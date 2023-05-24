За «жест Соболева» звёзд футбола не наказывают. Роналду прощали несколько раз

Нападающий «Спартака» Александр Соболев – конечно же, не первый игрок в мировом футболе, сделавший оскорбительный жест с пахом. Подобные истории происходили и прежде, причём даже с участием настоящих звёзд. Как же наказывали провинившихся за провокацию?

Самые памятные случаи – с Криштиану Роналду. В апреле этого года португалец показал неприличный жест, правда, не игрокам соперника, а болельщикам. Уходя с поля, разозленный поражением от «Аль-Хиляля» нападающий отреагировал таким образом на выкрики «Месси! Месси!»

Роналду грозила длительная дисквалификация и чуть ли не депортация. После матча «Аль-Наср» выступил с заявлением, в котором оправдывал Криштиану – дескать, игрок просто держался за травмированный пах. В конце концов, федерация футбола Саудовской Аравии придумала, как отмазать звезду: португалец избежал наказания, потому что «была просмотрена только официальная трансляция игры, а не видео из соцсетей».

Ещё ранее, выступая в Европе, Роналду отметился похожим жестом в матчах Лиги чемпионов за «Ювентус» с «Атлетико». Началось всё с того, что тренер испанцев Диего Симеоне показал cojones после победы в первом матче 1/8 финала со счётом 2:0. Но ответную встречу «Ювентус» выиграл крупнее – 3:0, и оформивший хет-трик Криштиану повторил движения Симеоне. Принял ту же позу. УЕФА оштрафовал и португальца, и аргентинца на € 20 тыс.

Диего Симеоне Фото: Кадр из трансляции

Ещё один незабываемый эпизод «демонстрации паха» – празднование Эмилиано Мартинеса после финала чемпионата мира. Аргентинец, получая награду лучшему вратарю турнира, приложил «Золотую перчатку» к тому самому месту. Свою выходку Мартинес объяснил реакцией на болельщиков сборной Франции, которые освистывали голкипера.

Эмилиано Мартинес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Эмилиано крепко критиковали, тем не менее он избежал дисквалификации. Как и другой герой финала чемпионата мира – Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в ворота Мартинеса. Ещё перед ЧМ-2022, в ноябре прошлого года, форвард «ПСЖ» оскорбил жестом игроков «Осера». По пути в раздевалку в подтрибунном помещении Килиан схватил себя рукой за гениталии и потряс ими, глядя в сторону Каиса Руис-Атиля и других футболистов соперника. Это попало в медиа. Но уже в следующем туре Мбаппе как ни в чём не бывало вышел на поле в матче со «Страсбургом».

В апреле 2023-го похожий на тот конфликт, что случился между Соболевым и Виллианом Рошей, был у игроков «Реала» и «Барселоны». Это произошло в кубковом матче на «Камп Ноу», а участниками его стали Гави с Винисиусом Жуниором. Полузащитник каталонской команды решил выразить своё неуважение к противнику и потрогал пах, глядя на вингера «сливочных». Бразилец отреагировал, сказав: «Вы вылетаете из Кубка… вылетаете из Кубка». Раздувать скандал из этого конфликта не стали – всё было не настолько откровенно, как в московском дерби. Поэтому Гави избежал «бана».

Если вспоминать более ранние случаи, то в 2019 году Златан Ибрагимович в своём прощальном матче в МЛС тоже показал «жест Соболева». Его «Гэлакси» проиграли в полуфинале плей-офф Западной конференции соседям из «Лос-Анджелеса», и шведу не понравилось, как болельщики соперника праздновали победу. Ибрагимович повернулся к трибунам и потрогал интимное место. Впрочем, никто на это как будто не обратил внимания. О Златане, возвращавшемся в «Милан», поспешили забыть.

Как видите, в Европе звёздам прощают такие жесты. Вот только, в отличие от конфликта Соболева и Роши, ни одна из этих историй не была провокацией соперника на футбольном поле во время игры. За это, вне всяких сомнений, необходимо наказывать. Потому что безнаказанность порождает вседозволенность. Если закрывать глаза на оскорбительное поведение, то «пах» превратится в позорный тренд в мировом футболе.

А в России похожая история, завершившаяся дисквалификацией, была в этом сезоне в Кубке страны. После матча 1/128 финала между «Тверью» и «Амкалом» полузащитник хозяев Камиль Закиров попытался унизить судью Владимира Сельдякова. Обращаясь к рефери, игрок схватился за пах и сказал: «Яйца вот тут находятся. У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц». КДК РФС после изучения дела выписал Закирову «бан» на два матча Кубка России. Полузащитник пропустит их в следующем розыгрыше.