактионов ушёл на повышение в «Локомотив», а приглашение Артёма Горлова себя не оправдало. Четыре поражения подряд привели к увольнению молодого специалиста.
Руководство «Пари НН» пригласило на вакантный пост Сергея Юрана. У этого тренера есть успешный опыт по сохранению команд в РПЛ. К примеру, год назад Юран оставил в элите «Химки», хотя ради этого пришлось рубиться в стыках. Тренер выполнил задачу, даже несмотря на утомительный перелёт в Хабаровск и последовавшее за этим поражение в первом матче. Пока Юран проигрывает с «Пари НН» чаще, чем побеждает. Но успешная игра в матче с «Сочи» (4:0) зарядила фанатов клуба оптимизмом.
«Пари НН»: 14-е место, 26 очков
Фото: vk.com/fcnn_ru
Обращает на себя внимание календарь «Пари НН». Впереди у команды матчи со «Спартаком» и «Химками». Юран против подмосковного клуба — это безумно интересно! И пусть «Химкам» уже ничего не нужно, тренеру «Пари НН» есть что доказывать. И не будем забывать, что нижегородский клуб играет на прекрасном стадионе. Да, там нет такой посещаемости, что в Воронеже, но клубы с такой инфраструктурой хочется видеть в РПЛ.
- 24 мая 2023
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